Prvním a nejdůležitějším krokem každého sportovce je podle tenisty Radka Štěpánka investice do vlastního těla a zázemí. Právě v těchto výdajích se rodí rozdíl mezi průměrným a špičkovým výkonem.
„Pro mě to byla v první řadě investice do sebe samého – do týmu lidí, do špičkových trenérů. Ale i do zázemí, kam jsem se mohl přesunout na přípravu, odpojit se od běžného shonu a soustředit se jen na tenis,“ vysvětluje Štěpánek. „Sportovec investuje velké peníze do věcí okolo, které nejsou spojené vyloženě jen s fyzičkou, ale jsou to právě tyhle zdánlivé maličkosti, které v zápase dělají ten velký rozdíl.“
Své o tom ví i držitel olympijského bronzu ze Soči Jan Hudec. Zdůrazňuje však, že tento druh investice má obrovskou setrvačnost a málokdy začíná u sportovce samotného. Vše totiž stojí na rodině.
„Není to investice na dva, tři nebo pět let. Když nás lidé vidí v televizi, není to výsledek práce za pár let před olympiádou. Je to neskutečně dlouhodobá záležitost. Musíte té věci stoprocentně věřit a dát všechna vajíčka do jednoho košíku, jak říkáme v Kanadě,“ říká Hudec.
Štěpánek dodává, že klíčový je přístup rodičů: „Často slyším, jak se rodiče pro děti obětovali. Já to od svých nikdy neslyšel. Podporovali mě v něčem, co jsem miloval. Když rodiče vytvoří prostředí, kde dítě nemusí přemýšlet, kolik to stojí, totálně se do toho zblázní. A tahle láska ho pak přenese přes všechny těžké momenty.“
Faktor času
Jedním z největších úskalí vrcholového sportu je jeho faktor času. Myslet na zadní vrátka na vrcholu kariéry a v období vysokých příjmů je ale extrémně náročné. „V době aktivní kariéry má člověk dávat 99 procent energie do výkonu. To jediné, co má smysl budovat vedle toho, je vzdělání. Vzdělání je skvělé v tom, že vám vlastně odebírá ten obrovský tlak při výkonu. Když studujete a zvyšujete svoji hodnotu i mimo sportovní svět, nejste tak křečovití. Víte, že když se závod nepovede, život nekončí,“ popisuje skikrosař Tomáš Kraus.
Podle Krause je sportovní komunita specifická tím, že má posunutý vztah k riziku, což může být nebezpečné. „Když jedete jako profík na plný plyn, pohybujete se v tunelu. A teď najednou za vámi chodí mraky lidí a radí vám, kam dát peníze. Přitom vám musí být jasné, že osm z deseti těch poradců to s vámi vůbec nemyslí dobře. Chce to prostě používat selský rozum a diverzifikovat: dát něco do nemovitostí, něco do kovů, něco do akcií. Když pak dvě nebo tři věci nevyjdou, ten zbytek vás podrží.“
Na hraně bankrotu
Radek Štěpánek i Jan Hudec si prošli momenty, kdy stáli na pokraji finančního i kariérního krachu. Štěpánek musel na začátku tisíciletí vsadit všechno na jedinou kartu.
„Okolo roku 2000 jsem skončil v podstatě s dvěma tisíci v kapse. Vzal jsem to jediné, co jsem měl, svůj vlastní byt, ten jsem zastavil, půjčil si peníze a odjel na turné s tím, že to musím prolomit. Pokud se bavíme o tlaku, tak tohle byl ten největší tlak, jaký jsem kdy zažil. Věděl jsem, že mám peníze na poslední turnaj. A nám se ho tehdy ve čtyřhře podařilo vyhrát,“ vzpomíná tenista s tím, že o investicích během kariéry nechtěl nic slyšet a všechno „odpinkával“ pryč. Začal se vzdělávat až ke konci kariéry, kdy ho zastavily operace zad.
Hudec zažil podobně infarktové stavy, když těsně před úspěšnou olympiádou v Soči rozjel obří oční optiku v kanadském Calgary.
„V šestnácti letech jsem sice už závodil ve Světovém poháru, ale zároveň jsem měl za sebou čtrnáct operací kolene. Nemusíte být geniální matematici, aby vám došlo, že s takovou bilancí se peníze nevydělávají snadno a na vrcholu se dlouho neudržíte,“ krčí rameny Hudec. Když mu pak máma začala opakovat, že nutně potřebuje plán B, rozhodl se zariskovat a ještě během aktivní kariéry rozjel byznys.
„Mělo to 300 metrů čtverečních a nájem osmnáct tisíc dolarů měsíčně. Byla to obrovská vize, ale málem mě to zabilo. Pamatuju si, jak jsem v jedenáct večer chodil domů v saku, abych vypadal úspěšně, a cestou jsem potkal bezdomovce pod mostem. Měl jsem v kapse poslední dvacetidolarovku. Byl na tom líp než já. Za tři měsíce mě čekala olympiáda a já do toho řešil tenhle šílený finanční tlak. Skončilo to dobře, jsem tady, neskočil jsem z mostu, i když to bylo blízko. Sportovní život mě na tyhle extrémní houpačky naštěstí skvěle připravil,“ směje se dnes Hudec.
Iluze bohatství
Když mladý sportovec podepíše první velký kontrakt, je snadné podlehnout iluzi nekonečného bohatství. Jakou radu by mu dnes trojice matadorů dala?
Tomáš Kraus s nadsázkou i vážností doporučuje delegovat sílu na profesionály. „Člověk, který ve dvaceti jede ve sportu úplnou pilu, nemá kapacitu řešit finance. Klíčové je najít někoho zkušeného a lety prověřeného, kdo ho malinko navede na investice, které stabilně fungují.“
Radek Štěpánek sází na pokoru a investici do výkonu: „Ať si jako první rozhodně nekupuje drahá auta. Ať ty peníze investuje zpátky do sebe, do svého týmu a do lidí, kteří ho posunou dál. Vrcholový sportovec ví, jak hrozná dřina byla ty peníze vydělat, takže pokora je při investování hrozně důležitá.“
Jan Hudec pak uzavírá debatu svou dlouhodobou strategií jasným vzkazem: „Já celou kariéru v podstatě dotoval, takže jsem investoval hlavně do vztahů. A až teď – o deset, patnáct, dvacet let později – z těch dobrých vztahů těžím v byznysu. A pokud jde o peníze? Moje stručná rada pro mladé zní: Deset procent do krypta, dvacet procent do likvidity a zbytek stará dobrá škola – činžáky na Žižkově.“