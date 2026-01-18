V hledáčku tuzemských investorů do zahraničních nemovitostí vedou nyní středomořské státy, zejména Španělsko, Chorvatsko a Itálie. Tady Češi kupují nemovitost nejen jako investici, ale také pro vlastní rekreaci. Koupené apartmány tak často bývají blízko moře.
I tam už ale přestává nabídka uspokojovat poptávku. „Pokles je patrný u nemovitostí ve Španělsku, zájem klesl z vysokých čísel z předchozích let. Zájem o Španělsko je stále vysoký, ale vrchol je již za námi,“ říká Jan Rejcha, šéf společnosti Rellox. Důvodem je i nedostatečná nabídka. Na řadě míst jsou nemovitosti už prakticky rozebrané. A u těch zbývajících jsou v případě plážových nemovitostí ceny astronomické.
|
Alpský sen se změnil v noční můru. Apartmán bych si už nekoupil, říká investor
Češi tak přesouvají svou pozornost k jihovýchodní Asii. „Určitě druhou nejoblíbenější lokalitou je Dubaj, ta však nabízí daleko nižší výnosové procento, co se investic týče. V rámci východní Asie je samozřejmě velikán Thajsko,“ popisuje trendy Petr Hemerka, generální ředitel společnosti Arya Properties.
Výnosové procento
u nemovitostí udává, kolik procent z investované částky se ročně vrátí z pronájmu.
Největší zhodnocení
Okrajově však Češi volí i vzdálené Japonsko. „Jeho popularita ale roste hlavně proto, že Japonsko je jedna z mála zemí, kde můžete pozemek přímo jako cizinec vlastnit,“ dodává Hemerka. Výnosové procento je však v případě japonských nemovitostí podobné jako u těch českých, a tak je Češi volí spíše v rámci diverzifikace portfolia.
Ke koupi nemovitosti v Asii vedou Čechy primárně dva faktory. „Jedna skupina nakupuje na základě emocí, kdy si vytvoří vztah k dané lokalitě, druhá skupina jsou profesionální investoři, kteří přísně řeší výnosové procento,“ říká Hemerka. Nejvyšší zhodnocení například nabízí Indonésie a tu využívá pro vlastní rekreaci jen deset procent investorů. Nemovitost tak spíše nabízejí k pronájmu turistům.
|
Levné bydlení u moře. Češi se vrhli na Albánii, Černou Horu i Bulharsko
Češi obecně preferují vily co nejblíže pláži a pak apartmány. Vila přitom často finančně vychází podobně jako byt 1+kk v Česku. „Pět až deset minut od pláže jsou ceny za vlastní vilu s bazénem od dvou milionů korun, v případě přímo na pláži cena začíná na šesti milionech,“ vysvětluje Hemerka.
Roli při rozhodování hraje i plánovaný způsob využití. Pokud má nemovitost sloužit jen na pár týdnů v roce a spíše jde o investici na pronájem, pak většinou volí byty. A to primárně v dobře vybavených urbanizacích se dvěma místnostmi. „Popřípadě investici do developerského projektu ve výstavbě v tzv. fázi off plan, kdy zároveň dochází k zajímavému zhodnocení nemovitosti během dokončování projektu,“ říká Lucie Krajná, majitelka kanceláře RE/MAX Lusso. Pokud ale plánují nemovitost využívat po delší dobu nebo ji chtějí pouze pro vlastní účely, preferují vily nebo řadové domy.
Někdy i bez prohlídky
Dalším trendem je spoluvlastnictví zahraniční nemovitostí, kdy se složí více investorů. Při pronájmu nebo následném prodeji pak každému připadne poměrná částka na zisku. Novinkou je i nákup nemovitosti bez předchozí prohlídky. „V těchto případech platí rovnice, že pokud je nemovitost levnější a investor ji s ohledem na své portfolio nevnímá jako naprosto zásadní, nepokládá často za nezbytné si objekt prohlédnout,“ vysvětluje Hemerka. Tím spíše, pokud jde o nemovitost v rámci nějakého většího resortu.
„Třeba tzv. brandové nemovitosti, které jsou provozované pod renomovanou hotelovou značkou jako je Marriott, Four Seasons nebo Six Senses v luxusní kategorii, ale také třeba Ramada nebo Wyndham v cenově příznivější kategorii,“ vyjmenovává Rejcha.
Vlastník nabývá nemovitost do osobního vlastnictví, může ji částečně užívat a zároveň má garantovaný servis správy a dalšího pronájmu nemovitosti. Při koupi takové nemovitosti Češi sází na jednotný standard a záruku kvality. „V těchto případech investorům často úplně stačí online prohlídka,“ dodává Hemerka.
|
Glamping už nepofrčí jako dřív, myslí si zakladatel Amazing Places
Na oblíbenosti také nabývají glampingové objekty. Jde o objekty, které nabízejí komfortní alternativu kempování. Tyto objekty jsou levnější než klasické nemovitosti. „V našem případě jsou glamp vily jednoznačně nejoblíbenější. Nacházejí se v blízkosti moře, jejich cena se pohybuje okolo 60 tisíc dolarů. Lidé je pak využívají nejčastější k dalšímu pronájmu, návratnost investice je přitom extrémně vysoká,“ poukazuje Hemerka.
Případně je někteří investoři v české přírodě rovnou stavějí. Může jít o různé typy posedů, maringotek, tiny house, vodních domků atd. Následně je pak pronajímají turistům.