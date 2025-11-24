Když si mladí Češi volí, jak zhodnotit své peníze, jsou odvážnější než zbytek populace. To dokládá například fakt, že pouze necelá čtvrtina mladé generace využívá spíše konzervativní penzijní spoření, kdežto celospolečenský průměr je 43 procent. Naopak častěji volí burzovně obchodované fondy, takzvaná ETF, jež využívá 22 procent mladých do třiceti let, což je téměř dvojnásobek proti celkové populaci.
Podobně je to u akcií, kde mladí vedou s třiceti procenty, celospolečenský průměr je 22 procent. Kryptoměny má ve svém portfoliu sedmnáct procent mladých, zatímco v celkové populaci je to jen jedenáct procent, vyplývá z dat průzkumu Air Bank.
O průzkumu Air Bank
Průzkum uskutečnila Air Bank na vzorku tisíc respondentů z celé České republiky.
Sběr dat byl realizován během října prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.
Naopak mladí moc neholdují dlouhodobému investičnímu produktu (DIP). Ten umožňuje ukládat peníze do libovolných investičních aktiv. Pro mladé má ale nevýhodu v tom, že k penězům mohou bez sankce až po deseti letech spoření a ne dříve než šedesátém roce věku. To se jim může zdát jako příliš dlouhá doba, proto volí raději investice, které v případě potřeby mohou obratem prodat.
„Z dat vidíme dvě věci zároveň: mladí se nebojí akcií a ETF, sledují podcasty a jsou zdravě skeptičtí k investičním mýtům. Zároveň ale vyžadují vysokou likviditu – nechtějí mít pocit, že jsou ‚zamčení‘ na roky. Proto je pro ně klíčové mít vedle dlouhodobého portfolia i rychle dostupnou rezervu. Z našich zkušeností velmi oceňují různé mobilní aplikace, kde mají kontrolu nad svými penězi,“ říká Petr Žabža, který vede v Air Bank investiční tým.
Raději málo než vůbec
Mladí považují za smysluplné investovat klidně i menší částky. Částku alespoň 500 korun měsíčně vnímá jako dostačující třicet procent z nich, zatímco v celkové populaci to vidí stejně pouze devatenáct procent.
„To je však naprosto pochopitelné – mladí jsou na začátku kariéry, mají nižší příjmy, a tak si mohou dovolit odkládat jen menší částky. Klíčem je však pravidelnost a dlouhodobost. Složené úročení a dlouhý časový horizont pak doženou zbytek. Pokud se chcete zajistit na stáří nebo vybudovat majetek, je čas vaše největší výhoda. Mladí lidé jsou si toho vědomi. Proto se správně nebojí ani rizikovějších typů investic, protože čas je na jejich straně,“ shrnul Petr Žabža.
Šéf Googlu varuje před přílišnou důvěrou v AI a iracionálním investováním
Průzkum Air Bank ovšem také ukázal, že mladí lidé jsou v přístupu k investovaným částkám poměrně polarizovaní. Přibližně stejný podíl mladých totiž buď investuje více než dva tisíce měsíčně (23 procent), nebo neinvestuje vůbec (24 procent), protože jim na to peníze nestačí.
Sen o zajištění a domu
Na to, jak mladí lidé vydělávají, utrácejí a spoří své peníze, se zaměřil průzkum Young Money Matters. „Z výsledků letošního průzkumu jasně vychází také obavy mladých lidí ohledně bydlení. Poskytují tak podnět k zamyšlení pro tvůrce politik na centrální a místní úrovni, i pro finanční sektor,“ uvedl Joe Cook, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Cook Communications, která za průzkumem stojí.
Drahé byty i úvěry. Mladí to mají s vlastním bydlením složité, cesta bývala jednodušší
Bydlení, o němž Cook mluví, zůstává pro mladé Čechy nejen jednou z největších výdajových položek, ale také významným zdrojem obav i ambicí. Zájem o hypotéky mírně vzrostl z loňských čtrnácti na letošních patnáct procent, ale počet těch, kteří ji v současné době využívají, klesl poměrně výrazně z 18 procent v loňském průzkumu na letošních jedenáct.
Situaci s bydlením mladým podle studie komplikuje kombinace vysokých životních nákladů a nízkých platů. Většina z nich tak nemá dostatečnou finanční rezervu. Přes polovinu účastníků průzkumu dokonce přiznává, že má finanční rezervu maximálně na jeden měsíc.
„Mladí lidé v průzkumu jasně říkají, že chtějí mít svoje peníze pod kontrolou, ale často narážejí na drahé bydlení, rostoucí náklady a pocit, že na své sny nedosáhnou,“ uvedl Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank.
Podle Suchého mají ale mladí lidé šanci na své sny dosáhnout díky investování. Na jejich straně totiž stojí čas. „I když teď nemají tolik peněz nazbyt, mají obrovské aktivum, a tím je čas. Když dostanou jednoduché a férové nástroje, které jim umožní investovat už od malých částek, mohou v dlouhodobém horizontu dosáhnout na finanční jistotu a sny, které jim dnes připadají tak vzdálené,“ míní.
Pomoc rodičů
Materiální sny mladých lidí přitom nejsou nijak malé. Čtvrtina dotázaných cílí na dostatek peněz pro zajištění sebe a rodiny. Dvojka je pak vlastnictví domu, které uvedlo třináct procent lidí. Větší podporu státu v oblasti dostupného bydlení by ocenilo skoro osmdesát procent účastníků průzkumu.
S životními náklady mladým Čechům často pomáhají rodiče. Přes polovinu z nich se na své rodiče obrací s žádostí o pokrývání svých měsíčních výdajů. Nejčastěji pomoc dostávají ti ve věku 18–21 let, kladně odpovědělo 79 procent z nich. Z těch, kteří podporu dostávají, uvedlo 16 procent, že částka přesahuje 25 tisíc korun ročně.
O průzkumu Young Money Matters
Průzkum byl proveden online ve dnech 9.–15. května 2025
Účastnilo se ho tisíc Čechů ve věku 18–35 let
Dotazovaní pocházeli z různých vesnic a měst po celé České republice. Poměr pohlaví byl 49 % mužů a 51 % žen.
Podle průzkumu vydělává 80 procent mladých lidí v Česku přibližně průměrný plat, který v Česku činí necelých 50 tisíc korun hrubého, nebo méně, zároveň Česko patří k zemím s nejvyšší nárůstem životních nákladů v EU.
V současnosti je 44 procent mladých Čechů zaměstnáno na plný úvazek. Nejčastěji se jedná o muže (51 procent), osoby ve věku 26 až 29 let (55 procent) a 30 až 35 let (56 procent).
Životní situace mladých lidí je poměrně různorodá: polovina žije s rodinou, tedy partnerem a/nebo dětmi, 32 procent s rodiči a 15 procent samostatně.
Se svou rodinou častěji žijí lidé s vyššími příjmy (66 procent) než ti s nižšími příjmy (41 procent). Průměrný mladý člověk v Česku má úspory na dva měsíce pro případ nouze či nečekaných výdajů. Nejvíce naspořeno mají muži (2,3 měsíce), lidé ve věku 22–25 let (2,4 měsíce) a osoby s vyššími příjmy (3,3 měsíce).