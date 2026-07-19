Léto bývá pro rodiny jedno z finančně nejnákladnějších období celého roku. Z rodinného rozpočtu odcházejí peníze na dětské tábory, dovolené i volnočasové aktivity. Podle průzkumu Holiday Barometru utratil v roce 2024 průměrný Čech během léta 37 tisíc korun právě za dovolenou, ubytování, stravu, zábavu a dopravu. A protože ne vždy takový výdaj domácnost finančně ustojí, často přichází na řadu otázka, kde by se dalo ušetřit.
Mezi jednu ze strategií domácností patří i dočasné pozastavení pravidelných investic. Ať už snížením investované částky nebo dočasným úplným přerušením. Právě přerušení s sebou ale nese dvě rizika. Jedním z nich je ztráta potenciálního výnosu z částky, kterou domácnosti během léta neinvestují.
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Z dálky to vypadá jako nepatrná ztráta. Domácnost například investuje měsíčně 5 000 korun a během léta jen dvakrát vynechá. Pokud to tak ale udělá každé léto, za 10 let v portfoliu chybí už 100 tisíc korun. Skutečná ztráta je ale vyšší, na konci období může mít investor v portfoliu o zhruba 150 tisíc korun méně oproti situaci, kdy investování během léta nepřeruší.
Tento rozdíl je následkem složeného úročení. Neinvestované peníze nejen že negenerují výnosy, ale ani následné výnosy z výnosů. U investic s ročním výnosem 7 procent pak reálná ztráta převyšuje nevložené peníze o 50 procent. A pochopitelně s každým dalším létem, kdy investor vynechá, se ztráta prohlubuje. Po dvaceti letech dělá rozdíl i půl milionu.
Investice jako návyk
Druhé riziko souvisí s návykem, které domácnosti mají. „Pravidelné investování funguje podobně jako jiné návyky. Jakmile člověk jednou přestane, návrat k původní rutině bývá mnohem těžší, než se zdá,“ říká Vojtěch Olbrecht, hlavní ekonom společnosti Investona. I krátké letní vynechání tak zvyšuje riziko, že se z původně zamýšlených dvou měsíců pauza prodlouží.
Například pokud rodina v září zjistí, že nový školní rok s sebou nese další zvýšené výdaje a investice se teď jaksi nehodí, nebo nemají prioritu. Záhy následují Vánoce, kde se situace opakuje a výsledný výpadek v investování tak může být mnohem delší, než bylo původně v plánu.
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„Pokud investor nevrátí svojí pravidelnou investici na původní výši nebo ji neobnoví vůbec, připravuje se o budoucí výnos spojený s dalším růstem trhů. Typickým příkladem byl rok 2022, kdy mnoho investorů svoje pravidelné investice zrušilo, znovu si je nenastavilo a přišlo tak o tři roky extrémního růstu trhů,“ říká Petr Žabža, šéf investic v Air Bank.
Lépe snížit, ale nepřerušovat
Podle odborníků je proto pro rodinu lepší případné investice snížit, ale hlavně nepřerušovat. „Pokud je rodinný rozpočet dočasně pod tlakem, dává větší smysl investovanou částku snížit než trvalý příkaz úplně rušit. Člověk si tím zachová disciplínu i kontinuitu, které jsou pro dlouhodobé finanční cíle klíčové,“ vysvětluje Vojtěch Olbrecht. I nižší částka totiž zachovává rutinu.
A ačkoli je dovolená důležitou součástí rodinného života a odčerpává výrazné peníze z rodinného rozpočtu, je podle odborníků výhodnější ji plánovat tak, aby nenarušila dlouhodobé investiční plány. „Pokud se rodina v létě dostává do finančního tlaku, měla by nejprve hledat úspory ve zbytných výdajích. Teprve když to nestačí, přichází na řadu úprava pravidelných výdajů, a případně i výše investované částky,“ radí Olbrecht.
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Ideální je na takovou situaci myslet s předstihem, ať už jde o dovolenou, dětský tábor, začátek školního roku nebo lyžařský kurz. „Většinou o takovém výdaji víme několik měsíců až let předem a můžeme se na takový výdaj připravit. Někdy je to obtížné, ale ze zkušenosti se svými klienty vím, že vždy lze najít prostor, jak si alespoň malou částku odkládat bokem na budoucí výdaje,“ říká Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners.
Pokud by ale k přerušování investic docházelo pravidelně, nemusí být problém primárně v tom, jak k němu lidé přistupují. „Jestliže se tato situace opakuje několikrát do roka, tak bychom měli celou strategii přehodnotit. S největší pravděpodobností nebudeme mít vytvořenou pohotovostní rezervu ve výši tří- až šestinásobku měsíčních výdajů nebo je naše investice příliš vysoká,“ poukazuje Lukáš Urbánek.
Nebo jde o kombinaci obojího: chybějící rezervy a k tomu ještě příliš vysoké částky k pravidelnému investování. Pak je na místě místo přerušovaného investování celkově změnit strategii a začít s tvorbou pohotovostní rezervy. „Ta by vlastně měla být vstupní podmínkou pro jakoukoliv investici. Dále by bylo vhodné pečlivě si vyhodnotit domácí rozpočet, aby bylo možné definovat částku, kterou bude možné pravidelně a nepřetržitě investovat,“ vysvětluje Urbánek. Přičemž zejména tady platí, že méně je více. Je lepší investovat malou částku, ale pravidelně, než větší částku příležitostně.