Na českých aukcích se loni prodalo umění za 1,6 miliardy. Lákat bude i letos

„Ti, kteří mají peníze, berou umění a sběratelské předměty jako bezpečný přístav,“ míní Martin Jaroš, šéf Portu Gallery, platformy zaměřené na investování do umění.

Co se loni dělo na trhu s uměním Sběratelé a investoři na tuzemských aukcích výtvarného umění utratili více než 1,6 miliardy korun, v předešlém roce 1,46 miliardy korun.

Ke koupi deseti nejdražších děl roku bylo potřeba rekordních 391,7 milionu korun.

Nejdráž vyšel Kubištův Staropražský motiv. Jeho cena se vyšplhala na 123,6 milionu korun a drží rekord. Zdroj: ČTK

Alternativní investice podle něj zažily rozkvět už za covidu. „Tehdy hodně věcí muselo přejít do onlinu, řada děl se začala prodávat na internetu, nebylo totiž možné chodit do galerií. Lidé zároveň seděli doma a měli čas se tím zaobírat. Přemýšleli, jak investovat. Právě v tuhle dobu alternativy zažily velký boom,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Jaroš.

Že se tomuto segmentu daří, dokazuje i loňský aukční rekord. Obraz Bohumila Kubišty Staropražský motiv se na konci května vydražil za neuvěřitelných 123 milionů korun.

Úspěch tohoto obrazu by podle Valérie Dvořákové, Art specialistky J&T Banky a kurátorky Galerie Magnus Art, mohl nastolit trend i do příštích let. „Vzhledem k úspěchu geometrické abstrakce a poválečného umění obecně v posledních letech předpokládám, že tento segment nadále poroste, a to jak jeho množství, tak kladívkové ceny,“ nastiňuje expertka další vývoj.

Obraz Staropražský motiv Bohumila Kubišty se na aukci Galerie Kodl nabízí za vyvolávací cenu 25 milionů korun

Čím dál tím lákavější by investice do umění mohly být v příštích letech i pro nováčky a mladší generace. „Vše naznačuje tomu, že se k investování do umění odhodlává více a více nováčků, často z generace dnešních třicátníků a čtyřicátníků,“ odhaduje další trend Dvořáková.

Dvouciferná inflace je ale neúprosná a ani trh s uměním či sběratelskými předměty vůči ní není zcela imunní. „Vypovídá o tom letošní Index ART+, který zohledňuje nejen samotné prodeje, ale třeba i nárůsty konečných cen oproti těm vyvolávacím nebo neprodané položky. Zatímco nominální hodnota indexu i letos uspokojivě rostla, hodnota indexu očištěného o inflaci letos poprvé začala klesat,“ vysvětluje Dvořáková.

Alkohol táhne

Investičně zajímavý může být i alkohol. „Válka ukázala, že může nastat situace, která lidi donutí opustit obydlí. Proto byl letos zájem o hodinky a další předměty, které můžete snadno naložit do auta, prodat v zahraničí a začít život jinde. To samé platí také u alkoholu,“ vysvětluje Martin Žufánek, majitel stejnojmenného lihovaru.

Z globálního pohledu je podle něj investičně nejatraktivnější whiskey nebo rum, o které je zájem i mezi zahraničními investory. Svůj investiční alkohol ale vyrábí také v Žufánku, kde je vlakovou lodí v tomto směru limitovaná edice omfg ginu.

Ten je aktuálně zcela vyprodán, další várka bude v prodeji tradičně na jaře. Minulý rok vyšel na necelých 1 500 korun, bývá vyprodán během chvilky. Jsou tací, kteří gin koupí a rovnou přeprodají těm, co jej nestihli sehnat oficiální cestou. Mnohdy na tom několik tisícovek vydělají.