„Je potřeba prozkoumat, proč je nemovitost levná a jaký je její skutečný potenciál,“ říká majitel realitní kanceláře Philip & Frank.
Proč se investice do bytu v Praze může před odečtením nákladů z nájmu vracet i třicet let? Kde stačí k první investici milion korun? A kdy se výhodně vypadající koupě mění v riskantní spekulaci?
Ceny nemovitostí v Česku podle dostupných statistik vzrostly výrazněji než ve většině Evropy. Lze po takovém zdražení považovat jejich koupi pořád za výhodnou investici?
Nejdřív si musíme říct, co od investice očekáváme. Jedna věc je dlouhodobé zhodnocení, tedy očekávání, že hodnota nemovitosti v čase poroste. Druhá věc je výnos z pronájmu. Pro český trh je důležité, že vlastnictví nemovitosti považujeme za jednu ze základních hodnot a za bezpečný způsob uložení peněz. Ve vlastním bydlení u nás bydlí tři čtvrtiny obyvatel, zatímco například v Německu je to zhruba polovina. Lidé se proto nemovitostí příliš nezbavují. Když prodají jednu, často si pořídí jinou. Nebo peníze ze zděděné nemovitosti znovu vloží do realit. Tím se majetek kumuluje a poptávka zůstává vysoká.
Kdo koupí byt v Praze, Karlových Varech nebo Českém Krumlově s kalkulací postavenou výhradně na krátkodobém ubytování, musí počítat s tím, že se pravidla mohou změnit – a jeho výnos bude najednou úplně jiný.