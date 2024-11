Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Akciový index S&P 500 rostl od roku 2010 dvakrát rychleji než cena bytu v Česku, říká analýza. Kdo tehdy koupil průměrný byt za dva miliony korun, je dnes vlastníkem nemovitosti v hodnotě necelých čtyř a půl milionu. Mnohem víc by ale vydělal, kdyby stejný obnos vložil do akciového indexu S&P 500. Ze dvou milionů by jich měl investor k dnešnímu dni zhruba devět.