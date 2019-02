ČD chtějí omezit internetová data ve vlacích, cestující je příliš využívali

Upozornil na to server zdopravy.cz. „Operátoři nám napsali, že končí s neomezenými tarify, a že nám budou připojení zpoplatňovat podle stažených dat,“ uvedl serveru člen představenstva ČD Radek Dvořák.

ČTK informaci potvrdil mluvčí podniku Radek Joklík. České dráhy uvažují kvůli rostoucím nákladům o omezení internetového připojení ve svých vlacích. Dopravce by mohl nově regulovat objem stáhnutých dat, připojení by mělo nadále zůstat zdarma.

Podle mluvčího bude společnost připojení rozšiřovat do dalších vozů. „V současnosti například instalujeme Wi-Fi do zhruba 300 dalších vozů pro dálkové vlaky. Asi do 100 vozů jsme již zařízení nainstalovali,“ uvedl.



Dráhy dosud měly od operátorů výjimku, která jim umožňovala neomezený objem dat. Cestující tak mohli během cesty neomezeně stahovat soubory. Objem spotřebovaných dat byl však vyšší, než všechny strany původně očekávaly, operátoři proto svou výjimku zrušili.

„Očekáváme proto několikanásobný růst nákladů spojených s poskytováním Wi-Fi v našich spojích. Řádově půjde o desítky milionů korun, které budeme muset při současném neomezeném čerpání dat ročně platit,“ podotkl Joklík.

Státní dopravce proto zvažuje regulaci objemu stahovaných dat, tak jako to aplikuje na území Německa ve vlacích Praha - Berlín - Hamburk. „Možností regulace je nicméně více a způsoby a míru případného omezení zatím pouze analyzujeme. Zákazníky budeme o změnách včas informovat,“ dodal mluvčí.

Konkurence beze změn

Neomezené internetové připojení nabízí na svých linkách i konkurenční dopravci. Ti se zatím ke změnám nechystají. „Neomezený přístup k datům pro své cestující ve vlacích i autobusech hodláme zachovat i do budoucna,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

České dráhy v souvislosti s rozšiřováním internetového připojení ve vlacích připravují vypsání nové zakázky na operátory, kteří budou službu připojení a čerpání dat ve vlacích státního dopravce zajišťovat.

Diskusi o cenách internetového připojení a objemu dat nedávno rozvířila ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, která v ČT uvedla, že Češi spíš hledají připojení k bezdrátovým Wi-Fi sítím. Vybudování mobilních sítí podle ní stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. „My potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. A to je jedna z cest, která ke zlevnění dat povede,“ řekla Nováková.