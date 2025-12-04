Praha přivítá nový InterContinental. Luxusní hotel vznikne v srdci města

Nejnovější přírůstek značky InterContinental, který se otevře v roce 2029, posílí rostoucí evropské portfolio luxusních a lifestylových hotelů. Nový InterContinental Prague bude sídlit v Jeruzalémské ulici v historické budově spravované společností Generali Real Estate. Provozovat jej bude jedna z předních světových hotelových skupin, IHG Hotels & Resorts (IHG).
Nový InterContinental vznikne v Jeruzalémské ulici v Praze. (4. prosince 2025) | foto: IHG Hotels & Resorts

Ve čtvrtek hotelová společnost oznámila podpis smlouvy na otevření hotelu, čímž značka potvrzuje svůj návrat do české metropole.

„Jsme poctěni spoluprací se společností Generali Real Estate. Návrat značky InterContinental do Prahy je klíčovým milníkem v naší rozvojové strategii střední a východní Evropy a posiluje naše luxusní portfolio v Evropě. Společně vytváříme destinaci, která si získá srdce hostů po otevření v roce 2029,“ uvedla Willemijn Geels, viceprezidentka pro rozvoj Evropy ve společnosti IHG Hotels & Resorts.

Hotel nabídne 137 luxusních pokojů a otevření je plánováno na první polovinu roku 2029. V Praze doplní stávající hotely IHG, a to Holiday Inn Prague Congress Centre a Holiday Inn Prague Airport.

Historická budova na adrese Jeruzalémská 8, Praha 1, pochází z roku 1839 a během let sloužila jako taneční sál, divadlo i kanceláře. Renovační projekt, vedený Generali Real Estate, přetvoří objekt v moderní luxusní hotel InterContinental Prague.

Kellnerová na nákupech. Za pražský hotel Four Seasons zaplatila tři miliardy

„Jsme nadšeni, že můžeme přetvořit jednu z nejhistorických pražských staveb na hotel značky InterContinental. Praha patří mezi nejatraktivnější evropská města a jsme hrdí, že přispíváme k jejímu rozvoji v oblasti luxusního pohostinství,“ dodal Ramon Spoladore, ředitel pro střední a východní Evropu a severské země ve společnosti Generali Real Estate.

Díky poloze v blízkosti Hlavního nádraží bude hotel snadno dostupný a hosté se dostanou k významným pražským památkám, včetně Karlova mostu, Staroměstského náměstí a Pražského orloje. Hotel nabídne luxusní spa, wellness s bazénem, restauraci, bar, Club InterContinental lounge, soukromou zahradu a konferenční prostory.

InterContinental Hotels & Resorts, nejstarší a největší značka luxusních hotelů na světě, provozuje více než 230 hotelů ve více než 70 zemích. IHG v Evropě provozuje 34 hotelů InterContinental, přičemž InterContinental Prague se připojí ke čtyřem dalším v regionu střední a východní Evropy, včetně hotelů v Sofii, Budapešti, Varšavě a Bukurešti.

