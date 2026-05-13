Bubblify International a Trdlokafe Development 1 oznámily soudu svůj úpadek

  9:37aktualizováno  15. května 18:43
Společnosti Bubblify International a Trdlokafe Development 1, které jsou součástí skupiny Twist, oznámily Městskému soudu v Praze svůj úpadek a navrhly jeho řešení formou reorganizace. Již dříve se do potíží dostala také společnost Naše Zmrzka, jež rovněž patří do skupiny. Ta přitom letos oznámila vstup strategického investora a další rozšiřování portfolia.
Pobočky s bubble tea se nachází většinou v obchodních domech nebo u metra. (5. května 2025) | foto: Bubblify

Společnost Trdlokafe Development 1 ve svém podání uvádí, že po zahájení insolvenčního řízení se zhoršila její ekonomická i obchodní situace. Podle firmy mělo řízení negativní dopad na její postavení na trhu, značku i vztahy s obchodními partnery.

„V únoru a březnu jsme byli přesvědčeni, že situaci zvládneme bez nutnosti reorganizace. Ještě v březnu jsme měli k dispozici znaleckou zprávu společnosti Ernst & Young, podle které měla společnost Bubblify International o 27 milionů korun více hotovosti než závazků. Vývoj posledních týdnů však ukázal, že rozsah a délka útoku na skupinu jsou výrazně větší, než jsme tehdy předpokládali,“ říká Radek Klein, jeden ze zakladatelů skupiny Twist.

Firma dále uvádí, že v reakci na zahájení insolvenčního řízení část pronajímatelů vypověděla nájemní smlouvy. „V přímém důsledku zahájení insolvenčního řízení došlo dále k tomu, že řada pronajímatelů vypověděla dlužníkovi (Trdlokafe Development 1 s.r.o., pozn. red.),resp. jiným společnostem ze skupiny dlužníka, zejména Bubblify International, nájemní smlouvy. Na základě těchto nájemních smluv dlužník provozoval prodejní stánky v obchodních domech, přičemž jejich ukončením došlo k objektivnímu znemožnění dalšího provozu těchto poboček,“ uvádí se v dokumentech, jež jsou součástí insolvenčního řízení s tím, že se tak v podstatě zastavila také výstavba nových stánků.

Vedení skupiny ve vyjádření zaslaném v pátek uvedlo, že stávající franšízové provozovny nadále fungují a ve většině případů nedojde k okamžitým provozním změnám.

„Franšízanti nemají v rukou cenný papír, který by mohl ze dne na den ztratit hodnotu. Mají fungující retailové provozovny, vlastní nájemní vztahy, vybavení a týmy. Proto nechceme přistupovat k plošným krokům. Budeme postupovat pobočku po pobočce a hledat konkrétní řešení pro každého partnera,“ dodává Klein.

V podání firma zároveň uvádí, že splňuje podmínky pro řešení úpadku reorganizací. Za rok 2025 podle čestného prohlášení vykázala obrat 260,4 milionu korun.

Vedení skupiny Twist v souvislosti s posledními událostmi také uvedlo, že společnost Trdlokafe International s.r.o. není v žádném insolvenčním řízení, je vlastníkem ochranné známky Trdlokafe a její podnikatelská činnost v České republice i v zahraničí, především na Slovensku, ve Španělsku či Spojených arabských emirátech pokračuje.

Letos skupina oznámila investora

Letos v lednu skupina Twist oznámila, že získala strategického investora, private equity fond Central Europe Industry Partners. Ten měl kapitálově podpořit expanzi skupiny včetně akvizic nových konceptů. Dalším krokem měl být kapitálový vstup fondu. Ve skupině měl držet minoritní podíl.

Do portfolia skupiny patří podle dřívějších informací mimo jiné značky Kytky od Pepy, Trdlokafe, Bubblify, Víno & Destiláty nebo Kofi-Kofi.

V září 2025 skupina rozšířila portfolio o čtyřicet prodejen značky Víno & Destiláty po celém Česku včetně e-shopu. V únoru 2025 pak koupila květinářství Kytky od Pepy od Josefa Dušátka. Ten ale před měsícem ze skupiny odešel a rozvíjí si vlastní podnik.

Námitky ke správci

V podání k soudu Trdlokafe Development 1 také zpochybňuje možné ustanovení správce EF Insolvence. Tvrdí, že existují pochybnosti o jeho nepodjatosti kvůli vazbám na advokáta Davida Ilczyszyna. Ten podle přiložených předžalobních výzev zastupoval věřitele s nároky vůči Bubblify.

Jedna z výzev se týkala smluvní pokuty ve výši jednoho milionu korun. Druhá požadovala po Bubblify zaplacení 29,8 milionu korun a odkazovala na celkový nárok na provizi přes 42,3 milionu korun.

Jak už dříve uvedly Seznam Zprávy, insolvenční návrh na Bubblify podala společnost Alkony-CZ podnikatele Petra Bujnocha, který obchoduje s pohledávkami. Nárok vůči Bubblify má podle serveru původ v dění kolem řetězce Oxo, projektu zaměřeného na prodej sladkých čajů s kuličkami. Bubblify tuto pohledávku neuznává a původně se snažila insolvenční řízení odvrátit. O dalším postupu v insolvenčním řízení rozhodne soud.

Široký záběr

Podle experta z poradenské společnosti Le Veneur Sàrl byl jedním z hlavních problémů skupiny příliš široký záběr. „První chybou skupiny Twist bylo příliš široké rozkročení. Skupina rozvíjela velké množství značek a konceptů, což je mimořádně náročné na peníze i řízení,“ uvedl Robert A. Le Veneur.

Podle něj skupina zároveň podcenila limity trhu. Ve chvíli, kdy se růst vlastních provozů zpomalil, opřela se více o franšízy a licence. To ale podle něj nemuselo fungovat, pokud už nevycházela ekonomika vlastních poboček.

„Když se vyčerpal prostor pro další růst prodeje, skupina se opřela o franšízy a licence. Pokud ale nevycházela ekonomika vlastních provozoven, bylo těžké čekat, že bude fungovat u franšízantů. Jejich potíže pak dopadají i na celou skupinu,“ řekl.

Le Veneur upozorňuje i na to, že vysoké slibované výnosy mohly přitahovat investory bez dostatečné znalosti trhu. Zároveň podle něj skupinu zatěžovala zahraniční expanze, která bývá náročná na kapitál i řízení.

„Z právního pohledu je podstatné, že o úpadku nerozhoduje firma sama, ale soud. To, že dlužník nyní tvrdí, že je v úpadku, ještě samo o sobě neznamená, že to tak skutečně je,“ dodal Le Veneur.

