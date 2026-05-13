Podle podání zaslaného Městskému soudu v Praze společnost Trdlokafe Development 1 nově uvádí, že se nachází v úpadku. Soudu zároveň navrhla, aby o úpadku rozhodl bez jednání.
Stejný postup zvolila i společnost Bubblify International. Úpadek již vyhlásila také další firma z Twistu nazvaná Naše Zmrzka.
Společnost Trdlokafe Development 1 ve svém podání uvádí, že po zahájení insolvenčního řízení se zhoršila její ekonomická i obchodní situace. Podle firmy mělo řízení negativní dopad na její postavení na trhu, značku i vztahy s obchodními partnery.
Firma dále tvrdí, že část pronajímatelů vypověděla nájemní smlouvy. Týkalo se to podle podání i dalších společností ze skupiny, zejména Bubblify International. Šlo o stánky v obchodních centrech. Jejich ukončení podle firmy znemožnilo další provoz některých poboček. Zastavila se také výstavba nových stánků, kterou v rámci skupiny zajišťovalo právě Trdlokafe.
V podání firma zároveň uvádí, že splňuje podmínky pro řešení úpadku reorganizací. Za rok 2025 podle čestného prohlášení vykázala obrat 260,4 milionu korun.
Letos skupina oznámila investora
Ještě v lednu 2026 přitom skupina oznámila, že získala strategického investora, private equity fond Central Europe Industry Partners. Ten měl kapitálově podpořit expanzi skupiny včetně akvizic nových konceptů. Dalším krokem měl být kapitálový vstup fondu. Ve skupině měl držet minoritní podíl.
Do portfolia skupiny patří podle dřívějších informací mimo jiné značky Kytky od Pepy, Trdlokafe, Bubblify, Víno & Destiláty nebo Kofi-Kofi.
V září 2025 skupina rozšířila portfolio o čtyřicet prodejen značky Víno & Destiláty po celém Česku včetně e-shopu. V únoru 2025 pak koupila květinářství Kytky od Pepy od Josefa Dušátka. Ten ale před měsícem ze skupiny odešel a rozvíjí si vlastní podnik.
Námitky ke správci
V podání k soudu Trdlokafe Development 1 uvádí, že patří do širší skupiny kolem mateřské společnosti Twistcafe Group. Zároveň píše, že insolvenční řízení běží i proti Bubblify International a že obě firmy jsou personálně, provozně i ekonomicky propojené.
Firma v podání zároveň zpochybňuje možné ustanovení správce EF Insolvence. Tvrdí, že existují pochybnosti o jeho nepodjatosti kvůli vazbám na advokáta Davida Ilczyszyna. Ten podle přiložených předžalobních výzev zastupoval věřitele s nároky vůči Bubblify.
Jedna z výzev se týkala smluvní pokuty ve výši jednoho milionu korun. Druhá požadovala po Bubblify zaplacení 29,8 milionu korun a odkazovala na celkový nárok na provizi přes 42,3 milionu korun.
Jak už dříve uvedly Seznam Zprávy, insolvenční návrh na Bubblify podala společnost Alkony-CZ podnikatele Petra Bujnocha, který obchoduje s pohledávkami. Nárok vůči Bubblify má podle serveru původ v dění kolem řetězce Oxo, projektu zaměřeného na prodej sladkých čajů s kuličkami. Bubblify tuto pohledávku neuznává a původně se snažila insolvenční řízení odvrátit. O dalším postupu v insolvenčním řízení rozhodne soud.