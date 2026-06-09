Innogy vidí budoucnost v biometanu, postaví také větrnou elektrárnu

Energetická skupina innogy, kterou v Česku vlastní maďarská skupina MVM se podílí na vzniku nového větrného parku v Česku. Jak oznámilo vedení společnosti na tiskové konferenci, projekt je v pokročilé fázi přípravy. Půjde o severovýchodní část republiky, nicméně kvůli schvalovacímu řízení skupina prozatím nechce konkrétní místo jmenovat.
Mělo by jít o čtyři turbíny s celkovým výkonem 20,5 megawatt (MW), které ročně vyrobí přes 59 gigawatthodin (GWh) zelené elektřiny. V investici za 1,1 miliardy korun vlastní innogy 49 procentní podíl, druhý partner si nepřeje být jmenován.
Podle provozního ředitele společnosti Blahoslava Němečka jde o důležitý milník v úplně nové oblasti. „Pokud vše půjde podle plánu, dodáme první zelenou elektřinu z větru do sítě v roce 2028. Máme v přípravě další projekty větrných elektráren, dokonce mimo akcelerační zóny, což nevnímáme jako překážku,“ sdělil. Jak zdůraznil, klíčová je transparentní spolupráce s obcemi, vlastníky pozemků a regionem, kterým může firma nabídnout dlouhodobé partnerství a podíl na stabilní výrobě čisté energie po dobu 25 až 30 let.
Investice do modernizace energetiky se zvýší
Energetická skupina vykázala v loňském roce tržby ve výši 44,1 miliardy korun a zisk po zdanění 2,81 miliardy korun. Společnost potvrdila svoji pozici jedničky dodavatele plynu v Česku, na trhu s elektřinou je tak na čtvrtém místě. Vloni dodala zákazníkům 20,4 terawatthodin (TWh) plynu, 4,7 TWh elektřiny, 625 233 gigajoulů tepla a vyrobila 50 765 MWh elektřiny. Investice dosáhly 437 milionů korun, zaznělo na tiskové konferenci.
„Výsledky za rok 2025 potvrzují stabilitu skupiny a její připravenost výrazně investovat na českém energetickém trhu. Naše ambice v oblasti biometanu jsme potvrdili čerstvým vítězstvím v aukci na povinně vykupujícího, k dalším klíčovým krokům patří také vstup do prvního projektu stavby větrné elektrárny,“ uvedl Tomáš Varcop, CEO innogy Česká republika.
Hospodářské výsledky skupiny za loňský rok podle zástupců příznivě ovlivnilo především počasí a také aktivní řízení nákupu energií. Meziroční mírný pokles prodejů plynu i elektřiny je důsledkem nižší spotřeby průmyslových zákazníků, často v důsledku technologických inovací a z nich plynoucích úspor, uvádí firma.
„Česká republika je pro nás atraktivní. Dobré výsledky nám umožňují další růst. Velkou část výdělku chceme proinvestovat na českém trhu. Pokud porovnám loňskou a letošní plánovanou úroveň investic, tak v roce 2026 naše investice více než ztrojnásobíme a v dalších letech plánujeme investice do modernizace české energetiky ještě navyšovat,“ řekl András Gróf, CFO innogy Česká republika.
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Důsledky války: část dodavatelů zdražila plyn, benzin je nejdražší za 3,5 roku
Geopolitická situace a konflikt na Blízkém východě spojený s blokádou Hormuzského průlivu však na jaře otřásly trhem s plynem, zdůraznil ředitel Varcop. V důsledku útoků na Írán z konce února a s tím spojených obav z narušení dodávek plyn skokově zdražil na evropské burze (TTF) přibližně o 70 procent. Tento vývoj donutil innogy k rychlé reakci, která však 23. března odstartovala vlnu zdražování na českém trhu. Společnost jako první z velkých hráčů zvýšila ceny pro nově uzavírané smlouvy s fixací.
Zdražení se však dotklo pouze nových zákazníků, či těch, kteří v té době uzavírali novou fixaci. Stávajícím klientům s již běžící fixací nebo se smlouvou na dobu neurčitou ceny zůstaly stejné. Ceny nejpoužívanějších produktů v případě domácností, které používají plyn na vaření, ohřev vody i topení vzrostly v závislosti na délce fixace o 8 až 17 procent.
„Aktuálně se nechystáme zvyšovat ceny pro domácnosti, snažíme se udržet ceny plynu i elektřiny co nejstabilnější. Potvrzuje se, že fixace cen energií představují pro zákazníky účinnou ochranu před nečekanými výkyvy na trzích,“ informoval David Konvalina, CEO innogy Energie. Podle něj se „zákazníci všech segmentů chovají racionálně, chtějí mít jistotu a využívají nižších cen ve vzdálenějších letech.“
Potvrzují to i statistiky, podle kterých domácnosti a podnikatelé nyní uzavírají nejčastěji tříleté smlouvy s postupným poklesem cen a to ze 70 procent. B2B zákazníci nejčastěji uzavírají produkt postupný nákup a kupují energie na roky 2028 a 2029 za ceny okolo 30 eur/MWh.
Sázka na biometan
Společnost momentálně prochází velkou transformací. V dlouhodobé strategii se zaměřuje především na dekarbonizaci, udržitelnost a digitalizaci. Klíčovým tématem je momentálně biometan – zelený plyn, v němž vidí přímou a ekologickou náhradu za klasický zemní plyn. Společnost innogy se netají svou ambicí být jedničkou také v dodávkách biometanu v budoucnu. Od letošního 1. června do konce roku 2029 zajišťuje povinný výkup biometanu na českém trhu, když zvítězila v aukci ministerstva průmyslu a obchodu.
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Innogy diverzifikuje portfolio, masivně investuje do výroby biometanu
Hlavním projektem společnosti je přestavba bioplynové stanice v Písku. Do modernizace této stanice na plnohodnotnou výrobnu biometanu s plánovaným vtláčením do sítě od roku 2027 investuje společnost 150 milionů Kč. Do pěti let má celková výrobní kapacita dosáhnout 2 000 m3 biometanu za hodinu. V horizontu několika let chce innogy provozovat zhruba desítku biometanových stanic v Česku.
V Písku aktuálně pokračují přípravné práce na upgrade technologie a stavby přípojky. Skupijna také chystá další akvizice bioplynových stanic. „Plánované investice už přesahují dvě miliardy korun a souhrnná výrobní kapacita připravovaných projektů dosahuje téměř tři tisíce kubíků biometanu hodinově,“ potvrdil Jiří Šimek, CEO innogy Energie.
Rozvoj elektromobility
Také investice do dobíjecí infrastruktury pro elektromobily vykazují velké tempo růstu. Společnost výrazně posiluje síť svých dobíjecích stanic (AC i DC). Data ukazují, že provoz v jejich síti a objem odebrané elektřiny meziročně vyskočily o 140 až 150 procent. Hlavními uzly s nejvyšší vytížeností jsou Praha, Mladá Boleslav, Tábor nebo Šumperk.
S rozmachem solárních panelů na střechách českých domů začalo innogy investovat do služeb spojených s mikroenergetikou. Společnost nabízí velmi konkurenceschopný výkup přetoků z fotovoltaik za fixní cenu, např. 900 Kč/MWh bez měsíčních poplatků, což pomáhá stabilizovat distribuční síť a získávat levnější zelenou energii přímo od domácností.
Společnost innogy Energo stabilně investuje také do modernizace svých teplárenských provozů a kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET). Cílem je přechod od uhlí a těžších paliv směrem k ekologičtějším zdrojům jakými jsou plynové kogenerační jednotky a biomasa, které vykazují mnohem nižší emise.