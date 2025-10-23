Innogy diverzifikuje portfolio, masivně investuje do výroby biometanu

Dáša Hyklová
  15:51
Transformaci tuzemské energetiky vnímá společnost innogy jako příležitost. Ve své desetileté strategii plánuje miliardové investice do bezemisních zdrojů energie. Do přestavby bioplynové stanice v Písku na výrobnu biometanu investuje 150 milionů korun, vtláčení biometanu do sítě plánuje od roku 2027. Za 5 let chce společnost dosáhnout výrobní kapacity biometanu 2 000 metrů krychlových za hodinu, uvedla firma na své tiskové konferenci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Intenzivní využití biometanu jako zdroje energie v České republice je nutnou podmínkou splnění dekarbonizačních cílů nastavených Evropskou unii. Ve své nové strategii na období 2025–35 s tím počítá energetická skupina innogy, která do této oblasti plánuje v příštích deseti letech investovat řádově jednotky miliard korun. První ze zdrojů v portfoliu společnosti bude současná bioplynová stanice Písek, s jejíž transformací na biometan se začne na počátku příštího roku.

Modernizace jako výzva

„Potřebná modernizace tuzemské energetiky je obrovskou výzvou, ale i příležitostí. V návaznosti na naši novou rozvojovou strategii chceme ve skupině innogy v příštích deseti letech vybudovat diverzifikovaného portfolio obnovitelných zdrojů, v němž budou hrát významnou roli právě zelené plyny. Jednou z cest je pro nás maximální využití potenciálu biometanu v energetice,“ řekl Tomáš Varcop, předseda představenstva a CEO innogy Česká republika.

Konec doby uhelné. Teplárny přecházejí na plyn, tlačí na to i cena povolenek

Nová strategie společnosti se zaměřuje kromě stávajícího komoditního byznysu na výrobu obnovitelného biometanu, investice do větrných elektráren, bateriových úložišť, kogenerace, optimalizaci teplárenských soustav nebo další rozvoj plynové mobility i nabíječek pro elektromobily.

„Naší vizí je stát se předním poskytovatelem energií a infrastruktury v Česku s důrazem na uhlíkově neutrální řešení. Do rozvoje našeho byznysu a modernizace energetické infrastruktury plánujeme v příští dekádě vložit řádově desítky miliard korun, András Gróf, místopředseda představenstva a CFO innogy Česká republika. Jak dodává, nedávnou akvizicí bioplynové stanice v Písku začala společnost naplňovat novou strategii.

Innogy od března zlevní elektřinu a plyn. Další dodavatelé následují

„Udělali jsme první krok ke vstupu na trh s biometanem, kde chceme dál růst. Do pěti let cílíme na výrobní kapacitu 2000 kubíků biometanu za hodinu,“ zdůraznil.

Bioplynové stanice a jejich potenciál

Evropská unie se zavázala dosáhnout v roce 2050 uhlíkovou neutralitu. To předpokládá zákaz používání fosilních paliv včetně zemního plynu. Jako jedna z alternativ se nabízí tzv. zelené plyny, mezi které patří i biometan. Ten může v České republice dosáhnout až 18 procent podíl na dodávkách plynového mixu při dosažení maximální celkové produkce 14 terawatthodin. Vyplývá to z analýzy nezávislé konzultační společnosti EGU. Výrobu biometanu by měly zajistit transformované bioplynové stanice (BPS) společně s nově postavenými biometanovými stanicemi (BMS).

V současné době se v České republice nachází celkem 540 BPS, z nich 411 je klasifikováno jako zemědělské a odpadové. Právě tyto provozy mají největší potenciál transformace na BMS. Provozovatelé BPS nyní mohou využívat formu provozní podpory v podobě zaručené výkupní ceny nebo zeleného bonusu, jenž se přičte k prodejní ceně sjednané obchodníkem. Provozní doba byla vypsána na 20 let a provozovatelé z toho důvodu nejsou dostatečně motivováni transformovat svoji BPS na BMS a vtláčet biometan do plynárenské sítě. Většině provozů však skončí podpora v letech 2031 a 2032.

Jak uvádí EGU Brno, i do budoucna budou vznikat na území ČR další biometanové stanice se zaměřením především na zpracování živočišné výroby a rozložitelného odpadu. Objem dostupných surovin tohoto typu přitom vytváří potenciál pro dalších 207 nových BMS. Pro dosažení celkové produkce až 14 TWh je potřebná kapacita nových biometanových zdrojů 628 milionů metrů krychlových, zdůrazňuje EGU Brno ve své analýze.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

Innogy diverzifikuje portfolio, masivně investuje do výroby biometanu

Transformaci tuzemské energetiky vnímá společnost innogy jako příležitost. Ve své desetileté strategii plánuje miliardové investice do bezemisních zdrojů energie. Do přestavby bioplynové stanice v...

23. října 2025  15:51

Ropa zdražila, reaguje na Trumpovy nové sankce vůči Rusku

V bezprostřední reakci na nové americké sankce namířené na ruské společnosti Rosněfť a Lukoil zamířily ceny ropy vzhůru. Barel ropy Brent podražil hned ráno o čtyři procenta. Později další procentní...

23. října 2025  9:47,  aktualizováno  14:29

Bejrút, Toulouse nebo Marrákeš. Pražské letiště představilo nové spoje

Pražské letiště Václava Havla čeká od zimní sezony výrazné rozšíření počtu cestujících. Zimní letový řád, který začíná 26. října, přinese do prahy patnáct nových přímých spojení a dvanáct nových...

23. října 2025  13:44

Indicko-ruské ropné líbánky mohou vzít zasvé. Sankce obchod utnuly

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil, krok podle očekávání znemožní další dodávky ruské ropy do hlavních indických rafinérií. Jejich vedení již uvedlo, že nejnovější omezení...

23. října 2025  11:54

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

23. října 2025  7:53

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

22. října 2025  23:12,  aktualizováno  23.10 6:15

Ze Soběslavi na okraj Prahy. Rodinná firma mění pohled Čechů na zimní zahrady

Advertorial

Rodinná firma CRSklo už několik let mění české zahrady pergolami a zimními zahradami na míru. Díky osobnímu přístupu i vlastním inovacím se stala lídrem oboru. Nyní otevřela nový showroom u Prahy,...

23. října 2025

Šperky jsou populární investice. Máte je navíc fyzicky u sebe, říká klenotník

Když se oženil s dcerou zlatníka, jeho život dostal úplně nový směr. Nakonec brněnský klenotník Michal Hegr zůstal v oboru už třicet let. Za tu dobu si u zákazníků dokázal vybudovat oblibu i důvěru,...

23. října 2025

Brusel pevný strop ceny povolenek nezaručí, ekonomický nesmysl, varují analytici

Premium

Evropská komise přišla s návrhy, které mají zamezit růstu cen emisní povolenky v systému ETS2. Ministr životního prostředí Petr Hladík to prezentuje jako o úspěch. Komise vyslyšela požadavky ČR a...

23. října 2025

Čína znovu předstihla USA a stala se hlavním obchodním partnerem Německa

Čína se v prvních osmi měsících letošního roku stala největším obchodním partnerem Německa a vystřídala tak Spojené státy. Německý export do USA totiž negativně ovlivňuje celní politika prezidenta...

22. října 2025  21:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trump se přepočítal. Spojené státy nejspíš Čínu potřebují víc než ona je

Čínský export do USA je odolnější, než se Trumpova administrativa původně domnívala. Navzdory obrovským celním přirážkám tam země vyváží stále každý den zboží v hodnotě přibližně miliardy dolarů, což...

22. října 2025

Ropy je nadbytek. Na tankerech je momentálně více než miliarda barelů

Ceny ropy na globálních trzích v posledních dnech klesají. I kvůli obrovským přebytkům, které jsou patrné také na moři. Z aktuálních dat společnosti Vortexa plyne, že na ropných tankerech po celém...

22. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.