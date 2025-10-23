Intenzivní využití biometanu jako zdroje energie v České republice je nutnou podmínkou splnění dekarbonizačních cílů nastavených Evropskou unii. Ve své nové strategii na období 2025–35 s tím počítá energetická skupina innogy, která do této oblasti plánuje v příštích deseti letech investovat řádově jednotky miliard korun. První ze zdrojů v portfoliu společnosti bude současná bioplynová stanice Písek, s jejíž transformací na biometan se začne na počátku příštího roku.
Modernizace jako výzva
„Potřebná modernizace tuzemské energetiky je obrovskou výzvou, ale i příležitostí. V návaznosti na naši novou rozvojovou strategii chceme ve skupině innogy v příštích deseti letech vybudovat diverzifikovaného portfolio obnovitelných zdrojů, v němž budou hrát významnou roli právě zelené plyny. Jednou z cest je pro nás maximální využití potenciálu biometanu v energetice,“ řekl Tomáš Varcop, předseda představenstva a CEO innogy Česká republika.
Nová strategie společnosti se zaměřuje kromě stávajícího komoditního byznysu na výrobu obnovitelného biometanu, investice do větrných elektráren, bateriových úložišť, kogenerace, optimalizaci teplárenských soustav nebo další rozvoj plynové mobility i nabíječek pro elektromobily.
„Naší vizí je stát se předním poskytovatelem energií a infrastruktury v Česku s důrazem na uhlíkově neutrální řešení. Do rozvoje našeho byznysu a modernizace energetické infrastruktury plánujeme v příští dekádě vložit řádově desítky miliard korun, András Gróf, místopředseda představenstva a CFO innogy Česká republika. Jak dodává, nedávnou akvizicí bioplynové stanice v Písku začala společnost naplňovat novou strategii.
„Udělali jsme první krok ke vstupu na trh s biometanem, kde chceme dál růst. Do pěti let cílíme na výrobní kapacitu 2000 kubíků biometanu za hodinu,“ zdůraznil.
Bioplynové stanice a jejich potenciál
Evropská unie se zavázala dosáhnout v roce 2050 uhlíkovou neutralitu. To předpokládá zákaz používání fosilních paliv včetně zemního plynu. Jako jedna z alternativ se nabízí tzv. zelené plyny, mezi které patří i biometan. Ten může v České republice dosáhnout až 18 procent podíl na dodávkách plynového mixu při dosažení maximální celkové produkce 14 terawatthodin. Vyplývá to z analýzy nezávislé konzultační společnosti EGU. Výrobu biometanu by měly zajistit transformované bioplynové stanice (BPS) společně s nově postavenými biometanovými stanicemi (BMS).
V současné době se v České republice nachází celkem 540 BPS, z nich 411 je klasifikováno jako zemědělské a odpadové. Právě tyto provozy mají největší potenciál transformace na BMS. Provozovatelé BPS nyní mohou využívat formu provozní podpory v podobě zaručené výkupní ceny nebo zeleného bonusu, jenž se přičte k prodejní ceně sjednané obchodníkem. Provozní doba byla vypsána na 20 let a provozovatelé z toho důvodu nejsou dostatečně motivováni transformovat svoji BPS na BMS a vtláčet biometan do plynárenské sítě. Většině provozů však skončí podpora v letech 2031 a 2032.
Jak uvádí EGU Brno, i do budoucna budou vznikat na území ČR další biometanové stanice se zaměřením především na zpracování živočišné výroby a rozložitelného odpadu. Objem dostupných surovin tohoto typu přitom vytváří potenciál pro dalších 207 nových BMS. Pro dosažení celkové produkce až 14 TWh je potřebná kapacita nových biometanových zdrojů 628 milionů metrů krychlových, zdůrazňuje EGU Brno ve své analýze.