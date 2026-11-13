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Innogy mění ceníky. Zdraží plyn i elektřinu zákazníkům se smlouvou bez fixace

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  16:09
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Energetická společnost innogy v příštím roce zdraží dodávky energií zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou. Cenu elektřiny bez fixace proti letošku zvýší o 150 korun bez DPH za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Cena plynu vzroste o 334 korun s DPH za MWh.

Nové ceny začnou platit od začátku příštího roku. Podle firmy se změny dotknou menší části z celkového počtu 1,7 milionu odběratelů. Drtivá většina z nich má totiž fixované ceny. Přesné číslo ale společnost neuvedla.

Zdražení se bude týkat stávajících i nových zákazníků bez závazku. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší na 3 650 korun za MWh bez DPH. Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace bude od začátku roku 1 674 korun za MWh bez DPH.

„Důvodem je dramatický nárůst velkoobchodních cen energií od jara letošního roku v důsledku přetrvávající krize na Blízkém východě. Zemní plyn zdražil více než dvojnásobně, elektřina téměř o 80 procent,“ uvedla firma.

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Obchodní ředitel innogy pro segment domácností Karel Kincl dále připomněl, že zvýšení cen nastává po zlevňování v předešlých třech kalendářních letech. „Navzdory navýšení je ale cena stále nižší než v roce 2024 a ještě hluboko pod cenami roku 2023. Zákazníci však mohou ušetřit využitím fixovaných produktů, na které je nakupováno odlišným způsobem,“ podotkl Kincl.

Ceny zvyšuje i konkurence

Ceníky energií postupně zdražují i další dodavatelé. Zvýšení cen zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou s účinností od začátku příštího roku nedávno ohlásil ČEZ. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší u nejběžnější sazby D02d o 3,5 procenta na 3 462 korun za MWh bez DPH. Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace u ČEZ bude od začátku roku 1 438 korun za MWh bez DPH.

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V řádech stovek korun za MWh už během letošního roku zvýšily ceny svých fixovaných produktů také například společnosti E.ON, Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská nebo Centropol. Některé z nich během roku i opakovaně. Ceny fixací některých produktů zvyšovaly i innogy a ČEZ.

Růst cen je důsledkem napjaté situace na trhu. Velkoobchodní ceny energií letos prudce rostou v důsledku konfliktu na Blízkém východě a s ním spojených omezení dodávek plynu. V současnosti se cena MWh plynu na velkoobchodním trhu pohybuje okolo 90 eur, v závěru října se ovšem poprvé od prosince 2022 krátce dostala i na úroveň 100 eur. Na začátku roku se přitom cena pohybovala kolem 30 eur za MWh.

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