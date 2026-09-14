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Jak na vyúčtování energií: Co všechno najdete ve faktuře a kde hledat údaje

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Jak na vyúčtování energií: Co všechno najdete ve faktuře a kde hledat údaje | foto: Shutterstock

Vyúčtování energií může na první pohled vypadat složitě. Najdete v něm totiž řadu informací – od výsledku vyúčtování přes přehled uhrazených a nově nastavených záloh až po údaje o cenách, spotřebě a základních smluvních podmínkách. Nejdůležitější je ale vědět, kde jednotlivé informace hledat. A právě s tím vám pomůže náš energetický rádce.

„Zákazníky nejvíce zajímá, zda jim vznikl přeplatek, nebo naopak nedoplatek. Výsledek vyúčtování proto najdou hned na první straně faktury,“ vysvětluje senior manažerka fakturace innogy Energie Jaroslava Nováková. „Doporučuji podívat se také na přehled zaplacených a zúčtovaných záloh a na rozpis záloh pro další období. Ten zákazníci obvykle najdou na posledním listu faktury,“ doplňuje Nováková.

Vyúčtování vám ukáže také spotřebu a stavy měřidel včetně informace o provedeném odečtu. „Pro rychlou orientaci může pomoci grafické porovnání spotřeby s předchozími obdobími. Na první pohled tak uvidíte, jak se vaše spotřeba vyvíjela až za poslední tři období,“ dodává Jaroslava Nováková.

V neposlední řadě najdete ve vyúčtování také informace o délce trvání smlouvy, smluvní podmínky či kontaktní údaje na zákaznickou podporu. I tyto údaje musí každý dodavatel energií ve vyúčtování ze zákona uvést.

Mám chytrý elektroměr. Jak na faktuře poznám průběhové měření?

Pokud máte chytrý elektroměr s průběhovým měřením, ve vyúčtování najdete podrobnější informace o své spotřebě. Na rozdíl od běžného ročního vyúčtování, které vychází především ze stavu měřidla na začátku a na konci zúčtovacího období, pracuje průběhové měření s údaji o spotřebě v kratších časových úsecích, například po jednotlivých měsících.

Díky tomu získáte lepší přehled o tom, kdy a jak se vaše spotřeba během roku měnila. Ve vyúčtování tak můžete vidět skutečný průběh spotřeby, nejen její celkový součet za celé zúčtovací období.

Máte přeplatek? Zkontrolujte způsob jeho vrácení

Je-li výsledkem vyúčtování přeplatek, innogy vám ho vrátí způsobem, který najdete uvedený přímo pod výsledkem vyúčtování. Způsob vrácení přeplatku můžete kdykoli změnit. Stačí kontaktovat innogy na bezplatné lince 800 11 33 55, navštívit zákaznické centrum nebo změnu provést sami v online portálu innosvět.

„Pokud dáváte přednost vrácení přeplatku na bankovní účet před výplatou v hotovosti, doporučuji nastavit si bankovní převod. Je to rychlejší a nemusíte chodit na poštu. Zároveň se vyhnete případnému poštovnímu poplatku, který může být podle obchodních podmínek účtován,“ doporučuje Jaroslava Nováková.

Vyšel vám nedoplatek? Nejdříve zjistěte proč

Nedoplatek znamená, že jste během zúčtovacího období na zálohách zaplatili méně, než jaká byla vaše skutečná spotřeba. Uvedenou částku je proto potřeba uhradit do data splatnosti uvedeného ve vyúčtování.

„Způsob úhrady si zákazník může zvolit sám. Jednoznačně doporučuji využít služby přímé inkaso, kterou nabízí každá banka. Nastavíte si potřebné parametry a dál se už nemusíte starat – innogy si částku nedoplatku strhne z účtu v termínu splatnosti faktury,“ vysvětluje Jaroslava Nováková.

Pohodlně můžete nedoplatek také uhradit bankovním převodem s využitím QR kódu uvedeného na každé faktuře.

Proč mohl nedoplatek vzniknout?

Když je výsledek vyúčtování jiný, než jste očekávali, důvodů může být hned několik. Na vině bývá vyšší spotřeba než v minulosti, kterou mohla zapříčinit změna způsobu vytápění, odlišná distribuční sazba, pořízení spotřebiče s vyšší spotřebou typu klimatizace nebo třeba změna počtu členů domácnosti – vývoj své spotřeby si můžete snadno ověřit v grafu na straně 3 vyúčtování. Roli může hrát také vyšší cena energie v průběhu roku, příliš nízké zálohy, které neodpovídaly skutečným nákladům, nebo v ojedinělých případech nesprávně zapsaný stav měřidla.

S kontrolou výše záloh nemusíte čekat až na roční vyúčtování. Pravidelně si můžete zadávat stav měřidla do innosvěta, kde si zároveň ověříte předpokládaný výsledek vyúčtování. Pokud zjistíte, že vám nastavené zálohy nestačí, můžete jejich výši rovnou upravit.

Chcete-li svou spotřebu snížit, na webu setrimenergii.cz najdete řadu praktických rad a tipů, kterými se můžete inspirovat.

Zálohy: Platíte správnou částku?

Důležitým údajem ve vyúčtování je také výše záloh na další období. Jejich nastavení vychází z předpokládané spotřeby a cen energií.

Pokud vám stanovená částka nevyhovuje, můžete ji změnit. Zálohy lze upravit prostřednictvím online portálu nebo mobilní aplikace innosvět, telefonicky, e-mailem nebo osobně v zákaznickém centru innogy.

„Zálohu si zákazník může zvýšit bez omezení. Snížit ji může prostřednictvím portálu innosvět maximálně o 20 procent oproti stanovené výši. Pokud potřebuje snížení větší, je zapotřebí, aby nás kontaktoval na zákaznické lince nebo navštívil zákaznické centrum,“ vysvětluje Jaroslava Nováková.

Hradit zálohy můžete několika způsoby. Jedním z nejpohodlnějších je přímé inkaso z bankovního účtu. Nemusíte každý měsíc hlídat termín splatnosti a při změně výše zálohy není potřeba způsob platby znovu nastavovat. Pro větší kontrolu nad platbami si můžete v bance nastavit také finanční limit, který určí maximální částku, kterou lze z účtu strhnout.

Jak na platby u měsíční fakturace

Měsíční fakturaci využívá řada zákazníků, například v souvislosti s výrobou nebo sdílením elektřiny. Také u měsíčních faktur můžete využít přímé inkaso. Platba tak proběhne automaticky v termínu splatnosti a vy nemusíte každý měsíc myslet na její odeslání.

Otázky a odpovědi

Odpovídá Jaroslava Nováková, senior manažerka fakturace innogy Energie.

Jaroslava Nováková, innogy

Jaké možnosti dnes zákazníci při vyúčtování energií nejčastěji využívají? / Jak dnes zákazníci nejčastěji řeší své energie?
Stále více zákazníků využívá elektronickou komunikaci a služby online portálu innosvět. Je to vidět například i ve způsobu zasílání faktur – pouze minimum faktur týkajících se vyúčtování zemního plynu nebo elektřiny se dnes posílá v papírové formě v obálce. Roste také obliba elektronických plateb, ať už prostřednictvím internetového bankovnictví, nebo pomocí QR kódu. Ten je dnes v energetice běžnou součástí faktur a předpisů záloh.

Zároveň ale víme, že část zákazníků stále dává přednost osobnímu kontaktu. Pokud potřebují vysvětlit údaje na faktuře, poradit s platbou či nastavením záloh, mohou navštívit kterékoli naše zákaznické centrum nebo se obrátit na zákaznickou linku.

Jak dostávat faktury e-mailem?
Elektronickou komunikaci si zákazníci mohou snadno nastavit v portálu innosvět v sekci Chci zařídit. Pokud potřebují s nastavením pomoct, mohou se obrátit na zákaznickou linku, napsat nám e-mail nebo navštívit nejbližší zákaznické centrum.

Co všechno vyřídíte v innosvětě?
innosvět je online portál a mobilní aplikace, ve které mohou zákazníci spravovat své energie na jednom místě. Najdou zde přehled svých odběrných míst a vyúčtování, mohou sledovat spotřebu v přehledných grafech, zadávat odečty, nastavovat zálohy nebo spravovat své smlouvy a platby. Mohou si sem také přidat zákaznické účty svých blízkých a pomoci jim se správou energií. Do innosvěta se zákazníci přihlásí přes web innogy nebo si mohou stáhnout mobilní aplikaci z App Store či Google Play.

Témata: energie, platba

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Jak na vyúčtování energií: Co všechno najdete ve faktuře a kde hledat údaje

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Jak na vyúčtování energií: Co všechno najdete ve faktuře a kde hledat údaje

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