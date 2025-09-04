Společnost innogy nabízí od září pro nové zákazníky levnější ceny energií. Cena plynu od u tříletého produktu Optimal klesá o 150 Kč za megawatthodinu bez daně, u elektřiny o 160 Kč/MWh bez DPH. Ještě levnější elektřinu – o 360 Kč/MWh bez DPH – innogy nabízí od září pro zákazníky s tarify pro tepelná čerpadla nebo elektromobilitu.
V rámci podzimní akce Dny innogy získají noví zákazníci navíc další mimořádnou slevu ve výši 20 procent na elektřinu i plyn, která jim sníží náklady za energie na celou topnou sezonu. Výsledná cena pro zákazníka s tepelným čerpadlem tak vyjde na 2 152 Kč/MWh bez dně, majitel elektromobilu, který využije elektřinu od innogy k nabíjení, pak může jezdit za méně než korunu na kilometr.
„Cena komodit na velkoobchodních trzích je relativně stabilní a dovoluje nám příznivé cenové efekty promítnout do koncových cen pro zákazníky. Naše akční nabídky se navíc doplňují a dají se sčítat,“ říká David Konvalina, ředitel maloobchodu a marketingu innogy. Jak dodává, společnost nezapomíná ani na své stávající zákazníky, kterým ceny průběžně snižuje.
Společnost v rámci Dnů innogy nabízí při podpisu nové tříleté smlouvy o 20 procent levnější energie na letošní topnou sezonu a k tomu další úsporu až do konce trvání smlouvy.
„Pokud nový zákazník uzavře s innogy smlouvu na plyn či elektřinu obdrží akční slevu platnou až do 30. června 2026, navíc až do konce fixace získá postupně klesající cenu a k ní slevu ve výši 10 procent,“ zdůrazňuje Pavel Grochál, mluvčí společnosti. Podle něj tak může průměrná rodina bydlící v domě ušetřit přechodem k innogy až 25 000 korun za tři roky a výrazně tak snížit své náklady na plyn a elektřinu.
„Naši zákazníci nemusejí čekat na případný pokles cen, nebo se naopak obávat jejich růstu. Výhodu garantované klesající ceny dostávají u tříletých produktů od nás automaticky,“ dodává ředitel Konvalina.
Kolik zákazníci ušetří u E.ON?
Také společnost E.ON připravila výhodnější produkty pro nové zákazníky. Proti dosavadní květnové nabídce tak mohou ušetřit na dodávce 1 MWh elektřiny u většiny produktů zhruba 100 Kč. Novinkou jsou pak zcela nové produkty s názvem Elektřina online Pro a Plyn online Pro, které jsou plně digitální. Sjednání, správa smlouvy a komunikace s klientem probíhá výhradně online. „Jsou to produkty, které jsou vhodné pro zákazníky, kteří chtějí ušetřit a preferují online komunikaci se svým dodavatelem,“ vysvětluje Tomáš Fišer, manažer digitálního prodeje společnosti E.ON Energie.
Pro stávající klienty E.ON snižuje od 1. září cenu za dodávku 1 kWh elektřiny i plynu a to o 10 procent. Společnost přistoupila k plošnému snížení cen všech nefixovaných produktů. Sleva na energie bude platit do konce tohoto roku a nižší ceny by se měly týkat zhruba 800 tisíc klientů.
„Informace o ceně dostali zákazníci emailem, dopisy nebo je najdou v mobilní aplikaci či online portálu. Klíčové je to, že klienti nemusí vůbec nic dělat, nikam volat nebo podepisovat jakékoliv nové smlouvy. Sleva na energie se jim automaticky započte a projeví se následně ve vyúčtování,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.
Pro rodinný dům s distribuční sazbou D45d, který elektřinou topí a má průměrnou roční spotřebu kolem 14,4 MWh, to znamená úsporu za poslední čtyři měsíce letošního roku zhruba 2 138 Kč. Byt, kde se elektřinou vaří, svítí a ohřívá se voda a ročně tak v průměru odebere do 5 MWh elektrické energie znamená sleva úsporu kolem 650 Kč. V řádech stovek korun ušetří i domácnost, kde se elektřina používá pouze na svícení a vaření.
Úspora je viditelná i u plynu. Dům s plynovým kotlem s běžnou roční spotřebou kolem 15 MWh do konce roku ušetří přes 1 000 Kč. V řádech stovek korun pak ušetří i ti, kdo plynem vaří a ohřívají vodu.
Vzhledem k tomu, že sleva na dodávku energií je zatím dočasná, nedoporučuje E.ON svým zákazníkům měnit dosavadní zálohy. Aby fakturovaná částka v posledních čtyřech měsících byla co nejpřesnější, mohou si zákazníci zadat samoodečet. Mohou k tomu využít mobilní aplikaci Energie24 nebo online zákaznický portál. Návod najdou zákazníci společnosti na webových stránkách společnosti.