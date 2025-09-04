Trh s energiemi je stabilní, dodavatelé lákají na slevy nové zákazníky

  11:35
S příchodem podzimu přichází dodavatelé energií s novými ceníky. Na levnější ceny energií láká od září nové klienty innogy, tento měsíc zlevňoval své produkty opět také E.ON.




Společnost innogy nabízí od září pro nové zákazníky levnější ceny energií. Cena plynu od u tříletého produktu Optimal klesá o 150 Kč za megawatthodinu bez daně, u elektřiny o 160 Kč/MWh bez DPH. Ještě levnější elektřinu – o 360 Kč/MWh bez DPH – innogy nabízí od září pro zákazníky s tarify pro tepelná čerpadla nebo elektromobilitu.

V rámci podzimní akce Dny innogy získají noví zákazníci navíc další mimořádnou slevu ve výši 20 procent na elektřinu i plyn, která jim sníží náklady za energie na celou topnou sezonu. Výsledná cena pro zákazníka s tepelným čerpadlem tak vyjde na 2 152 Kč/MWh bez dně, majitel elektromobilu, který využije elektřinu od innogy k nabíjení, pak může jezdit za méně než korunu na kilometr.

Energetické společnosti bojují o zákazníky. Nabízejí akční fixace nebo slevu

„Cena komodit na velkoobchodních trzích je relativně stabilní a dovoluje nám příznivé cenové efekty promítnout do koncových cen pro zákazníky. Naše akční nabídky se navíc doplňují a dají se sčítat,“ říká David Konvalina, ředitel maloobchodu a marketingu innogy. Jak dodává, společnost nezapomíná ani na své stávající zákazníky, kterým ceny průběžně snižuje.

Společnost v rámci Dnů innogy nabízí při podpisu nové tříleté smlouvy o 20 procent levnější energie na letošní topnou sezonu a k tomu další úsporu až do konce trvání smlouvy.

Innogy od března zlevní elektřinu a plyn. Další dodavatelé následují

„Pokud nový zákazník uzavře s innogy smlouvu na plyn či elektřinu obdrží akční slevu platnou až do 30. června 2026, navíc až do konce fixace získá postupně klesající cenu a k ní slevu ve výši 10 procent,“ zdůrazňuje Pavel Grochál, mluvčí společnosti. Podle něj tak může průměrná rodina bydlící v domě ušetřit přechodem k innogy až 25 000 korun za tři roky a výrazně tak snížit své náklady na plyn a elektřinu.

„Naši zákazníci nemusejí čekat na případný pokles cen, nebo se naopak obávat jejich růstu. Výhodu garantované klesající ceny dostávají u tříletých produktů od nás automaticky,“ dodává ředitel Konvalina.

Kolik zákazníci ušetří u E.ON?

Také společnost E.ON připravila výhodnější produkty pro nové zákazníky. Proti dosavadní květnové nabídce tak mohou ušetřit na dodávce 1 MWh elektřiny u většiny produktů zhruba 100 Kč. Novinkou jsou pak zcela nové produkty s názvem Elektřina online Pro a Plyn online Pro, které jsou plně digitální. Sjednání, správa smlouvy a komunikace s klientem probíhá výhradně online. „Jsou to produkty, které jsou vhodné pro zákazníky, kteří chtějí ušetřit a preferují online komunikaci se svým dodavatelem,“ vysvětluje Tomáš Fišer, manažer digitálního prodeje společnosti E.ON Energie.

Pro stávající klienty E.ON snižuje od 1. září cenu za dodávku 1 kWh elektřiny i plynu a to o 10 procent. Společnost přistoupila k plošnému snížení cen všech nefixovaných produktů. Sleva na energie bude platit do konce tohoto roku a nižší ceny by se měly týkat zhruba 800 tisíc klientů.

Češi nechtějí za přechod k šetrnější energetice připlácet, ukázal průzkum E.ON

„Informace o ceně dostali zákazníci emailem, dopisy nebo je najdou v mobilní aplikaci či online portálu. Klíčové je to, že klienti nemusí vůbec nic dělat, nikam volat nebo podepisovat jakékoliv nové smlouvy. Sleva na energie se jim automaticky započte a projeví se následně ve vyúčtování,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.

Pro rodinný dům s distribuční sazbou D45d, který elektřinou topí a má průměrnou roční spotřebu kolem 14,4 MWh, to znamená úsporu za poslední čtyři měsíce letošního roku zhruba 2 138 Kč. Byt, kde se elektřinou vaří, svítí a ohřívá se voda a ročně tak v průměru odebere do 5 MWh elektrické energie znamená sleva úsporu kolem 650 Kč. V řádech stovek korun ušetří i domácnost, kde se elektřina používá pouze na svícení a vaření.

Češi mění přístup k energiím. Chytré domácnosti už nejsou rarita, uvádí průzkum

Úspora je viditelná i u plynu. Dům s plynovým kotlem s běžnou roční spotřebou kolem 15 MWh do konce roku ušetří přes 1 000 Kč. V řádech stovek korun pak ušetří i ti, kdo plynem vaří a ohřívají vodu.

Vzhledem k tomu, že sleva na dodávku energií je zatím dočasná, nedoporučuje E.ON svým zákazníkům měnit dosavadní zálohy. Aby fakturovaná částka v posledních čtyřech měsících byla co nejpřesnější, mohou si zákazníci zadat samoodečet. Mohou k tomu využít mobilní aplikaci Energie24 nebo online zákaznický portál. Návod najdou zákazníci společnosti na webových stránkách společnosti.

Americký luxus je na vzestupu. Zámořské značky rostou i díky mladým

Americké luxusní značky zaznamenaly v posledních měsících výrazný nárůst tržeb i hodnoty akcií. Zatímco evropské módní domy čelí stagnující poptávce, ty zámořské těží ze zájmu mladších zákazníků,...

3. září 2025

Pro energetiku bude podstatné, kdo dodá kabely a turbíny, tvrdí manažeři J&T

Globální spotřeba elektřiny v dalších letech výrazně poroste. Jedním z důvodů je i rozvoj umělé inteligence a výstavba nových datových center. Podle analytiků banky J&T je energetický sektor...

3. září 2025  16:01

