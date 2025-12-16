Od února levněji. Společnost innogy sníží ceny plynu o 15 procent

Autor: ,
  10:50
Energetická společnost innogy od února příštího roku zlevní plyn pro přibližně 300 000 zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou. Ceny dodávek sníží oproti současnosti o 15 procent, tedy zhruba o 280 korun za megawatthodinu. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Ceny pro tuto skupinu zákazníků jsme naposledy upravovali v březnu. Nyní jim opět promítáme do ceníku postupný pokles nákupních cen. Od února jim cena klesne o zhruba 280 korun za MWh, což se významně propíše do úspor za vytápění ještě v aktuální topné sezoně,“ řekl ředitel maloobchodu a marketingu innogy David Konvalina. Uvedl, že změny společnost provede automaticky.

Průměrná domácnost v rodinném domě podle innogy po zlevnění za plyn ušetří 3 900 korun za rok. Domácnost v třípokojovém bytě, který používá plyn na topení či ohřev vody, by pak podle společnosti měla uspořit okolo 2 500 korun.

Plynu je dost a Evropa od něj jen tak neodejde, říká šéf Pražské plynárenské

V příštím roce firma očekává na velkoobchodní trhu energií cenovou stagnaci s možnými mírnými výkyvy na obě strany. „Stále totiž platí, že významný vliv na ceny komodit má vedle standardních tržních mechanismů také celková geopolitická situace či daleko banálnější okolnosti, jako je vývoj počasí,“ podotkl Konvalina. Ceny v dlouhodobějším horizontu dodávek pro roky 2027 a 2028 ale podle něj dál klesají.

Ceníky energií postupně snižují i další dodavatelé. Například ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků, konkrétně elektřinu o 240 Kč za MWh a plyn o 70 Kč za MWh.

Už v listopadu zlevňovala také Pražská energetika pro více než půl milionu odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny jim klesla až o deset procent, plyn zlevnil o osm procent. Zlevňování od začátku příštího roku avizoval také E.ON, který zhruba 800 000 zákazníků se smlouvami na dobu neurčitou zlevní proti standardnímu ceníku pro letošní rok dodávky elektřiny a plynu o deset procent.

16. prosince 2025  10:50

