Odstartovala iniciativa Férový inzerát. Má zpřehlednit nabídky nájemního bydlení

Autor:
  18:00
Asociace nájemního bydlení odstartovala iniciativu Férový inzerát, jejímž cílem je mimo jiné zpřehlednění inzerátů pro zájemce o nájemní bydlení na realitních serverech. Asociace již dříve upozornila, že inzeráty na internetu mají nedostatky a chybí v nich podstatné údaje, jako je například cena služeb či výše provize realitní kanceláři.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Cílem je zprůhlednit současnou inzertní džungli v oblasti nájemního bydlení. Hlavním benefitem pro nájemníky je mnohem férověji popsaná nabídka nájmu a pro pronajímatele zase prevence před budoucími potížemi,“ uvádí prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký.

Zájemce o bydlení v případě Férového inzerátu vidí detailní detailní rozpad jednotlivých položek. Z inzerátů by mělo být například jasné, kolik činí čisté nájemné a kolik se platí za služby, případně energie. Stejně tak by se měl zájemce o bydlení v nájmu dozvědět, jaká je výše kauce, kolik činí výše provize realitní kanceláři či poplatek za zprostředkování.

„Pokud inzerát bude obsahovat všechny zadané informace, označí se automaticky jako férový. To znamená, že odlišujeme ty pronajímatele, kteří lidem říkají kompletní informace o dané bytové jednotce,“ zmínil Vysocký na úterním kulatém stole nájemního bydlení.

Asociace nájemního bydlení představila iniciativu Férový inzerát před dvěma lety. V průzkumu na 500 vzorcích inzerátů na pěti největších inzertních portálech tehdy zjistila, že ve dvou třetinách inzerátů důležité a potřebné informace chybí.

Výsledky průzkumu Asociace nájemního bydlení
SituaceProcentuální zastoupení
Nájemné nerozlišeno od služeb/energií34 %
Neuvedená cena služeb (voda, teplo, atd.)43 %
Neuvedená provize RK nebo zprostředkovatelský poplatek34,8 %
Není jasné, kdo má uzavřenou smlouvu na energie (zda nájemce či pronajímatel)70,8 %

Vysocký také dříve upozornil, že často bývají v inzerátech zavádějící informace. Stává se například, že majitel bytu chce udělat svůj byt lákavější, a tak nastaví měsíční zálohy za teplo na dvě stě či tři sta korun měsíčně. Že jsou zálohy příliš nízké, se nájemce dozví až při ročním vyúčtování, kdy mu vznikne nedoplatek, který musí zaplatit.

První inzeráty jsou online

Férové inzeráty mají být podle něj výhodné nejen pro potenciální nájemce, ale také pro realitní makléře, kteří nemusí zasílat zájemcům dodatečné informace, zájemce o bydlení je uvidí takzvaně na první dobrou.

Férový inzerát má podle Vysockého také chránit pronajímatele. Jakmile pronajímatel hned na začátku jasně sdělí veškeré náklady spojené s danou bytovou jednotkou, nájemce si může mnohem snáze odhadnout, zda si danou bytovou jednotku může dovolit. Podle Vysockého tak lze předejít situaci, kdy by nájemce přestal náklady spojené s bydlením hradit.

Bytů je málo. „Klasické“ nájmy cenově dohánějí bydlení v rukou velkých investorů

Férový inzerát funguje na dobrovolné fázi. „Můžeme vidět, že drtivá většina inzerujících se snaží svou inzerci nějakým způsobem odlišit – ať už textem, fotkou, různým vodoznakem, aby byli zajímaví. Za odlišení jsou ochotní zaplatit. Férový inzerát je zcela zdarma. Lze ho získat pouze tím, že se vyplní opravdu všechny požadované informace,“ uvedl Vysocký.

První férové inzeráty jsou již online na realitním portálu Reality.iDNES.cz, při spuštění iniciativy bylo Férových inzerátů zhruba dvacet. K původním patnácti položkám inzerátu přibylo dalších osm položek. Kromě doplnění výše záloh za služby a energie či výše provize je mezi položkami Férového inzerátu také počet parkovacích míst či cena za parkování.

Férový inzerát
Nové položky férového inzerátuDosavadní položky inzerátu, které zůstávají zachovány
Typ smlouvy (nájem/podnájem)Dispozice a podlažíVýtah a bezbariérovost
Počet parkovacích místUžitná plochaVybavenost
Cena za parkováníAdresaKonstrukce stavby
EnergieVýše nájmuVytápění
Zálohy za služby při obývání 2 osobamiVlastnictvíPENB
Zálohy za každou další osobuStav objektuParkování
Výše provize/administrativního poplatku za zprostředkování/zvýšené první nájemnéDatum nastěhováníPlocha sklep/balkon/lodžie/terasa/zahrada vč. m2

Pokud má zájemce o bydlení zájem hledat pouze mezi férovými inzeráty, má nově možnost použít filtr. „Do filtrace přibyl filtr pro Férový inzerát,“ upřesnil na kulatém stole marketingový ředitel Reality.iDNES.cz Jiří Knechtl.

Férové inzeráty jsou od ostatních inzerátů vizuálně odlišené – je u nich logo Férový inzerát. Podle Knechtla je férový inzerát aktuálně v pilotním provozu. Detaily, jako je například barva loga, se mohou ještě změnit.

Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Odstartovala iniciativa Férový inzerát. Má zpřehlednit nabídky nájemního bydlení

ilustrační snímek

Asociace nájemního bydlení odstartovala iniciativu Férový inzerát, jejímž cílem je mimo jiné zpřehlednění inzerátů pro zájemce o nájemní bydlení na realitních serverech. Asociace již dříve...

26. listopadu 2025

Spalovna v Brně získá nový kotel za 5,4 miliardy. Nižší cena přitom politikům vadila

Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného...

Městská spalovna SAKO Brno po řadě odkladů uzavřela smlouvu na dodávku třetího kotle a celé linky na energetické využití odpadu. Ostře sledovaný tendr byl před dvěma roky i tématem zastupitelů, kteří...

26. listopadu 2025  16:28

Klimatické cíle budou velmi drahé a pro část průmyslu likvidační, odhaduje analýza

Ilustrační snímek

Česko se může vydat ke splnění ambiciózního evropského cíle snížit emise až o 90 procent do roku 2040 několika cestami. Všechny jsou však za hranicí jeho finančních i technologických možností. To...

26. listopadu 2025  15:25

Belgii ochromila generální stávka. Narušila veřejnou dopravu i provoz na letištích

Tabule odletů zobrazující zrušené lety na mezinárodním letišti v Bruselu (26....

Třetí a poslední den stávky proti vládním rozpočtovým škrtům narušil v Belgii železniční i autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu i provoz na letištích. Nefunguje ani svoz odpadků.

26. listopadu 2025  13:19

Američané na prvním místě. Cizinci zaplatí vyšší vstupné do národních parků

Rozbřesk nad severním okrajem Grand Kaňonu

Zahraniční návštěvníci amerických národních parků budou od ledna platit vyšší vstupné než Američané, oznámila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Naopak obyvatelé Spojených států nebudou platit...

26. listopadu 2025  12:34

Zemřela manželka miliardáře Richarda Bransona, žili spolu téměř padesát let

Sir Richard Branson s manželkou Joan Templemanovou na galavečeru v Beverly...

Britský miliardář a zakladatel společnosti Virgin Atlantic oznámil na sociálních sítích, že zemřela jeho manželka Joan Templemanová. Branson uvedl, že je zdrcený ztrátou manželky a partnerky, s níž...

26. listopadu 2025  10:56

Intimní momenty na plátně. V Paříži vydražili neznámý olej od Renoira

Umělecký konzultant Pascal Perrin vedle obrazu Augusta Renoira (14. října 2025)

Obraz francouzského impresionisty Augusta Renoira zachycující jeho syna, jak si hraje s chůvou, se v Paříži vydražil za 1,45 milionu eur (téměř 35 milionů korun), Olejomalba zobrazující umělcova syna...

26. listopadu 2025  10:37

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? V Rozstřelu radí bezpečnostní expert

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Petr Zíma, manažer klientské bezpečnosti v České...

Falešní bankéři, zaručené investice nebo naléhavé zprávy od dcery na WhatsAppu. Podvody na klienty bank jsou stále stejné, přesto se na ně lidé nechávají nachytat ve velkém. Podle Petra Zímy,...

26. listopadu 2025

Cestující by se divili, co všechno se ukrývá pod obložením vagonu

Advertorial
Mechanik kolejových vozidel Matěj

Open space jako ten, ve kterém pracuje pan Matěj, se jen tak někde nevidí. V hale o délce 350 metrů je efektivnější pohybovat se na kole, než chodit pěšky. Na jedny koleje se do této haly vejdou dvě...

26. listopadu 2025

Nejméně třicet procent nemovitostí není vůbec pojištěno, varuje expert

Martin Laur

Z analýzy České asociace pojišťoven vyplývá, že asi 70 procent z pojištěných nemovitostí je pojištěno nedostatečně. A stále existuje až třicet procent nemovitostí, které nejsou pojištěny vůbec. Vliv...

26. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují

Premium
ilustrační snímek

Cestování jednotlivců přestává být okrajovým fenoménem a postupně se stává významnou součástí cestovního trhu. Statistiky hotelů, asociací i cestovních kanceláří potvrzují, že tento trend nadále sílí...

26. listopadu 2025

Je plno. Odlety z ruzyňského letiště se tak budou se sněhem více zpožďovat

Letiště LaGuardia v New Yorku vyslalo do boje se sněhem těžkou techniku, řada...

Zimní provoz na Letišti Václava Havla bude letos zřejmě náročnější. Stání pro letadla jsou plně obsazená, a nebude proto možné letadla při úklidu plochy od sněhu a ledu přesunovat. Situaci komplikuje...

25. listopadu 2025  20:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.