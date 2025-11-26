„Cílem je zprůhlednit současnou inzertní džungli v oblasti nájemního bydlení. Hlavním benefitem pro nájemníky je mnohem férověji popsaná nabídka nájmu a pro pronajímatele zase prevence před budoucími potížemi,“ uvádí prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký.
Zájemce o bydlení v případě Férového inzerátu vidí detailní detailní rozpad jednotlivých položek. Z inzerátů by mělo být například jasné, kolik činí čisté nájemné a kolik se platí za služby, případně energie. Stejně tak by se měl zájemce o bydlení v nájmu dozvědět, jaká je výše kauce, kolik činí výše provize realitní kanceláři či poplatek za zprostředkování.
„Pokud inzerát bude obsahovat všechny zadané informace, označí se automaticky jako férový. To znamená, že odlišujeme ty pronajímatele, kteří lidem říkají kompletní informace o dané bytové jednotce,“ zmínil Vysocký na úterním kulatém stole nájemního bydlení.
Asociace nájemního bydlení představila iniciativu Férový inzerát před dvěma lety. V průzkumu na 500 vzorcích inzerátů na pěti největších inzertních portálech tehdy zjistila, že ve dvou třetinách inzerátů důležité a potřebné informace chybí.
|Situace
|Procentuální zastoupení
|Nájemné nerozlišeno od služeb/energií
|34 %
|Neuvedená cena služeb (voda, teplo, atd.)
|43 %
|Neuvedená provize RK nebo zprostředkovatelský poplatek
|34,8 %
|Není jasné, kdo má uzavřenou smlouvu na energie (zda nájemce či pronajímatel)
|70,8 %
Vysocký také dříve upozornil, že často bývají v inzerátech zavádějící informace. Stává se například, že majitel bytu chce udělat svůj byt lákavější, a tak nastaví měsíční zálohy za teplo na dvě stě či tři sta korun měsíčně. Že jsou zálohy příliš nízké, se nájemce dozví až při ročním vyúčtování, kdy mu vznikne nedoplatek, který musí zaplatit.
První inzeráty jsou online
Férové inzeráty mají být podle něj výhodné nejen pro potenciální nájemce, ale také pro realitní makléře, kteří nemusí zasílat zájemcům dodatečné informace, zájemce o bydlení je uvidí takzvaně na první dobrou.
Férový inzerát má podle Vysockého také chránit pronajímatele. Jakmile pronajímatel hned na začátku jasně sdělí veškeré náklady spojené s danou bytovou jednotkou, nájemce si může mnohem snáze odhadnout, zda si danou bytovou jednotku může dovolit. Podle Vysockého tak lze předejít situaci, kdy by nájemce přestal náklady spojené s bydlením hradit.
|
Bytů je málo. „Klasické“ nájmy cenově dohánějí bydlení v rukou velkých investorů
Férový inzerát funguje na dobrovolné fázi. „Můžeme vidět, že drtivá většina inzerujících se snaží svou inzerci nějakým způsobem odlišit – ať už textem, fotkou, různým vodoznakem, aby byli zajímaví. Za odlišení jsou ochotní zaplatit. Férový inzerát je zcela zdarma. Lze ho získat pouze tím, že se vyplní opravdu všechny požadované informace,“ uvedl Vysocký.
První férové inzeráty jsou již online na realitním portálu Reality.iDNES.cz, při spuštění iniciativy bylo Férových inzerátů zhruba dvacet. K původním patnácti položkám inzerátu přibylo dalších osm položek. Kromě doplnění výše záloh za služby a energie či výše provize je mezi položkami Férového inzerátu také počet parkovacích míst či cena za parkování.
|Nové položky férového inzerátu
|Dosavadní položky inzerátu, které zůstávají zachovány
|Typ smlouvy (nájem/podnájem)
|Dispozice a podlaží
|Výtah a bezbariérovost
|Počet parkovacích míst
|Užitná plocha
|Vybavenost
|Cena za parkování
|Adresa
|Konstrukce stavby
|Energie
|Výše nájmu
|Vytápění
|Zálohy za služby při obývání 2 osobami
|Vlastnictví
|PENB
|Zálohy za každou další osobu
|Stav objektu
|Parkování
|Výše provize/administrativního poplatku za zprostředkování/zvýšené první nájemné
|Datum nastěhování
|Plocha sklep/balkon/lodžie/terasa/zahrada vč. m2
Pokud má zájemce o bydlení zájem hledat pouze mezi férovými inzeráty, má nově možnost použít filtr. „Do filtrace přibyl filtr pro Férový inzerát,“ upřesnil na kulatém stole marketingový ředitel Reality.iDNES.cz Jiří Knechtl.
Férové inzeráty jsou od ostatních inzerátů vizuálně odlišené – je u nich logo Férový inzerát. Podle Knechtla je férový inzerát aktuálně v pilotním provozu. Detaily, jako je například barva loga, se mohou ještě změnit.