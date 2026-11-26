Předvánoční nákupy letos opět podraží. Více peněz lidé zaplatí nejen za vánoční cukroví, ale také za stromky a kapra. Zvyšování cen ovlivnilo jako celou ekonomiku několik věcí – dražší energie, doprava a práce. Kapři můžou v některých lokalitách stát o deset korun více za kilogram živé váhy – v některých lokalitách by to mohlo být až 150 korun za kilogram.
Rybáři hovoří o jednom z nejtěžších roků za dlouhou dobu – na jaře producenty trápil mimořádný výskyt kormoránů, v létě nedostatek vody. Podzimní výlovy ukazují zhruba o 10 až 15 procent nižší kusové přírůstky než v minulých letech.
V českých obchodech by vánoční stromky měly zdražit přibližně o sto korun.