Inflační doložka se vrací do nájemních smluv. Nájem může zvednout o tisíce

„Inflační doložky jsou momentálně v nájemních smlouvách ze strany majitelů nemovitostí velmi poptávanou záležitostí. Nájemci se tomu ale v tuto chvíli hodně brání, protože se bojí, že nájem pak nebudou schopni platit,“ nastiňuje Tereza Kouklová z SFG holdingu.

Trend potvrzuje i Jindřich Svoboda, makléř realitní kanceláře Century 21. „V důsledku poměrně stabilní inflace v minulých letech se začalo od inflačních doložek postupně upouštět. V současné době je ale jejich začlenění do nájemních smluv opět velmi aktuální a doporučujeme ho.“

Také platforma Chytrý Honza sleduje nárůst zájmu o inflační doložky. „Lidé inflaci pociťují, proto se inflačnímu prostředí snaží přizpůsobit. Z pohledu majitele je využití inflační doložky vhodné, pro nájemníky to však může v dnešní době znamenat zvýšené náklady na bydlení od příštího roku. Už totiž víme, že celoroční inflace bude vysoká,“ upozorňuje Jana Valouchová, hypoteční specialistka.

Výše nájmu má svůj strop

Inflační doložka se obvykle uplatňuje automaticky, v posledních letech však šlo o vcelku malé částky. „Proto zvyšování nebylo tak viditelné. Obvykle se v inflačních doložkách používá ukazatel průměrné roční míry inflace. Jedná se o hodnotu ukazatele v prosinci daného roku. Například průměrná hodnota inflace za rok 2021 byla 3,8 procenta. Navýšení nájmu bylo tak povětšinou v řádu stokorun,“ vysvětluje Jiří Krejčí, obchodní ředitel společnosti UlovDomov.cz.

Podle prognóz České národní banky ale může zmiňovaný ukazatel za letošek dosáhnout až výše 16,5 procenta. To by už znamenalo citelnější zdražení než několik stovek. „Nájemníci by ale neměli zapomínat, že i zvyšování nájmu je ošetřeno zákonem. Nájem lze zvýšit maximálně o dvacet procent ve třech po sobě jdoucích letech,“ upozornil Krejčí.

Ve velkých městech nájem stoupne o tisíce

Podle společnosti RealityMIX činí průměrný nájem pražského bytu v srpnu letošního roku 403 korun za metr. V sedmdesátimetrovém bytě, což zhruba odpovídá běžnému panelákovému bytu 3+kk, by měsíční nájem dle tohoto výpočtu činil 28 210 korun.

Za předpokladu, že by ukazatel průměrné roční inflace za letošek skutečně činil 16,5 procenta, domácnost by si za byt měsíčně připlatila více než 4 500 korun. Za uplynulý rok by přitom růst nájmu o inflaci činil u takto vysokého nájmu něco přes tisícovku.

V Brně by při obdobném výpočtu nájem vzrostl v příštím roce díky inflační doložce o necelé čtyři tisíce a v Ostravě o zhruba 2 300 korun. Nejméně by si vzhledem k tamní průměrné výši nájmů připlatili lidé v Ústí nad Labem, a to lehce přes dva tisíce.

Pozor na detaily

Aby byla inflační doložka platná, je nutné ji správně formulovat. Musí například obsahovat jednoznačné určení toho, kterou konkrétní inflací se řídí. Nezbytné je i určení data, k němuž bude nájem navyšován.

Navýšení je zároveň možné provést pouze jednou ročně. „Inflační doložka by měla mít jasnou formulaci, díky které bude zřetelné, jak se navýšené nájemné má vůbec počítat. Zamezí se tak možným budoucím sporům,“ upozorňuje Svoboda.

Pokud pronajímatel při sjednávání nájemní smlouvy uvažuje o přidání inflační doložky, měl by si být vědom toho, že ne vždy se mu automaticky vyplatí. Inflační doložka má své opodstatnění v situaci, kdy výše obvyklého nájemného v dané lokalitě klesá, ale současně roste inflace.

„V ostatních případech je lepší uvažovat o jiných způsobech úpravy výše nájemného, protože při sjednání inflační doložky už nelze využít jiné alternativy,“ vysvětluje Jiří Krejčí, obchodní ředitel společnosti UlovDomov.cz.

„V praxi se můžeme setkat i s případy, kdy se jedna ze stran rozhodne dopočítávat a požadovat inflační navýšení i několik let zpětně, neboť to v předchozích letech z rozličných důvodů neřešila. Těmto stavům lze předcházet ujednáním, že dodavatel má právo navýšit cenu dle inflační doložky například do 1. dubna, a pokud tak neučiní, jeho právo pro daný rok zaniká,“ radí Svoboda.