Ceny výrobců i velkoobchodů stouply o 20 %. Brzy to pocítí i spotřebitelé

Březnová data Českého statistického úřadu ukázala, že v posledních měsících zdražila hlavně elektřina, plyn, pohonné hmoty nebo dodávky tepla. V březnu se oproti únoru zvedly ceny o dalších 1,7 procenta. Ekonom Petr Bartoň ale upozorňuje na extrémní růst velkoobchodních cen v sousedním Německu, které aktuálně vzrostly až na 22,6 procenta.

„U velkoobchodních cen je přímá cesta k cenám v maloobchodě. Aby je spotřebitel nepocítil, musely by si maloobchodní prodejny snížit marže. To ale asi není nemožné. Pokud však třeba do měsíce velkoobchodní ceny zase klesnou, tak to konečný zákazník zaznamenat nemusí, jelikož maloobchod doplní svoje vyčerpané zásoby zase za nižší ceny. Tomu ale dnes moc ekonomů nevěří,“ řekl Bartoň iDNES.cz.

Petr Barton @petr_barton • Inflace německých velkoobchodních cen na 22,6 %. Nejvyšší od začátku měření v roce 1962. • Tohle může být ještě větší než ropná krize v 70. letech (předchozí vrchol). • Není de facto způsob, jak by se nepropsaly do maloobchodních. Jen skrze zestátnění cen a dlouhé fronty.. https://t.co/eZa6YUP2X6 oblíbit odpovědět

Data z posledních měsíců tedy ukazují, že se v dohledné době dalšímu růstu inflační míry nevyhneme. Analytici zároveň varují, že čím déle to celé potrvá, tím těžší bude inflační zkrocení. Ze sta procent se ale nynější míra velkoobchodních cen do těch maloobchodních nejspíš neprojeví.

„Jakmile si pracovníci v České republice začnou spotřebitelskou inflaci promítat do svých mzdových požadavků, tak lze očekávat, že vysoká míra zdražování tu v České republice bude pravděpodobně panovat i v době, kdy její současné nákladové a energetické příčiny pominou. Myslím si, že dvouciferná míra inflace u nás zapustí své kořeny,“ doplnil Bartoň.

Nejvíc rostou ceny v zemědělství

Kromě velkoobchodních cen však rostou i ceny výrobců. Na počátku roku se nejvíc zvýšily ceny v zemědělství, kde proti loňskému lednu vzrostly o 21,4 procenta. U průmyslových výrobců zrychlil meziroční nárůst cen na 19,4 procenta a ve stavebnictví na 8,3 procenta, a to tedy rovněž může značit rostoucí míru spotřebitelské inflace v dalších měsících.

„Pokud ceny výrobců narůstají, zvedají se náklady na výrobu. Pokud jsou firmy vystaveny zvyšujícím se nákladům a neočekávají, že se trend zvrátí, budou posléze navyšovat i ceny pro konečné spotřebitele,“ řekl analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht.

Na druhou stranu to ale neznamená, že by se spotřebitelská inflace měla navyšovat o hodnotu cen výrobců. Firmy jsou totiž při stanovování konečných cen omezeny, a to třeba svou konkurencí, reputací nebo ve vztahu k poptávce po zboží či službách. Prudké navýšení cen by totiž mohlo spotřebitele od koupě odradit.

„Značně vysoká dvouciferná růstová tempa průmyslových a zemědělských výrobců z předchozích měsíců znamenají, že se pravděpodobně bude ještě dále zvyšovat i spotřebitelská inflace. Důvody tohoto růstu vidím u cen energií a agrárních komodit. Propisování dražších vstupů do finálních cen pro spotřebitele je ale v průměru relativně rychlé. Trvá to pouze několik málo měsíců,“ okomentoval situaci pro iDNES.cz ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Pomohou kroky ČNB?

Česká národní banka se růstem úrokových sazeb nebo zpřísňováním podmínek pro čerpání hypotečních úvěrů snaží inflaci v České republice krotit. Analytici ale upozorňují, že ČNB má v kontextu cen výrobců pouze omezené možnosti.

„ČNB nedokáže měnovou politikou ovlivňovat nákladové cenové tlaky. Na druhou stranu ale vyšší úrokové míry v České republice navyšují poptávku po českých aktivech, což může způsobit rostoucí tlak na posilování kurzu koruny. Silnější koruna pak částečně tlumí externí cenové tlaky, jimž výrobci čelí,“ dodal Vagenknecht.