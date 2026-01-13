Celoroční inflace dosáhla 2,5 procenta. Růst cen mírnily potraviny a energie

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu o 2,1 procenta. Průměrná míra inflace za celý rok 2025 tak podle statistického úřadu činila 2,5 procenta.
„Ke konci loňského roku výrazně zlevnily potraviny. Při zahrnutí všech nápojů a tabákových výrobků jejich ceny meziměsíčně klesly v průměru o 1,1 procenta. Ve zhruba stejném rozsahu došlo v prosinci k poklesu cen potravin také v letech 2023 a 2024 a může se tak již do určité míry jednat o sezonní vliv spojený s předvánočními slevovými akcemi,“ vysvětlil analytik Komerční banky Martin Gürtler.

Prosincový vývoj tak potvrdil klesající trend cen potravin, který se týkal velké části loňského druhého pololetí. „Tímto směrem působí i nižší ceny energií a pohonných hmot, které přispívají k nižším výrobním a dopravním nákladům. Stejně tak i silnější koruna, která zlevňuje dovážené zboží, a významným faktorem je rovněž příznivá tuzemská zemědělská úroda v loňském roce. V souladu s tím již nějakou dobu dochází k souběžnému poklesu cen u potravinářských a zemědělských výrobců,“ dodal ekonom.

Energie včetně pohonných hmot v prosinci podle předběžného odhadu meziročně zlevnily o 4,2 procenta.

Problematické ale i na konci roku zůstávalo rychlé zdražování ve službách. „Tam je vidět, že k žádném velkému uklidnění nedochází, a to především v důsledku průběžného zvyšování nájemného,“ vysvětlil Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Credias.

Zdražování táhne nadále napjatá situace na realitním trhu. „Bohužel je to oblast, na kterou je měnová politika České národní banky s ohledem na dlouhodobě slabou nabídku bytů v podstatě krátká,“ dodal Dufek.

Letošek pod dvojkou

Inflace by se měla držet poblíž dvouprocentního cíle centrální banky i v letošním roce, očekávají analytici. Podle hlavního ekonoma ČSOB Jana Bureše může na začátku roku zamířit dokonce ještě níže, než se původně očekávalo. „Kromě výrazně nižších cen elektrické energie svoji roli sehraje i další oznámené zlevňování zemního plynu a pravděpodobně i o něco nižší ceny potravin − inflace tak v lednu může poklesnout k 1,5 až 1,6 procenta a za celý rok 2026 pak odhadujeme průměrnou inflaci okolo 1,7 procenta s tím, že rizika jsou vychýlena spíše směrem dolů,“ shrnul.

Lednová inflace je zpravidla ovlivněná lednovým přeceněním, kdy obchodníci i dodavatelé služeb mění své ceníky z minulého roku, čímž udávají cenový trend po celý zbytek roku.

