Inflace v září poskočila na 2,5 procenta, hlavně kvůli energiím

Ceny potravin a nealkoholických nápojů naopak v září poklesly ve srovnání s loňským rokem poklesly o 3,5 procenta. „Od letošního března je celková inflace tažena dolů levnějšími potravinami. V nadcházejících měsících však lze v případě potravin očekávat postupné odeznívání meziročního poklesu. Tím bude zároveň slábnout i dosavadní protiinflační působení potravin na celkovou inflaci,“ upozorňuje hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák.
Podle ekonoma Banky Creditas Petra Dufka bude česká inflace dál růst, pokud nenastane výrazné uklidnění situace v Perském zálivu. „Na začátku příštího roku už nejspíš překoná tříprocentní hranici, protože se do ní začnou propisovat i vyšší ceny elektřiny a zemního plynu,“ dodává s tím, že i příští rok by se ale měla udržet pod čtyřprocentní hranicí.