Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Inflace v září poskočila na 2,5 procenta, hlavně kvůli energiím

Autor:
  9:27
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Růst cen v září v meziročním porovnání zrychlil. Podle předběžného odhadu statistického úřadu dosáhla meziroční inflace 2,5 procenta, především kvůli zdražování energií, služeb a alkoholických nápojů.

Ceny potravin a nealkoholických nápojů naopak v září poklesly ve srovnání s loňským rokem poklesly o 3,5 procenta. „Od letošního března je celková inflace tažena dolů levnějšími potravinami. V nadcházejících měsících však lze v případě potravin očekávat postupné odeznívání meziročního poklesu. Tím bude zároveň slábnout i dosavadní protiinflační působení potravin na celkovou inflaci,“ upozorňuje hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák.

Podle ekonoma Banky Creditas Petra Dufka bude česká inflace dál růst, pokud nenastane výrazné uklidnění situace v Perském zálivu. „Na začátku příštího roku už nejspíš překoná tříprocentní hranici, protože se do ní začnou propisovat i vyšší ceny elektřiny a zemního plynu,“ dodává s tím, že i příští rok by se ale měla udržet pod čtyřprocentní hranicí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Inflace, energie, jídlo

Nejčtenější

Co nabídne Nobleman. Britský herec otvírá hospodu jako milostný dopis Praze

Herec Luke Dale je za roli Jana Ptáčka velmi vděčný a středověk a Prahu má moc...

Herec Luke Dale, jehož proslavila role Jana Ptáčka v herní sérii Kingdom Come: Deliverance, otevírá na pražských Vinohradech podnik jménem Nobleman. V restauraci bude mít české pivo a jídlo, několik...

Německo má nejvyšší větrník na světě. Eiffelovu věž překonává o 35 metrů

V braniborském Schipkau stojí nově nejvyšší větrná elektrárna na světě.

V německém Schipkau nově stojí nejvyšší větrná elektrárna světa. Se svými 365 metry převyšuje Eiffelovu věž o 35 metrů. V Německu je vyšší už jen berlínská televizní věž, a to o tři metry. Na území...

Írán ztrácí vliv nad Hormuzem. Vývoz ropy z Perského zálivu znovu roste

Lodě v Hormuzském průlivu poblíž ománského pobřeží (6. září 2026)

Vývoz ropy z Perského zálivu se po předchozích výpadcích znovu zvyšuje. Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty i další producenti během září dostali na světové trhy výrazně více této suroviny, a to...

Odkrývá svět a taktiky pojišťovacích šmejdů. Je to obchod se strachem, říká

Premium
Vlastimil Doucha

Jako pracovník pojišťovny a likvidátor škod Vlastimil Doucha roky pomáhal klientům v nouzi a počítal náhrady za vzniklé škody na jejich majetku. Později vyřizoval stížnosti a po zrušení útvaru...

Trump: Ceny benzinu nežene nahoru válka s Íránem, ale ukrajinské údery na rafinerie

Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)

Americký prezident Donald Trump připsal zdražování benzinu ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. V příspěvku na sociální síti Truth Social zároveň v pondělí napsal, že za růst cen už není...

Inflace v září poskočila na 2,5 procenta, hlavně kvůli energiím

ilustrační snímek

Růst cen v září v meziročním porovnání zrychlil. Podle předběžného odhadu statistického úřadu dosáhla meziroční inflace 2,5 procenta, především kvůli zdražování energií, služeb a alkoholických nápojů.

6. října 2026  9:27

Američané si budou moct koupit daňově zvýhodněný diesel, rozhodl Trump

Uvolněním strategických zásob ropy Bidenova administrativa reagovala na stále...

Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní nařízení, kterým rozšířil přístup k daňově zvýhodněnému dieselu. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters, podle které si toto...

6. října 2026  7:26

Čína se brání zpomalení ekonomického růstu. Zavírá stovky bank

Čínský prezident Si Ťin-pching pronáší přípitek během státní večeře pořádané...

Čína urychluje slučování menších, převážně venkovských bank. Chce tak posílit svůj finanční systém v době přetrvávajících obav ze zpomalení ekonomického růstu.

6. října 2026  6:39

Větrníky bez převodovky. V Magdeburgu vznikají obří generátory i pro Česko

Společnost Enercon historicky patřila k největším průmyslovým zaměstnavatelům v...

Vítr je nejdůležitějším a největším zdrojem elektřiny v celém Německu. Společnost Enercon produkuje v hlavním městě Saska-Anhaltska výkonné generátory bez převodovek, které pohánějí také větrné...

6. října 2026

Povinné ručení zdražilo za pět let o pětinu, Pražané mají přirážku

Premium
ilustrační snímek

Zatímco v roce 2022 platili Češi za povinné ručení průměrně 3 827 korun ročně, letos už je to 4 612 korun. Za pět let tak průměrná cena vzrostla o více než pětinu, vyplývá z dat online srovnávače...

6. října 2026

Trump: Ceny benzinu nežene nahoru válka s Íránem, ale ukrajinské údery na rafinerie

Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)

Americký prezident Donald Trump připsal zdražování benzinu ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. V příspěvku na sociální síti Truth Social zároveň v pondělí napsal, že za růst cen už není...

5. října 2026

Jak chutná steak z 3D tiskárny. Regály v USA dobývá další výrobce rostlinného masa

Produktová řada jménem Perfecta Premium Plant-Based Meat kombinuje vlastní...

Izraelská společnost Steakholder Foods, světový lídr v oblasti technologie 3D tisku pro výrobu rostlinného masa, nedávno uvedla do maloobchodních prodejen v severovýchodní části Spojených států své...

5. října 2026

Ceny luxusních nemovitostí v Londýně klesly téměř o polovinu. Nahrávají Američanům

Náměstí Eaton Square ve čtvrti Belgravia v centru Londýna. Ceny luxusních...

Pokles cen nejdražších nemovitostí v Londýně směřuje k překročení hranice, která byla kdysi nepředstavitelná. Index Prime London společnosti Savills klesl od svého maxima v roce 2014 přibližně o 27...

5. října 2026

Euro je nejslabší od května 2025. Trhy znervózňuje zadlužená Francie

ilustrační snímek

Evropská měna se v pondělí propadla na nejslabší úroveň od května 2025. Během asijského obchodování ztratilo Euro až 0,8 procenta a kurz krátce klesl na 1,1161 dolaru. Investory znervózňuje sílící...

5. října 2026  15:51

Domácnosti se bojí zákazu topení dřevem. Výměnu kamen brzdí nejistota, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Více než polovina majitelů nemovitostí v Česku se obává, že by v budoucnu mohlo nastat výrazné omezení nebo zákaz topení dřevem. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro jindřichohradeckou...

5. října 2026  13:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Macronova francouzská revoluce končí. Země se potýká s dluhy i slabým růstem

Francouzský prezident Emmanuel Macron hovoří po boku prezidentského poradce...

Když Emmanuel Macron před deseti lety vstupoval do francouzské politiky, sliboval ekonomickou a politickou revoluci. Chtěl z Francie udělat moderní, podnikatelsky přívětivou a proevropskou velmoc....

5. října 2026  12:11

Poslední patro musí topit a vnitřní byty mají teplo zdarma. Mýty kolem vytápění

Radiátor s termostatickou hlavicí umožňuje regulovat vytápění bytu. U ústředního topení ani zavřené radiátory neznamenají nulový účet za teplo.

V některých bytech zůstává teplo, i když radiátory celou zimu nehřejí. Znamená to ale skutečnou úsporu? U ústředního vytápění účet nezmizí a přílišné ochlazení místností může přinést problémy s...

5. října 2026  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×