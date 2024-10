Zářijová inflace vzrostla na 2,6 procenta. Zdražení táhly hlavně potraviny

„Zářijový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl stejně jako v srpnu výrazně ovlivněn cenami potravin a pohonných hmot. Ceny potravin poprvé od loňského listopadu meziročně vzrostly. Například ceny polotučného trvanlivého mléka byly v září oproti loňsku vyšší o zhruba dvacet procent, másla přibližně o 43 procent a čokoládových výrobků o 22 procent,“ komentovala výsledky měření statistiků Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Pokračuje také růst cen služeb. „Ten dosáhl opět pětiprocentní hranice. Asi už nikoho nepřekvapí, že jde především o hotely a restaurace, které na vlně zdražování jedou už od covidu. Ve srovnání s rokem 2019 jsou ceny ubytovacích a stravovacích služeb v průměru o 65 procent výše,“ vyčíslil Petr Dufek, ekonom Banky Creditas.

„Nevšimnout si nelze ani toho, jak se do inflace opět začínají propisovat rostoucí ceny bytů. Zatím jde o symbolické nárůsty, ale je jen otázkou času, kdy bude tento efekt v důsledku boomu na realitním trhu viditelnější. V každém případě nájemné pokračuje ve svižném růstu o více než šest procent,“ dodal Dufek.

Podle Dominika Kohuta z oddělení strategického poradenství společnosti PwC zářijový výsledek nebude důvodem pro Českou národní banku, aby změnila své současné uvažování o výši úrokových sazeb, jimiž inflaci drží pod kontrolou především. „Inflace roste primárně technicky kvůli loňské nižší srovnávací základně a není důvod obávat se, že by se do konce roku výrazně odpoutala od tolerančního pásma nad dvouprocentním inflačním cílem. Centrální bankéři by se tak nemuseli zdráhat ani razantnějšího snížení úrokových sazeb do konce roku, čímž by významně pomohli k nastartování české ekonomiky,“ shrnul Kohout.

Analytici zrychlení meziroční inflace v září očekávali, a to právě s ohledem na nižší srovnávací základnu z loňska.

Levnější benzin, dražší potraviny

Meziměsíčně, tedy ve srovnání s letošním srpnem, spotřebitelské ceny v září klesly o 0,4 procenta. O víc než dvacet procent zlevnily zájezdy, protože končila letní sezona. Skoro o pět procent byly nižší ceny pohonných hmot a olejů. Průměrná cena benzinu Natural 95 činila 35,83 koruny za litr, což byla nejnižší cena od října 2021. Průměrná cena motorové nafty činila v září 34,22 koruny za litr, což je nejméně od července 2023.

Zdražovaly ale potraviny, a to především máslo, které meziměsíčně zdražilo o rovných šestnáct procent. Dražší je také polotučné trvanlivé mléko (o 14,1 procenta), drůbeží maso (o 4,1 procenta), zelenina (o 2,1 procenta) nebo ovoce (o 1,3 procenta).

Našly se ale i potraviny, které ve srovnání se srpnem byly levnější. Jde například o vepřové maso, které zlevnilo o 1,4 procenta, nebo brambory, které zlevnily o 4,2 procenta.

V souvislosti se začátkem nového školního roku se pak o 10,5 procenta zvýšily ceny za položky, které spadají do kategorie vzdělávání. Například poplatky v mateřských školách vzrostly o 28,4 procenta, školné na soukromých gymnáziích a na středních soukromých školách o 7,1 procenta,

Česko se s dvoucifernou inflací potýkalo v letech 2022 a 2023, pod deset procent se dostala loni v červnu. Letos v pak lednu skokově klesla na 2,3 procenta, od té doby se pohybuje v horní polovině tolerančního pásma ČNB, které je stanoveno jako jeden procentní bod nad a pod dvouprocentním cílem centrální banky. Analytici Raiffeisenbank předpokládají, že za celý letošní rok bude průměrná inflace 2,4 procenta.