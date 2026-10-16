Inflace v EU v září zrychlila na 3,8 procenta, v Česku byla čtvrtá nejnižší

Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ten tento týden oznámil, že meziroční inflace v Česku v září zrychlila na 2,5 procenta ze srpnových 1,9 procenta.
Eurostat rovněž uvedl, že meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v září stejně jako v celé EU zrychlil na tříletý rekord 3,8 procenta z 3,2 procenta v předchozím měsíci. Ve stejném měsíci loni činila míra inflace v EU 2,2 procenta a v eurozóně 2,6 procenta.
Inflaci po celém světě v poslední době tlačí vzhůru konflikt na Blízkém východě, který vedl k výraznému zdražování ropy a plynu. Inflace v eurozóně se už několik měsíců nachází nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky. Ta v září ve snaze omezit inflační tlaky zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,50 procenta.
Nejvyšší meziroční míru inflace zaznamenalo v září Rumunsko (6,5 procenta), Litva (6,1 procenta) a Bulharsko (5,6 procenta). Ve srovnání se srpnem 2026 meziroční inflace v jednom členském státě klesla, ve třech zůstala stabilní a ve třiadvaceti se zvýšila.