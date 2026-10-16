Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Inflace v EU v září zrychlila na 3,8 procenta, v Česku byla čtvrtá nejnižší

Autor: ,
  11:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v září zrychlil na 3,8 procenta ze srpnového tempa 3,2 procenta, uvedl Eurostat. V České republice míra inflace vzrostla na 2,2 procenta ze srpnových 1,5 procenta. Byla tak čtvrtá nejnižší po Švédsku, Dánsku a Maďarsku.

Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ten tento týden oznámil, že meziroční inflace v Česku v září zrychlila na 2,5 procenta ze srpnových 1,9 procenta.

Eurostat rovněž uvedl, že meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v září stejně jako v celé EU zrychlil na tříletý rekord 3,8 procenta z 3,2 procenta v předchozím měsíci. Ve stejném měsíci loni činila míra inflace v EU 2,2 procenta a v eurozóně 2,6 procenta.

Inflaci po celém světě v poslední době tlačí vzhůru konflikt na Blízkém východě, který vedl k výraznému zdražování ropy a plynu. Inflace v eurozóně se už několik měsíců nachází nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky. Ta v září ve snaze omezit inflační tlaky zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,50 procenta.

Nejvyšší meziroční míru inflace zaznamenalo v září Rumunsko (6,5 procenta), Litva (6,1 procenta) a Bulharsko (5,6 procenta). Ve srovnání se srpnem 2026 meziroční inflace v jednom členském státě klesla, ve třech zůstala stabilní a ve třiadvaceti se zvýšila.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?

Miliardář Karel Janeček se při zahájení své prezidentské kampaně zjevil před...

Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.

Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Internetový supermarket Rohlik.cz (ilustrační snímek)

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...

Sucho může stát Česko až 50 miliard. Podívejte se, jak změnilo krajinu

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Širší ekonomické dopady letošního extrémního sucha mohou v ČR dosáhnout podle odhadů až 50 miliard korun. Tento účet zahrnuje nejen nedostatek vody a přímé škody v zemědělství a lesnictví, ale...

Na jihu Prahy vznikne obří projekt nájemního bydlení. Pojme až 16 tisíc lidí

V jihoměstské lokalitě Na Jelenách vznikne obří projekt nájemního bydlení

Mezi Chodovem, Opatovem vznikne v lokalitě Na Jelenách celkem pět a půl tisíce nájemních bytů. V současnosti se povoluje první a druhá etapa. První etapu by chtěl investor, společnosti RSJ a Na...

Všechno je drahé, naříkají Američané. Pro některé je luxus i mleté maso

Zákaznice v prodejně Whole Foods Market v New Yorku 5. října 2026

Američané stále hůře zvládají rostoucí životní náklady. Inflace v září překonala očekávání ekonomů a zrychlila na 3,7 procenta. Drahé pohonné hmoty, potraviny i další výdaje nutí domácnosti omezovat...

Inflace v EU v září zrychlila na 3,8 procenta, v Česku byla čtvrtá nejnižší

ilustrační snímek

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v září zrychlil na 3,8 procenta ze srpnového tempa 3,2 procenta, uvedl Eurostat. V České republice míra inflace vzrostla na 2,2 procenta ze...

16. října 2026  11:31

Největší zakázka na vlakovou dopravu. Středočeský kraj a Praha mají smlouvu s ČD

ilustrační snímek

Středočeský kraj a Praha dnes podepsaly s Českými drahami (ČD) třicetiletou smlouvu na provoz příměstských vlaků za 165 miliard korun. Jde o dosud největší zakázku na železničního dopravce v Česku.

16. října 2026  11:17

Italská UniCredit získala souhlas ECB k ovládnutí Commerzbank

UniCredit Bank (ilustrační snímek)

Italská bankovní skupina UniCredit získala od Evropské centrální banky povolení k převzetí kontroly nad německou Commerzbank. UniCredit v červenci dokončila nepřátelskou nabídku na odkup akcií, s...

16. října 2026  10:35

Superdávka se od října změnila. Komu se vyplatí požádat o ni znovu?

Náklady na bydlení nemusí být stejné jako tzv. normativy, které jsou rozhodující pro výplatu superdávky.

Změna normativů superdávky se týká všech lidí, kteří pobírají složku určenou na bydlení. Ten, kdo na ni dosáhl už před 1. říjnem 2026, nic navíc dělat nemusí. Podat novou žádost se ale vyplatí těm...

16. října 2026  5:30

Zemědělci odmítli předkupní právo k půdě. Ministerstvo váhá

ilustrační snímek

Zemědělské organizace ve velkém odmítají ministerské myšlenky na zavádění tzv. tvrdého předkupního práva, tedy povinnosti vlastníka pozemku ho v případě prodeje nejprve nabídnout na něm hospodařícímu...

16. října 2026

Rok 2027 na českých dálnicích: řidiče čeká nejen propojení dvou velkých ramen

Premium
Proměnné dopravní značení začne plně sloužit až se zprovozněním tunelu Homole....

Napřesrok řidiče v Česku čeká spíše průměrně velký nárůst počtu dálničních kilometrů. Kvůli koncentraci do dvou velkých úseků se však bude opticky zdát významnější.

16. října 2026

Rico ve Chvalkovicích zavírá závod. Dopadl stejně jako brodský

Výrobce zdravotnických pomůcek a potřeb Hartmann-Rico ke konci listopadu 2027...

Výrobce zdravotnických pomůcek a potřeb Hartmann-Rico ke konci listopadu 2027 uzavře závod v Chvalkovicích na Náchodsku. Továrna má 280 zaměstnanců.

15. října 2026  23:03

Mezinárodní energetická agentura urychlí uvolnění nouzových zásob ropy

ilustrační snímek

Mezinárodní energetická agentura (IEA) se dohodla, že co nejdříve uvolní na trh více než 20 milionů barelů nafty a veškerou ropu, které zbývají z rekordního uvolnění nouzových zásob slíbeného v...

15. října 2026  18:43

Všechno je drahé, naříkají Američané. Pro některé je luxus i mleté maso

Zákaznice v prodejně Whole Foods Market v New Yorku 5. října 2026

Američané stále hůře zvládají rostoucí životní náklady. Inflace v září překonala očekávání ekonomů a zrychlila na 3,7 procenta. Drahé pohonné hmoty, potraviny i další výdaje nutí domácnosti omezovat...

15. října 2026

Rakousko vyšetřuje možnou zpronevěru dědice potravinového impéria Meinla

Julius Meinl V. osobně.

Rakouské státní zastupitelství pro hospodářskou kriminalitu a korupci (WKStA) vyšetřuje krach bývalé banky Meinl Bank a podezření z trestné činnosti jejích někdejších vedoucích představitelů. Mezi 12...

15. října 2026  17:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Štědré dotační časy končí. Česko čeká v Bruselu přetahovaná o miliardy

Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (15. října 2026)

V Bruselu začal dvoudenní summit lídrů Evropské unie, na kterém se rozbíhá klíčová debata o novém sedmiletém rozpočtu EU na období 2028 až 2034. Česká vláda přitom dává najevo ostrý nesouhlas jak s...

15. října 2026  16:20

Antimonopolní úřad: Tendr Českých drah na nákup elektrických vlaků byl v pořádku

ilustrační snímek

Tendr Českých drah na nákup 133 elektrických vlaků typu EMU 400 pro regionální dopravu byl v pořádku, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Zakázkou se zabýval na podnět skupiny...

15. října 2026  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×