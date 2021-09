Evropa si na sebe šije zelenou svěrací kazajku, říká ekonom

Ve světě i v Česku se vedou debaty, zda tu vyšší inflace zůstane dlouhodobě, či zda jde jen o krátkodobý výkyv. Co myslíte?

S ohledem na zdroje inflace se obávám, že to není dočasný jev. Některé cenové tlaky sice částečně poleví. Třeba kombinace veřejných výdajů v boji proti čínské chřipce a nadcházejících voleb. Dluhy ale bude třeba jednou zaplatit a to se nejspíš neobejde bez zvýšení daní, což se opět projeví ve vyšší inflaci. Pak je tu celosvětový problém s růstem nákladů. Část zboží prostě není, nebo je drahé. Doprava stojí násobně víc. Mluví se o tom, že firmy budou chtít část výroby přitáhnout zpátky. Pokud se to stane, přinese to bezpečnější dodávky, ale s tím i vyšší ceny, protože se budou vracet do zemí, kde jsou vyšší náklady, například na mzdy.

Ekonomika je ve vleku zelených závazků a případně dalších politických rozhodnutí, měnová politika dokáže reagovat až následně. Lubomír Lízal šéf Expobank CZ