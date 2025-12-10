Česká ekonomika v příštím roce poroste, mzdy ale zpomalí, očekávají analytici

Česká ekonomika v příštím roce poroste o dvě procenta. Větší růst by byl nad její možnosti, ukázala analýza. Podle analytiků je to ale dobrý růst. Naopak mzdy porostou pomaleji, než byli zaměstnanci v Česku dosud zvyklí.
„Očekáváme v příštím roce růst dvě procenta a říkáme, že je to dobré. Je to maximum, co si Česko aktuálně může přát. Je to to, na co česká ekonomika s ohledem na ostatní faktory, jako je například potenciál produktivity práce, demografický vývoj a tak dále, nyní má,“ uvedl hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš.

Letos ekonomika odhadem rostla o 2,5 procenta. „Je to hlavně díky růstu reálných příjmů domácností, které jim dovolují masivně utrácet. Česko se také odpoutává od nemocného Německa. V příštím roce ale růst spotřeby domácností zpomalí kvůli nižšímu růstu mezd,“ vysvětlil Bureš.

Růst mezd podle něj zpomalí, protože je zkrátka příliš rychlý, což není dále udržitelné. „Mzdový růst by měl kopírovat produktivitu práce a inflační cíl bank. To je obojí kolem dvou procent, takže růst mezd by měl být okolo čtyř až pěti procent. Poslední tři roky ale rostly asi o sedm procent ročně. To je neudržitelné, mzdy tedy zpomalí,“ očekává Bureš. Dodává, že růst mezd se ale bude dále držet nad pěti procenty.

Ekonomická závislost na Německu klesá. Hospodářství dál poroste, říká prognóza

„Míra nezaměstnanosti totiž sice kvůli propouštění v průmyslu šla trochu nahoru, ale stále zůstává lehce nad třemi procenty, což je poměrně nízko.

Růst cen by měly v příštím roce nadále táhnout služby, naopak potraviny by zdražovat neměly. „Ve službách rostou mzdy, to žene nahoru ceny a naopak. Je tam malá spirála. Proto si myslíme, že centrální banka bude držet úroky dál výš,“ popsal situaci Bureš.

Analýza se zaměřila i na českou korunu. „Ta nás překvapuje pozitivně. Dobře reaguje na slabý dolar. Do budoucna jsme opatrně pozitivní. Globální faktory zůstanou pozitivní, máme také konzervativní centrální banku, která bere inflaci velmi vážně. Pro příští rok čekáme posílení koruny v řádu několika desítek halířů. Normální nám přijde posilování o asi jedno procento ročně vůči euru,“ shrnul Bureš.

Nemocné Německo

Česku se podle analytiků daří se od Německa odpoutávat, do určité míry je ale pro české exportéry stále důležité. Německo je totiž velká ekonomika, která je Česku blízko. „Německu se stále daří mizerně. Od začátku pandemie německá ekonomika nevzrostla ani o procento,“ uvedl hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

Německo nedusí jen drahé energie, ale i snižování exportu do Německa o zhruba 25 procent. „Týká se to automotive, ale třeba i strojů, robotů či výrobních linek. Zde poprvé v historii došlo k tomu, že má Německo deficit v pro něj dříve stěžejním oboru,“ popsal situaci Rusinko.

Odolnost Česka je značná, byznys hledá nové trhy. Na cla pozor, míní bankéřka ČNB

Naopak Čína dováží do Německa ve velkém. „Německo tak ztrácí i na svém domácím trhu,“ poznamenal Rusinko.

„V příštím roce oživení do Německa přijde. Bude to ale díky tomu, že se bude více zadlužovat, což je historicky také nevídané,“ uvedl dále ekonom. Zásadní ovšem podle něj bude, kolik ze zadlužení půjde na investice a kolik na dotace, typicky dotování energií. „Z pohledu Česka je vývoj v Německu stále rizikem, zejména kvůli problémům v průmyslu,“ dodal.

Technologie táhnou USA

Analýza se zaměřila také na vývoj v USA. „Ekonomický růst byl silnější, než jsme čekali. Motorem je technologická revoluce spojená s umělou inteligencí, která motivuje technologické firmy v USA k masivním investicím,“ popsal situaci analytik ČSOB Jan Čermák. Technologický a investiční boom podle jeho mínění ještě hned tak neskončí, mohl by pokračovat i v roce 2026. Investice velkých firem jsou totiž pro další dva roky impozantní.

Spojené státy budou podle Čermáka těžit z růstu produktivity práce, který je spojený s technologickým rozvojem. „To je pozitivní překvapení ze strany USA navzdory dalším epizodám týkajících se zvyšování cel,“ zmínil analytik.

Výhled růstu světové ekonomiky je nadějný. Důsledky cel se teprve projeví

Hlavní příběh psaný v USA tak podle něj zůstává investiční boom a technologický rozvoj. „Pravděpodobně to vydrží i i příští rok. I když celkový růst už nebude tak vysoký jako letos,“ upřesnil Čermák.

Spojené státy totiž čelí špatné rozpočtové politice. „To začíná být limitující faktor pro federální rozpočet,“ vysvětlil. Americký ústavní soud bude rozhodovat o clech, což je pro rozpočet důležité. Pokud by soud Trumpova cla zrušil, pro rozpočet to podle něj bude znamenat propad.

