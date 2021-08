Rychlejší inflace přifoukne i valorizaci důchodů, upozornil ekonom

„Míra růstu spotřebitelských cen vstupuje do vzorečku pro výpočet zákonně valorizovaných důchodů. Kvůli vyšší než očekávané inflaci tak letos valorizovaná složka bude činit podle nejnovějších dat průměrně přes 500 korun. O tolik by měl být tedy valorizován průměrný starobní důvod. To je o více, než se dosud čekalo. Dosud totiž platilo, že důchody se budou valorizovat průměrně pouze o necelých 460 korun,“ konstatoval Kovanda.

Do vzorce stanoveného zákonem o důchodovém pojištění vstupuje vedle inflace také jedna polovina růstu reálných mezd. Zvyšování důchodů podle zákona stanoví prováděcí právní předpis, který je nutné uveřejnit do 30. 9. To potvrzuje i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Rozhodující kalkulace bude k dispozici v září,“ připomíná ministryně.

Vedle zákonem stanovené valorizace o inflaci je ale ve hře i dodatečný příspěvek důchodcům ve výši 300 korun. Ten na konci července schválila Sněmovna a čeká nyní na projednání v Senátu. Celkově by se tak v průměru mohly penze od ledna zvýšit o více než 800 korun.