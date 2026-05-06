Konflikt v Íránu tlačí inflaci vzhůru, v dubnu vystoupala na 2,5 procenta

Autor:
  9:17
Zdražování pohonných hmot i dalších surovin se už začíná výrazně promítat do české inflace. V dubnu ceny meziměsíčně stouply o půl procenta, v meziročním srovnání pak o 2,5 procenta, ukázal první odhad Českého statistického úřadu.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Podle očekávání se do dubnové inflace propsaly dozvuky zdražování pohonných hmot, i když je zbrzdila vládní regulace a nižší spotřební daň. Naproti tomu pokračovalo zlevňování potravin, které z inflace odmazalo dvě desetiny procentního bodu. Je vidět, že růst cen nafty a benzínu byl natolik silný, že s inflací zamával i navzdory poměrně malé váze ve spotřebitelském koši,“ uvedl Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Inflace podle něj bude v následujících měsících kolísat v závislosti na srovnávacím základu, nicméně trendově bude směřovat ke trojce. „Jak rychle to bude, se bude odvíjet od reakce energetických společností, které časem začnou propisovat zdražení plynu a elektřiny na velkoobchodním trhu,“ dodal Dufek.

Hlavní roli v dubnovém vývoji spotřebitelských cen opět sehrály ceny pohonných hmot. „Cena benzínu vzrostla o dalších 10 procent, nafta zdražila dokonce o 15 procent,“ vypočítává hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek. „Při současném výrazném kolísání cen ropy a nepředvídatelném geopolitickém vývoji je prakticky nemožné spolehlivě odhadovat další vývoj cen energií,“ dodal.

V dubnu zdražily kromě pohonných hmot i alkoholické nápoje, tabák a výrazně zdražují také služby. „Ještě výraznějšímu zrychlení celkové inflace zabránily v dubnu potraviny a nealko nápoje,“ vysvětlil hlavní analytik Citfin Miroslav Novák. Podle nej je důvodem především setrvalý pokles cen zemědělských výrobců, což se s opožděním promítá i do finálních cen potravin. „Na druhé straně je meziměsíční zlevnění potravin v dubnu do určité míry překvapivé s ohledem na načasování Velikonoc,“ řekl Novák.

Navzdory tomu, že se domácí inflace začíná posouvat nad dvouprocentní cíl centrální banky, analytici nečekají, že by ČNB spěchala s úpravou úrokových sazeb. „ČNB již před íránským konfliktem držela sazby na lehce restriktivní úrovni, což ji nyní dává prostor vyčkávat, jak se bude konflikt dále vyvíjet. Na zítřejším zasedání proto očekáváme ponechání repo sazby na stávající hladině 3,50 %,“ vysvětlil hlavní ekonom UniCredit banky Martin Komrska. Podle něj může centrální banku donutit k reakci teprve propisování vyšších cen energií dál do vyšších spotřebitelských cen. „Nečekáme však, že by se v Bankovní radě našla většinová shoda pro zpřísnění měnové politiky dříve než na podzim,“ uvedl Komrska.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

