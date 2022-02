Inflace v Česku se dostala nad průměr EU. Podepsaly se pod ni ceny energií

Na pondělní tiskové konferenci o tom informovali představitelé Českého statistického úřadu (ČSÚ). Dodali, že konečná čísla za EU ale ještě nejsou známá. Podle národní metodiky inflace v Česku v lednu meziročně zrychlila na 9,9 procenta z prosincových 6,6 procenta.

„Za růstem inflace v Evropě stojí především ceny energií. Zpočátku roku 2021 se to týkalo pohonných hmot, posléze se zvedaly ceny elektřiny a od druhé poloviny roku 2021 pak zejména plynu. Tyto cenové nárůsty jsou ale při srovnání jednotlivých zemí co do intenzity i načasování velmi nerovnoměrné,“ zmínil Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen ČSÚ.

Ceny energií pro bydlení, kam kromě plynu a elektřiny patří i tepelná energie, vykázaly v prosinci 2021 nejvyšší meziroční růsty v Estonsku (o 77,8 procenta), Nizozemsku (o 74,9 procenta), Belgii (o 57,4 procenta) a ve Španělsku (o 54,8 procenta), naopak nejnižší na Slovensku (pokles o 3,9 procenta) a v České republice (díky dočasnému odpuštění DPH dokonce pokles o 8,5 procenta).

„Situace v cenách energií v Česku se začíná dramaticky měnit od ledna 2022, a to je i jedním z důvodů návratu české inflace na historicky obvyklejší přední místa v evropském žebříčku,“ uzavřel Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.