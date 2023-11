Loňský úsporný tarif promluvil do inflace. V říjnu vzrostla na 8,5 %

„Říjnové zrychlení meziročního růstu cen na 8,5 procenta bylo způsobeno především loňským promítnutím Úsporného tarifu do cen elektřiny. Pokud bychom tento Úsporný tarif do výpočtu nezahrnuli, cenový růst by činil 5,8 procenta,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziroční ceny zemního plynu zpomalily svůj růst na 6,2 %, ceny tepla a teplé vody na 31,0 % a tuhých paliv na 3,9 %. Na meziroční cenový vývoj měl také vliv mírnější růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny chleba v říjnu vzrostly o 5,1 % , zeleniny o 12,4 %, z čehož ceny brambor byly vyšší o 48,5 procent.

Ceny elektřiny ale zrychlily svůj meziroční růst na 148,6 %, v září přitom došlo ke zvýšení ceny elektřiny o 16,5 procenta. „Úsporný tarif u elektřiny byl sice zrušen, ale statistiky ovlivňuje dál. Astronomický pohyb u elektřiny však neznamená, že by lidem skokově narostla cena za kilowatthodinu elektrické energie. Pouze se projevil statistický efekt úsporného tarifu, kdy lidé v loňském roce obdrželi státní podporu, kterou letos již nedostali,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Říjnový nárůst inflace tak není pro ekonomy překvapivý a někteří říkají, že už před vánočními svátky bychom se poklesu inflace mohli přece jen dočkat.

„Nahrávají mu nejenom o něco málo příznivější nákladové podmínky u výrobců, ale také dlouhodobě slabá poptávka, jejímž výsledkem jsou plné sklady neprodaného zboží. Prostor pro zlevnění tu nepochybně existuje, je jen otázkou, nakolik jej prodejci využijí. Inflace by letošní rok mohla skončit pod 7,5 %, průměrná inflace pak na zhruba 10,7 %,“ myslí analytik Petr Dufek z bankovní společnosti Creditas.