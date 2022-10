Za inflaci mohou drahé energie, míní Havlíček. Naivní, reagoval Skopeček

„Tato vláda od začátku roku na rozdíl od ostatních zemí s inflací nebojovala. Nechala to na Centrální bance, spolehla se na to, že to vyřeší úrokové sazby. Kdyby se snížily ceny energií, inflace nemusela být tak vysoká,“ řekl místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Jan Skopeček (ODS) ale připomněl, že poslanci hnutí ANO označovali za nesmysl, když Česká národní banka jako jediná z centrálních bank přistoupila ke zvyšování úrokových sazeb.

„Nemůžu tyto věty poslouchat. Řada dalších zemí v Evropské unii nás dožene. Inflace zdaleka není kvůli cenám energií,“ podotkl Skopeček. „Chce-li někdo bojovat proti inflaci, kterou sám svou nezodpovědnou rozpočtovou politikou v minulých letech způsobil, je to kouzelné,“ dodal ironicky. Myslet si, že se zastropováním cen energií zbavíme inflace, je pode něj naivní.

„Na konci roku jsem byli na průměru Evropské unie, dnes jsme na dvojnásobku. Mohla být nižší,“ sdělil Havlíček ohledně současné inflace. Podle Skopečka nás ale Evropská unie dožene. „Evropská centrální banka musí řešit zadlužené jižní křídlo a nemůže zvyšovat úrokové sazby, protože by ohrozila schopnost splácet jejich státní dluhy. Eurozóna si také zadělává na vysokou inflaci,“ podotkl Skopeček.