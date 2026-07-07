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Inflace zbrzdila na 1,5 procenta, ve službách se ale drží vysoko

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  9:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Inflace po odeznění konfliktu v Íránu klesá. V meziročním srovnání přibrzdila v červnu podle prvního odhadu statistického úřadu na 1,5 procenta, meziměsíčně pak ceny dokonce o tři desetiny procenta klesly. Problém ale zůstává u cen služeb.

Podle ČSÚ nastal v červnu v porovnání s loňskem výrazný pokles cen potravin, které byly o 3,4 procenta levnější. Naopak ceny služeb se vydaly opačným směrem a oproti roku 2025 o 4,5 procenta vyskočily.

„Celkový výsledek inflace vypadá na první pohled výborně, stojí za ním však především potraviny a energie, tedy dvě jen obtížně vyzpytatelné položky. Na inflačních trendech z předchozích měsíců se přitom nic nemění. Růst cen služeb zůstává vysoký a jádrová inflace – v metodice ČSÚ bez potravin, energií, alkoholu a tabáku – se nadále drží nad třemi procenty,“ upozornil Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

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Z pohledu centrální banky není podle něj podstatné ani tak to, jak dopadla letošní červnová inflace, ale jak vysoká asi bude inflace v červnu příštího roku. „Nadále platí, že riziko inflace pohybující se kolem tří procent zůstává vysoké. To ospravedlňuje současné nastavení úrokových sazeb a ponechává ČNB prostor k dalšímu vyčkávání,“ dodává Dufek.

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