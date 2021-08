Zdražování zboží a služeb zdaleka nekončí. Růst cen naopak ještě zrychlí

Poprvé po třech letech se růst cen v Prazdroji dotkne také čepovaných piv. Ke zdražení se podle všeho přidají i další pivovary, některé si účtují více už od prázdnin.

Výrobci i poskytovatelé služeb doufají, že lidé nebudou mít hluboko do kapsy a že si jejich dražší produkty pořídí. Vědí, že si domácnosti během pandemie na účtech nasyslily slušný balík. Jenže zatím to vypadá, že Češi jsou spíše opatrnější a do utrácení se příliš nehrnou.