Pivo zdražilo skoro o 10 procent. Ceny potravin zůstávají stabilní

Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zpomalil posedmé v řadě. Ceny se zvýšily o 2,1 procenta, zatímco v lednu to bylo o 2,2 procenta. Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V meziměsíčním srovnání inflace rostla o 0,2 procenta, ovlivnily to především ceny za dopravu. Nejvíce zdražil alkohol a tabák.