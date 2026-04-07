Inflace v březnu zrychlila, promítá se do ní už dražší benzin a nafta

  9:13
Inflace v březnu zrychlila, když se do ní začaly promítat vyšší ceny pohonných hmot. V porovnání s únorem stouply spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu ČSÚ o 0,6 procenta, v meziročním vyjádření pak o 1,9 procenta.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V sekci energie, kam statistici počítají i pohonné hmoty, se ceny meziměsíčně zvedly o pět procent.

Válka v Íránu a s ní spojené zdražování energií narušuje příznivý inflační vývoj. V únoru inflace klesla nejníž za deset let, když meziročně dosáhla 1,4 procenta.

„Od začátku války v Perském zálivu nafta zdražila o zhruba 15 korun, benzín o osm. V březnové inflaci není ještě započteno celé toto navýšení, takže jeho efekt uvidíme i v dubnu,“ upozornil hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

„Ceny energií vzrostly v březnu o 5,3 procenta oproti únoru. Meziročně jsou stále nižší o 1,7 procenta, a to zejména kvůli proplácení poplatku za obnovitelné zdroje vládou,“ vysvětlil analytik investiční společnosti Uniqa Václav Franče. Domnívá se ale, že to nebude mít dlouhého trvání a jakmile začnou Češi refixovat na nové ceny plynu a elektřiny, půjdou ceny energií nahoru.

Podle hlavního analytika CitFin Miroslava Nováka má přenos vyšších cen zemního plynu do koncových cen plynu a elektřiny pro domácnosti daleko větší časové zpoždění než u pohonných hmot. „Česká republika má sice velmi omezenou přímou expozici na dodávky ropy a zemního plynu z Blízkého východu, zároveň je však téměř výhradně závislá na dovozu energetických komodit ze zahraničí.“

Naposledy pod dvěma procenty

Podle Nováka pokračující válka na Blízkém východě a vysoké ceny energetických komodit zvyšují pravděpodobnost, že letošní růst spotřebitelské inflace bude vyšší oproti výhledu ze začátku letošního roku a dostane se nad dvě procenta.

Také hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek se domnívá, že se ropný šok bude dostávat do cen pozvolna. „Meziroční inflace překročí hranici tří procent možná až na podzim. S její kulminací počítáme začátkem roku 2027 na úrovni nad čtyřmi procenty s tím, že přesné číslo bude ovlivněno vývojem cen ropy i souvisejícími problémy v globální ekonomice v nadcházejících měsících.“

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

7. dubna 2026  9:13

Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny paliv na další den

Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv....

7. dubna 2026  8:45

Lidé si volí hotel podle snídaně. Měřítkem luxusu se stává pomerančový džus

Před lety stačilo nachystat pečivo, máslo, džem, kávu, pár plátků šunky. Dnes je snídaně jeden z hlavních důvodů, proč host zvolí konkrétní hotel a proč se následně vrací zpět. Hotelová snídaně už...

7. dubna 2026

Veterináři prověřují šíření chřipky skrz firmu Perena. Pomůže očkování?

Může někdo za šíření ptačí chřipky na českém území? Veterináři už roky poté, co se začal objevovat agresivnější virus, který mj. snáze přežívá i ve vyšších teplotách, upozorňují na povinnosti...

7. dubna 2026

Migranti v Perském zálivu zvažují, co dál. Buď riskují, anebo se vracejí domů

Íránské útoky na země Perského zálivu doléhají i na migranty, kteří sem v minulosti odcházeli s vidinou výdělku. Data Mezinárodní organizace práce ukazují, že na Blízkém východě momentálně pracuje až...

6. dubna 2026

Vzdušný prostor je i kvůli dronům čím dál rizikovější, varuje agentura

Rostoucí počet válečných konfliktů, napětí na Blízkém východě i další bezpečnostní rizika zásadně mění podobu letecké dopravy. Vzdušný prostor se podle šéfa Evropské agentury pro bezpečnost letectví...

6. dubna 2026

Ceny paliv dál rostou. Nafta je nejdražší za čtyři roky, benzin za více než tři

Nafta je v Česku nyní nejdražší za více než čtyři roky a benzin za skoro 3,5 roku. Za uplynulý týden nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil o 14 haléřů na 41,63 Kč za litr a nafta o 34 haléřů na...

6. dubna 2026  14:24

Výletní lodě zdražují, kvůli cenám ropy si cestující připlatí až stovky korun za noc

Rostoucí ceny ropy způsobené válkou na Blízkém východě se dotkly už i segmentu výletních plaveb. Dvě asijské značky už začaly u nových rezervací vybírat palivové příplatky, které mohou v přepočtu...

6. dubna 2026

Hádanka pro centrální banky. Jak spočítat náladu a včas stopnout inflaci?

Stojí svět na prahu nové inflační spirály? Odpověď se neskrývá v grafech, ale v hlavách spotřebitelů a šéfů firem. Pokud lidé začnou počítat s dalším zdražováním, úrokové sazby poletí nahoru....

6. dubna 2026

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena". Jak se obchází zákon o slevách

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Nike strádá. Nedaří se hlavně v Číně, akcie se propadly na úroveň roku 2015

Akcie sportovního giganta Nike se propadly na nejnižší úroveň od roku 2015. Investory zklamaly výsledky hospodaření i vyhlídky do dalších měsíců, které jsou horší, než většina analytiků původně...

5. dubna 2026

