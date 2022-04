Inflace tlačí Čechy k nákupům v cizině, nejlevněji je pořád v Polsku

Klíč k úspěchu levných nákupů v zahraničí spočívá hlavně v akčních cenách. Německo láká Čechy na výrazné akční slevy. „Z chalupy do německé Žitavy to máme dvanáct kilometrů z kopce a z Kauflandu pak přejedeme dva kilometry do Polska, kde rovnou natankuji plnou nádrž, takže úspora se mi ještě zvětší,“ říká Jan z Prahy, který za hranice jezdí na nákupy pravidelně.