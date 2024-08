Česko nikdy nezažilo dobu jaderného temna, říká šéf firmy Škoda JS

Plzeňská strojírenská firma Škoda JS, která se zaměřuje na výstavbu a servis jaderných elektráren v Česku i v zahraničí, má našlápnuto se významně podílet na dostavbě Dukovan. Ostatně čeští dodavatelé by měli obstarat 60 procent obří zakázky.

„Dostavba Dukovan je jednoznačně příležitost dostat na výsluní obor, který zde patřil v 70. a 80. letech mezi ty velmi úspěšné a prestižní. Jedná se prostě o průmysl s přidanou hodnotou, není to pásová výroba. Vnímám to jako příležitost tento high-tech obor v Česku rozvinout. Ačkoli je potřeba říct, že tady nikdy nebyla doba jaderného temna,“ vysvětluje Krček.

Příležitost je to podle něj ale i pro školy, studenty i region. „Jádro bude atraktivní obor. Studenti nejsou hloupí, nepůjdou studovat něco, co nemá budoucnost. Představte si, že na 10 let do regionu kolem Dukovan přijdou tisíce zaměstnanců, kteří budou elektrárnu stavět. A ti musí někde bydlet, někde se bavit, utrácet peníze. A co si budeme povídat, zlepší se i pozice našich firem v zahraničí,“ popisuje budoucnost Krček, který tvrdí, že ambice jihokorejské KHNP nekončí stavbou jednoho jaderného bloku v Česku. Naopak, jihokorejská firma chce českou zakázku přetavit v doporučení a stavět další bloky na Západě.

„Snaha udržet vybudovaný dodavatelský řetězec bude ze strany KHNP jistě veliká. Je jasné, že každá země bude tlačit svůj průmysl. Teď budu trochu neskromný, ale myslím si, že zemí jako Česká republika - tak kompetentních v jaderném průmyslu a strojírenství v Evropě prostě moc není. Napočítáte je na prstech na jedné ruky,“ myslí si šéf firmy Škoda JS, který vnímá jihokorejský pochod na západ pozitivně.

Jaderná elektrárna je jako auto

Česko je podle Krčka, co se týká jaderné energie, specifickou zemí. „Máme tu Temelín a Dukovany. Sami jsme ta zařízení vyrobili, postavili, spustili a sami se o ně staráme. České firmy mají co nabídnout na začátku i na konci celého životního cyklu jaderné elektrárny.“

V podcastu Industrial šéf firmy Škoda JS přirovnal jadernou elektrárnu k osobnímu automobilu či domu. Je potřeba se o ni starat. „Když postavíte jadernou elektrárnu, není to tak, že 60 let zůstane stejná. Stejně jako auto či dům musí dostávat pravidelnou údržbu. A stane se i to, že nějaké zařízení v elektrárně dožije. Buď technicky, nebo morálně,“ říká a dodává: „Za těch 20 let proletěli elektrárnou stovky až tisíce investičních akcií, které realizovaly české firmy. Od myšlenek, nápadů, realizací.“

Československo postavilo více než 10 jaderných bloků. „S výrobou kompletů reaktorů jsme v 80. letech. Po spuštění Temelína již nebylo tolik příležitostí a tak jsme se v roce 2008 vrhli na servis a stali se tak generálním dodavatelem údržby obou českých jaderných elektráren - tedy šesti bloků. Veškerá údržba a servis, který se dnes dělá na primárním okruhu Temelínu a Dukovan, zabezpečujeme my,“ vypočítává Krček.

Fukušima nepomohla

Výbuch v elektrárně v japonské prefektuře Fukušima následoval po vlně tsunami, kterou způsobilo zemětřesení. Havárie se odehrála v roce 2011 a některé země se od jádra odvrátily nadobro. „Jsou státy, které se zalekly a opustily jádro úplně, například Německo. Na druhou stranu se provozovatelé elektráren zamysleli a přijali desítky postfukušimských opatření, čehož jsme se chytli i my,“ vzpomíná Krček.

Firma Škoda JS, která se chystá na nových Dukovanech významně podílet, má zahraničních spoluprací na kontě více než dost. „Byli jsme aktivní v Maďarsku, Ukrajině, Slovensku, v Brazílii i ve Francii. Nějaké projekty jsme měli rozpracované i s Čínou,“ popisuje Krček.

Co si myslí o Green Dealu? Kolik jaderných inženýrek ve firmě pracuje a jak se člověk zamiluje do jádra? To všechno a více se dozvíte v podcastu Industrial.