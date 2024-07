Místo chemie kouzlí s fyzikou. O psí konzervy Alemaru je obrovský zájem

Martin Košťál měl vždy tah na branku. První podnikatelské krůčky dělal už na základní škole, v osmnácti se vydal na vlastní pěst do Číny. Došlo mu totiž, že v Česku chybí některé hračky pro papoušky a psy. S půjčkou 20 tisíc eur od otce rozjel vlastní byznys. Firmě se dařilo, ale už neměla kam růst. Košťál, mimochodem fanoušek vaření, se proto vydal trochu jinou cestou.

Cíl byl jasný - vytvořit něco exkluzivního. V době, kdy začal přemýšlet o konzervách pro psy a kočky, byla mezi chovateli velmi populární metoda BARF (Biologically Appropriate Raw Food), tedy krmení zvířat syrovou stravou. Takové maso je ale náročné na uchování, každodenní rozmrazování je navíc nepraktické. Košťál se rozhodl majitelům psů nabídnout alternativu.

Období experimentů

Vývoj jeho konzervy měl skoro až filmovou zápletku. Mladý podnikatel musel nejprve porazit fyziku. Pro sterilizaci plechovky je potřeba ji zahřát na 121 stupňů Celsia, problém ale je, že už během varu vzniká pára a konzerva kvůli tlaku vybuchne. To si Košťál vyzkoušel na vlastní kůži. A to doslova. Při počítání vzorečků dokonce zašel i za svojí učitelkou fyziky. Vyplatilo se. Tým kolem mladého podnikatele přišel na metodu, díky které jeho společnost nabízí maso nejvyšší kvality. A co je nejdůležitější - bez jakýchkoliv chemických konzervantů a želatiny.

Vznikla značka Marty. „S produktem, kde je jen maso a vývar, jsme kvalitně obsadili segment barfařů. Chtěli jsme ale nabídnout také krmivo pro ostatní majitele psů a koček, kteří jsou zvyklí, že obsah konzervy nějak vypadá. Vznikla značka Louie. Kompletní krmivo, kde je 95 procent masa a pět procent rýže,“ popisuje Košťál. V jeho výrobně vzniká také krmivo pro privátní značky. V Česku je přitom přes 3 miliony psů, což z Čechů dělá chovatelské šampiony v Evropě.

Pravidelná zásoba krmení až do domu

Košťálova společnost roste meziročně dvojciferným tempem. A plány jsou ještě ambicioznější, podnikatel má čtyřfázový plán růstu firmy. Pracuje s něm s automatizací výroby, rozšiřováním kapacit a expanzí vlastního e-shopu. Proto se Košťál rozhodl přizvat další investory, kterým nově nabízí firemní akcie. „Momentálně vstupujeme do třetí fáze rozšíření, která nám zpřístupní výrobní kapacity dosahující až 62 000 ks 400 g konzerv za den,“ popisuje Košťál . „Do deseti let bude osm až deset procent majitelů psů v Česku odebírat naše produkty přes B2C, tedy přímo od nás bez prostředníků,“ plánuje Košťál.

„Model je jednoduchý - zákazník se zaregistruje, objedná si konzervy a zvolí si interval, ve kterém mu mají být doručeny. Však každý majitel dobře ví, kdy mu krmení dojde. Díky naší službě nebude muset pravidelně řešit nákup jídla pro svého mazlíčka, my mu je doručíme až do domu. Výhodou služby je také to, že je nezávazná a může být okamžitě zrušena,“ popisuje svou prodejní strategii zakladatel společnosti Alemar Food Group.

Alemar má ještě jedno želízko v ohni. Firma má patent výrobu kávového oleje. „Má obrovské množství vitamínu E, příjemnou kávovou chuť a obsahuje kofein. Vyrábí se z lógru, takže z odpadu,“ popisuje poslední novinku společnosti Alemar Food Group její šéf.