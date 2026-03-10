Napětí v Perském zálivu rostlo již delší dobu. Jak rychle na to reagovaly ceny pohonných hmot?
Spojené státy oznámily přesun své letadlové lodě do regionu někdy v půli ledna. Bylo jasné, že situace nemusí skončit jen výměnou názorů. Tím okamžikem začal v Evropě růst cen pohonných hmot. Nicméně byl to růst pozvolný. Od půli ledna do konce února vzrostl na evropském trhu benzin o 1,40 koruny a nafta o 1,70 koruny. Mimochodem, české pumpy promítly toto zdražení do svých cen z méně než poloviny a dostaly se tak se svými maržemi zhruba na polovinu obvyklé hodnoty. To dodávám pro ty „znalce trhu“, kteří tvrdí, že pumpy okamžitě zdražují a hodně pomalu zlevňují.
Někdy mám pocit, že si někteří lidé myslí, že na každou pumpu vede trubka s ropou. Jinak si komentáře některých politiků, analytiků i spotřebitelů neumím vysvětlit.