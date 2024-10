Investuje už skoro polovina Čechů. Typicky jsou to vzdělaní muži, říká průzkum

Průzkum také potvrdil, že Češi stále zůstávají velmi konzervativní, pokud dojde na zhodnocování peněz. Investování se sice věnuje 41 procent Čechů, drtivá většina lidí ale stále nejraději ukládá své peníze na spořicí účty, které ale mají jen nízké zhodnocení – doba, kdy lidé mohli na spořicím účtu dostat i skoro šestiprocentní úrok, už je pryč. Česká národní banka totiž od loňského prosince snižuje svůj základní úrok, na což banky reagují snížením úročení klientských vkladů.

Průzkum ukázal, že celkově se své prostředky snaží zhodnotit dvě třetiny lidí, z nich pak více než 73 procent volí právě spořicí účty, které ale s ohledem na malý výnos nelze považovat za investici. Hlavním důvodem, proč lidé neinvestují je nedostatek financí nebo nízké znalosti ohledně investic.

Konzervativnost českých investorů dokládá i to, kolik z nich investuje do rizikovějších aktiv, jakou jsou kryptoměny. Do nich má podle Indexu investováno pouze šest procent Čechů, z toho u poloviny tvoří více než pět procent z jejich investovaných prostředků.

Maximálně 100 tisíc

Své prostředky se snaží většinou zhodnocovat – ať už skrze investice nebo spořicí účty – lidé s vyšším vzděláním a vyššími příjmy. Zatímco mezi lidmi se základním vzděláním se snaží své peníze zhodnotit zhruba 4 z 10 respondentů průzkumu, u vysokoškoláků to je už osm z deseti.

„Vyšší vzdělání souvisí i s vyšší finanční gramotností a lepší orientací ve světě financí a investic. Dalším faktorem je příjem. Lidé s nižšími příjmy, pro které je často problém zaplatit i nutné výdaje, se do investic pouštějí méně často,“ shrnula Kamila Fialová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Zatímco u zhodnocování peněz obecně byly patrné zejména rozdíly na základě vzdělání a příjmů, výhradně u investic se kromě těchto faktorů projevují i výrazné genderové rozdíly. „Z mužů, kteří své peníze zhodnocují, se přímo investicím věnuje 70 procent z nich. U žen to je pouze 54 procent,“ vysvětlil Tomáš Odstrčil, analytik Evropy v datech.

„Typicky investuje muž ve věku 40 až 49 let s vyšším příjmem,“ doplnila za Českou spořitelnu Monika Hrubá. Podle ní se ženy častěji než muži zajímají o to, zda se firma, jejíž akcie si kupují, chová odpovědně vůči společnosti.

V akciích, dluhopisech a dalších typech investice má třetina respondentů uloženou částku nižší než 100 tisíc, pětina mezi 100 až 300 tisíci korun a 12,5 investujících Čechů má investováno 300 až 500 tisíc korun.