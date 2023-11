Půjčku můžete přeplatit i trojnásobně, ukázala srovnávací analýza úvěrů

Dobře hodnocených společností je v Indexu odpovědného úvěrování téměř polovina. K získání úvěru za přijatelnou cenu je však nutný stabilní příjem. Žadatel také nesmí mít negativní záznam v úvěrových registrech. Ne každý ale takové podmínky splňuje, a tak se lidé, kterým se nedaří získat půjčku u zodpovědného poskytovatele, snaží uspět u některé z méně výhodných nebankovních společností.

Úvěrové společnosti specializující se právě na lidi ve finančních problémech sice půjčku poskytnou, dlužník však musí počítat s tím, že si za ni připlatí. Právě tyto vyšší výdaje mohou být důvodem, proč dlužník půjčku nakonec nezvládne splatit.

„Schopnosti splácet si musí pochopitelně posoudit především dlužník sám, ale pokud věřitel poskytuje půjčku člověku, o němž tuší, že bude mít s úhradou dluhu problémy, porušuje zákon. Taková půjčka je neplatná a dlužník má nárok na vrácení zaplacených úroků,“ upozorňuje analytik neziskové organizace David Borges.

Za prodlení až desítky tisíc

Jedním z důležitých parametrů posuzování při sestavování Indexu jsou celkové náklady, které spotřebitel musí hradit v situaci, kdy nezvládá splácet. Náklady na upomínání, zesplatnění a dodatečné úročení u modelové 50tisícové půjčky se po devíti měsících pohybují u férovějších společností mezi šesti až třinácti tisíci korunami. Tytéž náklady u dražších společností však mohou snadno dosáhnou vysokých desítek tisíc.

„Bez ohledu na náklady však platí zásada, že lidé, kteří se dostali do problémů se splácením, by neměli, strkat hlavu do pískuʻ, ale co nejdříve to komunikovat s věřitelem,“ připomíná Borges a dodává, že čím dál více společností se snaží vycházet klientům v potížích vstříc a místo výhrůžek se snaží hledat řešení.

Někdy chybí kalkulačka

Člověk v tísní vnímá Na úvěrovém trhu určitý odklon od tradičních půjček s pravidelnou splátkou k revolvingovým produktům. Jsou to vlastně úvěrové limity, které lidé mohou splácet podle svých možností. „Zní to sice lákavě, nebezpečí je ale v tom, že půjčka je v praxi splácena jen velmi pomalu a lidi zaplatí na úrocích mnohem více, než původně plánovali. Proto doporučujeme volit spíše klasický úvěr s pravidelnou splátkou,“ podotýká Borges s tím, že paradoxně právě u revolvingových produktů často chybí kalkulačka, která by lidem umožnila udělat si lepší představu o celkových nákladech.

Za zcela nevhodnou půjčku považuje Člověk v tísni také spotřebitelský úvěr od společnost CFIG Credit. Své hodnocení nezisková organizace vysvětluje tím, že dlužník v průběhu roku splácí pouze poměrně vysoké úroky a teprve v poslední splátce musí naráz vrátit celou půjčenou jistinu.

Několik společností se navíc z trhu se spotřebitelskými úvěry stáhlo a nově nabízí výhradně půjčky podnikatelské, takzvané na IČO. „Varujeme před sjednáním takového úvěru, pokud nebude sloužit opravdu k podnikání. Na podnikatelské půjčky se totiž nevztahuje zákonná ochrana slabší strany, tedy spotřebitele. A někteří poskytovatelé toho využívají,“ zdůrazňuje analytik.

„Od nového roku toto riziko navíc nejspíše vzroste v souvislosti s tím, že řada brigádníků pracujících nyní na dohodu o provedení práce se stane formálně podnikateli (OSVČ) a budou pro neférové poskytovatele úvěrů lákavou kořistí,“ uvádí dále Člověk v tísni ve svém tiskovém prohlášení.