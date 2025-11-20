Trojciferný úrok a malé prověření dlužníka. Žebříček srovnává výhodnost půjčky

Autor:
  10:00
Téměř šedesát úvěrových produktů srovnává aktuální Index odpovědného úvěrování, který pravidelně sestavuje Člověk v tísni. Organizace se při porovnávání zaměřuje na cenu úvěru i na to, jak dobře si poskytovatel prověřuje, zda si žadatel o půjčku opravdu může dovolit splácet.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nejlepší poskytovatelé půjček jsou v grafu vyznačeni sytě zelenou. Celkem takové hodnocení získalo osm společností. Žebříčku vévodí Partners Banka, která začala spotřebitelské úvěry nabízet nově, a proto je v žebříčku poprvé. Druhá je Trinity Bank, která je v žebříčku také poprvé. Následuje Air Bank a Zonky, obě společnosti se v žebříčku umisťují pravidelně vysoko.

Sytě zelení poskytovatelé se podle srovnání vyznačují vysokým stupněm odpovědnosti při poskytování půjček. Přijatelnou volbou jsou podle organizace Člověk v tísni i poskytovatelé označení světle zelenou barvou, byť u některých z nich už jsou ceny vyšší nebo mají rezervy v transparentnosti či prověřování úvěruschopnosti.

Oranžově a červeně vybarvené společnosti vnímá Člověk v tísni jako problematické, a to zejména s ohledem na vyšší cenu, která může lidem splácení úvěru komplikovat.

„Dobrou zprávou je, že některé nebankovní společnosti, které donedávna poskytovaly úvěry za velmi vysoké úrokové sazby, ceny snížily. Může to souviset s připravovaným zastropováním úrokových sazeb, které maximální cenu půjček omezí ze zákona,“ uvádí David Borges, analytik Člověka v tísni a jeden z autorů Indexu odpovědného úvěrování.

Konec předražených půjček. Novela vymezí, kolik smí být maximální úrok

Index stejně jako v minulých letech porovnává půjčky s pravidelnými splátkami. Nově však hodnotí i revolvingové úvěry (včetně kreditních karet). Ty ve srovnání s klasickou půjčkou nabízejí větší flexibilitu, protože dlužník splácí podle svých možností – předepsaná bývá pouze takzvaná minimální splátka. Navíc lze i jen částečně splacenou půjčku znovu čerpat, a to bez nového schvalování.

„Flexibilita se ale v praxi mění spíše v past,“ upozorňuje analytik Borges. „U klasické půjčky totiž dlužník ví, s jakou splátkou musí počítat a spíše si na ni dá peníze stranou. Revolving ale k umořování dluhu často nevede,“ dodává.

Obezřetné banky

Letošní Index poprvé hodnotí, jak poskytovatelé půjček posuzují schopnost dlužníka splácet, což je jejich zákonná povinnost. „Vycházíme přitom z úvěrových smluv, které získávají naše dluhové poradkyně a poradci. Letos jich shromáždili více než čtyři tisíce,“ vysvětluje spoluautor Indexu Petr Sládek.

Výsledky ukazují značné rozdíly v přístupu společností. Banky poskytují půjčky obvykle obezřetně. I jejich klienti se ale občas dostanou do dluhových poraden, s ohledem na množství bankovních půjček jde však o okrajové množství. U nebankovních poskytovatelů se praxe liší – někteří mají problematických smluv minimum, u jiných to jsou i stovky ročně.

Pokud poskytovatel uzavírá úvěry za podmínek, které dlužníci už od začátku nejsou schopni splnit, může být smlouva neplatná. Věřitel musí ze zákona nejen zjistit příjmy, výdaje a existující závazky u každého žadatele, ale tyto informace také dostatečným způsobem ověřit. Jinak ztrácí právo požadovat úroky a dlužník vrací jen vypůjčenou částku. Smlouvy lze ověřit v aplikaci Člověka v tísni Lichvolapka, a to bez zadávání jakýchkoliv osobních údajů.

Novinkou Indexu je také zohlednění sankcí České národní banky (ČNB). Pokud v posledních třech letech ČNB vydala vůči konkrétní společnosti pravomocné rozhodnutí s uložením pokuty za porušení zákona o spotřebitelském úvěru, odráží se to v bodovém hodnocení.

„Za poslední tři roky udělil regulátor pokuty v souhrnné výši téměř 40 milionů Kč, nejčastěji právě za nedostatečné ověřování úvěruschopnosti,“ doplňuje Petr Sládek.

Trojciferný úrok

Největší vliv na celkové hodnocení společností má cena, kterou lidé za úvěr zaplatí při řádném splácení a náklady účtované v případě, že se dlužník se splácením opozdí. V obou parametrech jsou rozdíly mezi společnostmi výrazné.

Cenově vycházejí lépe splátkové úvěry, zejména u bank, kde si lze půjčit i za méně než 10 procent. Nebankovní společnosti mají široké cenové rozpětí: nejlevnější nabídky se pohybují kolem 15 procent ročně, běžnější jsou však sazby mezi 30 a 40 procent ročně. Několik nebankovních společností však půjčuje i za úrokové sazby kolem 100 procent ročně. Takové ceny u delších půjček podle většiny soudů již odporují dobrým mravům.

Zprostředkovatelé půjček vypadli ze zákona. Hrozí potíže, varují dluhoví experti

Revolvingové úvěry jsou obvykle dražším typem půjčky než úvěry s pravidelnou splátkou. Mezi cenově nejdostupnější nabídky patří bankovní kreditní karty s cenou 20–30 procent ročně. Ani ty by ale neměly být alternativou levnějších dlouhodobých půjček. U revolvingových úvěrů nabízených za 40 či 60 procent ročně to platí dvojnásob.

„Zcela vyhnout by se lidé měli půjčkám, jejichž úrokové sazby mají tři cifry. Tak drahé úvěry totiž vyžadují splátky, které často bývají mimo možnosti dlužníků. Mnoho lidí si však úrok či výši splátky předem neověří nebo podmínkám správně neporozumí a jsou pak nepříjemně zaskočeni,“ pokračuje analytik.

Špatná metodika, míní Asociace

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) se vůči žebříčku ohradila a upozornila na nedostatky v metodice Indexu odpovědného úvěrování. „Největší problém představuje netransparentní metodika, nejasná pravidla a časté změny kritérií, které zásadně ovlivňují výsledky hodnocení.

Poskytovatelé mají přístup pouze k obecné definici kritérií, nicméně ne ke konkrétní metodice, na jejichž základě jsou hodnoceni a nemohou tak ověřit správnost závěrů nebo cíleně řídit zlepšování svých produktů. Index se tím stává nástrojem, jehož výsledky nelze nezávisle posoudit ani reprodukovat,“ vysvětluje Aleš Perutka, předseda představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů.

„Zásadním problémem je i to, že autoři Indexu každoročně mění a doplňují hodnoticí parametry i způsob výpočtu. Výsledky jsou tak nepředvídatelné a mezi jednotlivými ročníky obtížně srovnatelné, což Index připravuje o potřebnou konzistenci i vypovídací schopnost.

Další slabinou je spojování bankovních a nebankovních produktů do jednoho žebříčku, přestože tyto segmenty obsluhují zcela odlišné skupiny klientů. Bankovní úvěry jsou určeny lidem s vyšší bonitou, zatímco nebankovní společnosti pomáhají klientům, pro které jsou bankovní produkty nedostupné,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

SIPO od ledna 2026 zdraží. Kolik zaplatíte navíc?

Nová pobočka České pošty slouží v hradecké regionální centrále ČSOB. (2. dubna...

Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8....

Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...

Brusel zahájil vyšetřování Red Bullu. Vadí mu strategie s velikostí plechovek

Red Bull

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování rakouského výrobce energetických nápojů Red Bull. Komise, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, prověří podezření, že se společnost...

Výsledky Nvidie předčí všechna očekávání. Zisky firmy stouply o desítky procent

Návštěvníci zadávají příkazy robotům na stánku společnosti Nvidia během...

Americký výrobce čipů Nvidia ve středu večer oznámil výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí. Zisk společnosti ve třetím čtvrtletí činil 31,9 miliardy dolarů (668,2 miliardy Kč), meziročně to bylo o...

20. listopadu 2025  9:44

Milionová diamantová cena pro čtenáře iDNES.cz je hotová. A čeká na výherce

Trofej ve tvaru diamantu osázená přírodními diamanty značky Arete Diamond,...

Klenotník Michal Hegr dokončil unikátní diamantový šperk v ceně milion korun, který už za necelé dva týdny získá vítěz soutěže portálu iDNES.cz. Sbíráním diamantových symbolů lze o výhru usilovat až...

20. listopadu 2025

Konec eurošprtství. Nová vláda brzdí plány na rozšíření nového zabezpečovače

Premium
Tempo výstavby zabezpečovače ETCS poleví

Na sklonku minulého roku se tuzemská železnice připravovala na spuštění jednotného evropského zabezpečovače ETCS na páteřních trasách. Panovaly obavy, že by přechod nemusel být hladký a že by velké...

20. listopadu 2025

Kontroverzní jaderná elektrárna v USA získala úvěr. Bude pohánět datová centra

Pára nad chladicími věžemi jaderné elektrárny Three Mile Island (19. října 2005)

Americké ministerstvo energetiky poskytne úvěr ve výši 1 miliardy dolarů (asi 22 miliard korun) společnosti Constellation Energy, která má na starosti restart jaderné elektrárny Three Mile Island v...

19. listopadu 2025

Zrušené lety i potíže s mořskými plody. Napětí mezi Čínou a Japonskem roste

Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová se v Jižní Koreji setkala s čínským...

Vyjádření japonské premiérky Tanae Takaičiové o tom, že nevylučuje vojenskou reakci na případný útok Číny na Tchaj-wan, přispělo k dalšímu vystření čínsko-japonských vztahů. Číňané na výzvu vlády...

19. listopadu 2025

Dubajské aerolinky hlásí další velké nákupy. Emirát staví nové letiště

Model nového letiště s pěti ranvejemi v hodnotě 35 miliard dolarů představený...

Dubajská letecká společnost Emirates a její nízkonákladová sesterská firma FlyDubai na aerosalonu v Dubaji oznámily další významné objednávky letadel. FlyDubai koupí 75 letadel Boeing 737 MAX v...

19. listopadu 2025  15:24

Když révu setřásají kombajny. Bez moderních strojů už se vinobraní neobejde

Vinařina je tvrdá a časově náročná práce, a to především v době sklizně. Ačkoli...

Vinařina je tvrdá a časově náročná práce, a to především v době sklizně. Ačkoli ruční sběr nikdy plně nenahradí stroje, vinaři se již bez nich neobejdou, protože dokážou nahradit stovky brigádníků....

19. listopadu 2025  14:46

Mnozí spotřebitelé smlouvám s dodavateli energií nerozumějí, ukázal průzkum

Ceny paliv a energií ovlivňují ceny všeho dalšího. Jako když padají kostky...

Češi se vyhýbají revizím smluv s dodavateli energií, často jim totiž přijdou nepochopitelné, odhalil průzkum. Ukázal, že 70 procent Čechů by srozumitelnost své smlouvy ohodnotilo známkou 3 a horší....

19. listopadu 2025  13:59

Poslední termín pro doručení balíku do Vánoc je 19. prosince, hlásí dopravci

Covidové vánoční nákupy v logistickém skladu firmy DPD v Nehvizdech u Prahy.

Balíkoví dopravci letos doporučují pro bezpečné doručení zásilek do Štědrého dne jejich podání nejpozději 19. prosince. Největší doručovací nápor očekávají okolo 15. prosince, uvedly firmy.

19. listopadu 2025  11:33

Dokumentační chaos ROPIDU. Soutěž na nové vlaky pošpinila amatérská chyba

Ilustrační snímek

Organizátoři pražské a středočeské dopravy ROPID a IDSK se dostali do nepříjemné situace. V oficiálním podkladu pro připravovanou miliardovou soutěž na nové příměstské vlaky se objevilo skryté zápatí...

19. listopadu 2025  10:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Otevření části dálnice D6 u Lubence se odsouvá, na stavbě se vyskytly problémy

Vrtání pilot pro budoucí estakádu přes Bílenecký potok na stavbě dálnice D6...

Zprovoznění první části dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku se odsouvá na jaro příštího roku. Důvodem jsou problémy při zakládání stavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně...

19. listopadu 2025  10:27

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Senta Čermáková, zkušená manažerka a lektorka kurzů...

Umělá inteligence už teď mění svět práce. Například v Americe již zasahuje ty nejlépe placené profese a výrazně také omezuje příležitosti pro juniory. Jak nebýt překvapený a na moderní technologie,...

19. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.