Nejlepší poskytovatelé půjček jsou v grafu vyznačeni sytě zelenou. Celkem takové hodnocení získalo osm společností. Žebříčku vévodí Partners Banka, která začala spotřebitelské úvěry nabízet nově, a proto je v žebříčku poprvé. Druhá je Trinity Bank, která je v žebříčku také poprvé. Následuje Air Bank a Zonky, obě společnosti se v žebříčku umisťují pravidelně vysoko.
Sytě zelení poskytovatelé se podle srovnání vyznačují vysokým stupněm odpovědnosti při poskytování půjček. Přijatelnou volbou jsou podle organizace Člověk v tísni i poskytovatelé označení světle zelenou barvou, byť u některých z nich už jsou ceny vyšší nebo mají rezervy v transparentnosti či prověřování úvěruschopnosti.
Oranžově a červeně vybarvené společnosti vnímá Člověk v tísni jako problematické, a to zejména s ohledem na vyšší cenu, která může lidem splácení úvěru komplikovat.
„Dobrou zprávou je, že některé nebankovní společnosti, které donedávna poskytovaly úvěry za velmi vysoké úrokové sazby, ceny snížily. Může to souviset s připravovaným zastropováním úrokových sazeb, které maximální cenu půjček omezí ze zákona,“ uvádí David Borges, analytik Člověka v tísni a jeden z autorů Indexu odpovědného úvěrování.
Index stejně jako v minulých letech porovnává půjčky s pravidelnými splátkami. Nově však hodnotí i revolvingové úvěry (včetně kreditních karet). Ty ve srovnání s klasickou půjčkou nabízejí větší flexibilitu, protože dlužník splácí podle svých možností – předepsaná bývá pouze takzvaná minimální splátka. Navíc lze i jen částečně splacenou půjčku znovu čerpat, a to bez nového schvalování.
„Flexibilita se ale v praxi mění spíše v past,“ upozorňuje analytik Borges. „U klasické půjčky totiž dlužník ví, s jakou splátkou musí počítat a spíše si na ni dá peníze stranou. Revolving ale k umořování dluhu často nevede,“ dodává.
Obezřetné banky
Letošní Index poprvé hodnotí, jak poskytovatelé půjček posuzují schopnost dlužníka splácet, což je jejich zákonná povinnost. „Vycházíme přitom z úvěrových smluv, které získávají naše dluhové poradkyně a poradci. Letos jich shromáždili více než čtyři tisíce,“ vysvětluje spoluautor Indexu Petr Sládek.
Výsledky ukazují značné rozdíly v přístupu společností. Banky poskytují půjčky obvykle obezřetně. I jejich klienti se ale občas dostanou do dluhových poraden, s ohledem na množství bankovních půjček jde však o okrajové množství. U nebankovních poskytovatelů se praxe liší – někteří mají problematických smluv minimum, u jiných to jsou i stovky ročně.
Pokud poskytovatel uzavírá úvěry za podmínek, které dlužníci už od začátku nejsou schopni splnit, může být smlouva neplatná. Věřitel musí ze zákona nejen zjistit příjmy, výdaje a existující závazky u každého žadatele, ale tyto informace také dostatečným způsobem ověřit. Jinak ztrácí právo požadovat úroky a dlužník vrací jen vypůjčenou částku. Smlouvy lze ověřit v aplikaci Člověka v tísni Lichvolapka, a to bez zadávání jakýchkoliv osobních údajů.
Novinkou Indexu je také zohlednění sankcí České národní banky (ČNB). Pokud v posledních třech letech ČNB vydala vůči konkrétní společnosti pravomocné rozhodnutí s uložením pokuty za porušení zákona o spotřebitelském úvěru, odráží se to v bodovém hodnocení.
„Za poslední tři roky udělil regulátor pokuty v souhrnné výši téměř 40 milionů Kč, nejčastěji právě za nedostatečné ověřování úvěruschopnosti,“ doplňuje Petr Sládek.
Trojciferný úrok
Největší vliv na celkové hodnocení společností má cena, kterou lidé za úvěr zaplatí při řádném splácení a náklady účtované v případě, že se dlužník se splácením opozdí. V obou parametrech jsou rozdíly mezi společnostmi výrazné.
Cenově vycházejí lépe splátkové úvěry, zejména u bank, kde si lze půjčit i za méně než 10 procent. Nebankovní společnosti mají široké cenové rozpětí: nejlevnější nabídky se pohybují kolem 15 procent ročně, běžnější jsou však sazby mezi 30 a 40 procent ročně. Několik nebankovních společností však půjčuje i za úrokové sazby kolem 100 procent ročně. Takové ceny u delších půjček podle většiny soudů již odporují dobrým mravům.
Revolvingové úvěry jsou obvykle dražším typem půjčky než úvěry s pravidelnou splátkou. Mezi cenově nejdostupnější nabídky patří bankovní kreditní karty s cenou 20–30 procent ročně. Ani ty by ale neměly být alternativou levnějších dlouhodobých půjček. U revolvingových úvěrů nabízených za 40 či 60 procent ročně to platí dvojnásob.
„Zcela vyhnout by se lidé měli půjčkám, jejichž úrokové sazby mají tři cifry. Tak drahé úvěry totiž vyžadují splátky, které často bývají mimo možnosti dlužníků. Mnoho lidí si však úrok či výši splátky předem neověří nebo podmínkám správně neporozumí a jsou pak nepříjemně zaskočeni,“ pokračuje analytik.
Špatná metodika, míní Asociace
Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) se vůči žebříčku ohradila a upozornila na nedostatky v metodice Indexu odpovědného úvěrování. „Největší problém představuje netransparentní metodika, nejasná pravidla a časté změny kritérií, které zásadně ovlivňují výsledky hodnocení.
Poskytovatelé mají přístup pouze k obecné definici kritérií, nicméně ne ke konkrétní metodice, na jejichž základě jsou hodnoceni a nemohou tak ověřit správnost závěrů nebo cíleně řídit zlepšování svých produktů. Index se tím stává nástrojem, jehož výsledky nelze nezávisle posoudit ani reprodukovat,“ vysvětluje Aleš Perutka, předseda představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů.
„Zásadním problémem je i to, že autoři Indexu každoročně mění a doplňují hodnoticí parametry i způsob výpočtu. Výsledky jsou tak nepředvídatelné a mezi jednotlivými ročníky obtížně srovnatelné, což Index připravuje o potřebnou konzistenci i vypovídací schopnost.
Další slabinou je spojování bankovních a nebankovních produktů do jednoho žebříčku, přestože tyto segmenty obsluhují zcela odlišné skupiny klientů. Bankovní úvěry jsou určeny lidem s vyšší bonitou, zatímco nebankovní společnosti pomáhají klientům, pro které jsou bankovní produkty nedostupné,“ uzavřel.