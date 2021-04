Lepší, ale pořád velká bída. Obavy českých firem z budoucnosti přetrvávají

Vlivem vlekoucí se pandemie a přetrvávajících omezení pro řadu oborů klesla na minimum spokojenost s celkovým vývojem české ekonomiky. Šéfové firem mají obtíže s hledáním cest jak z krize ven. Zároveň nevěří, že se situace rychle obrátí.

Se současnou ekonomickou situací není spokojeno 78 procent oslovených podnikatelů - je to horší výsledek než loni na podzim. Právě ekonomický vývoj řadí respondenti vedle pandemie mezi největší rizika. V jednotlivých oborech se však vnímání velmi liší.

Podle očekávání panuje největší nespokojenost v odvětvích ubytování, stravování, v kultuře a zábavní a rekreační činnosti. Jde o sektory, které vládní opatření postihla nejvíce. Naopak ve stavebnictví nebo administrativě převyšuje spokojenost třetinovou úroveň.

Pro srovnání: před příchodem krize bylo spokojeno s ekonomickou situací vždy kolem 70 procent firem.

Odraz nálady od dna

„Z výsledků je nicméně patrné, že většina firem a podnikatelů se snad dostala z nejhoršího. Vzestup nálady proti podzimu je pozoruhodný, byť zatím to stále není úplně pozitivní,“ říká ředitel firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

Vývoj indexu očekávání firem ČSOB, pro přiblížení rozklikněte:



Některým firmám, zejména těm středně velkým, se již začíná dařit podobně jako před pandemií. Třetina očekává ve druhém čtvrtletí růst poptávky. Těch, které předpokládají, že poptávka po jejich zboží a službách klesne, je však víc, a to 42 procent. Většina z nich však věří, že pokles zájmu nebude výraznější než jedna pětina.



Firmy jsou také stále velmi opatrné co se investic týče. Jen jedna čtvrtina živnostníků a zástupců malých či středně velkých firem očekává letos nárůst investic ve srovnání s loňskem. Proti předchozímu šetření jde o nárůst o pět procentních bodů. Naopak téměř tři pětiny firem čekají, že na investice vydají méně peněz. A v mnoha případech výrazně méně.

Jsou však sektory, kterým pandemie přihrála nové klienty. Je to například vše, co souvisí s cyklistikou. „Poptávka po nových elektrokolech za letošní první čtvrtletí byla navzdory dlouhé zimě a studenému jaru meziročně o 185 procent vyšší. Naše investice jsou z 80 procent směřovány do zboží, abychom měli pro zákazníky adekvátní nabídku,“ říká výkonný ředitel ekolo.cz Jakub Ditrich.