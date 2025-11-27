„Před covidem se nálada firem podle Indexu pohybovala kolem 20, 30 bodů. Jdeme dobrým trendem, ale k tomuto výsledku je ještě daleko,“ upřesnil Pavel Prokop, šéf firemního bankovnictví v ČSOB.
Podle Prokopa české firmy dále pokračují v růstu křehkého optimismu. Zlepšuje se například investiční aktivita. „Během covidu ji firmy musely stáhnout, nyní opět rostou. V otázce rozšiřování podnikání jsou firmy také optimistické,“ shrnul Prokop.
Index táhnou nahoru také inovace. Naopak vnější vlivy působí negativně. Například v otázce dopadů americké administrativy uvedlo 26 procent firem, že z ní má obavy. Ohledně tuzemské politické reprezentace má 37 procent podnikatelů pocit, že jejich byznys ohrožuje. Většina si ale myslí, že vláda na ně nebude mít vliv.
Přetrvávají obavy z cen energií, nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců i vývoje ekonomiky.
Nedostatek lidí uvádí jako problém skoro každý desátá firma s obratem nad 40 milionů korun ročně. Menší firmy víc pálí ceny vstupů. „České firmy jsou neuvěřitelně odolné, bojovat s vnějšími vlivy jako malá ekonomika, není vůbec snadné,“ shrnul Prokop.
Dobrý růst
Nálada českých podnikatelů odráží celkovou kondici české ekonomiky, která se v poslední době postupně zlepšuje. „Můžeme diskutovat o tom, zda by se nemohla zlepšovat rychleji, ale lepší se. Vlády mají tendenci si růst ekonomiky přisvojovat, tak to zvlášť v malé ekonomice není. Je ale fakt, že směr je dobrý,“ vysvětlil hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka s tím, že Česko má potenciál v příštích letech růst o 2 či 2,5 procenta.
„Na ekonomiku se nemůžeme dívat tak, že růst je vždycky dobře. Ekonomika ale může být přehřátá a pak dojde k propadu. V takovém fázi teď nejsme, tam jsme byli před covidem,“ dodal Kupka.
Rizikem, které by mohlo ohrozit výkon české ekonomiky je například Německo, jehož růst stagnuje. Pro Česko je země stále důležitým obchodním partnerem, i když jeho vliv postupně klesá.