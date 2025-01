Češi v investičních vědomostech tápou. Zlepšili se jen lidé v Praze

Investiční společnost Portu, která za průzkumem stojí, pokles vysvětluje falešným bezpečím, které Češi ohledně investic získali. V posledních dvou letech totiž byli investoři svědky velkého růstu na trzích, což v nich vyvolává pocit, že o investice už není důvod se zajímat.

Index měří investiční znalosti Čechů od roku 2021. Index se měří v bodech, v roce 2021 měl 100 bodů. Aktuálně klesl na 106,7 bodů z předchozí hodnoty 113,9 bodu. Investiční znalosti Čechů se tak vrátily do roku 2022, kdy Index dosáhl hodnoty 105,5 bodů.

V celorepublikovém srovnání vyniká Praha s více než 129 body. Zde investiční gramotnost navzdory celkovému poklesu ve srovnání s minulými roky dál rostla.

Index se ptal i na to, jak si lidé sami v investicích věří. Za investičně znalé se považuje pouze čtvrtina Čechů. Ženy si věří méně než muži. To odpovídá znalostem. Zatímco muži dosáhli průměrného skóre 125,7 bodu, ženy pouze 88 bodů. „Ženy podle mě stále neví, proč by měly investovat. Je to spíš psychologické, je třeba, aby si uvědomily, že se mají o své peníze starat,“ vysvětlila Jana Brodani, šéfka Asociace pro kapitálový trh.

„Nemyslím si, že pokles znalostí je nějaká tragédie. Na rostoucím počtu investorů vidíme, že jejich zkušenosti přibývají. To je důležité. Informací je obrovské množství, není problém si na jakoukoli otázku najít do minuty odpověď. Dále by měli Češi vědět, že mají investovat s důvěryhodným partnerem,“ dodala Brodani.

Hůře než Češi jsou na tom v investičních znalostech Slováci. U nich dosahuje index hodnoty 92,7 bodu. Výrazný náskok Čechů může být podle autorů průzkumu daný lepším přístupem Čechů k investičnímu vzdělávání.

Nezapomeňte na riziko, propady musí přijít

„Díky makroekonomickým podmínkám a silnou kampaní prakticky všech subjektů, které investice nabízejí, se do investování pouští stále více lidí. Nejde tak již jen o doménu lidí s vyšším vzděláním, a tudíž vyšším povědomím o rizicích. Za mě proto horší výsledek indexu není zase až takovým překvapením,“ shrnul Jiří Kovařík, šéf komunikace Burzy cenných papírů Praha.

Autoři průzkumu vysvětlili, že je nyní na trhu řada investorů, kteří přišli v posledních dvou letech, a tudíž ještě nezažili žádný dramatický pokles na akciových trzích. Právě u nich je ale investiční vzdělání důležité, protože hrozí, že při výprodeji na burzách, které jednou nevyhnutelně přijdou, budou v panice prodávat. Investiční experti přitom v takovou chvíli naopak doporučují nakupovat za atraktivní ceny a vyčkat na další růstové období.