„Co se týká výsledku indexu, jsme někde na polovině, 51 je číslo za celou populaci, 46 za generaci Z,“ vysvětlil Michal Straka z agentury Ipsos. Upřesnil, že index se pohybuje na škále 0 až 100. „Je vidět, že mladí lidé jsou o něco méně pozitivní ohledně vnímání vlastního bydlení,“ doplnil Straka. Podle něj se obecně o generaci Z mluví jako o lidech, kteří si moc nedělají starosti. Z průzkumu ale vyplynulo, že je téma bydlení a jeho dostupnosti trápí.

Generace Z je v průzkumu definovaná jako lidé mezi 18 až 27 lety, celá populace jsou pak všichni lidé starší 27 let.

Přímo aktuální dostupnost bydlení je hodnocená číslovkou 33 v celé populaci, v případě generace Z to bylo 28. Nejhoršího výsledku dosáhlo u mladých lidí hodnocení dostupnosti financování vlastního bydlení. Hodnoty 23 dosáhla dostupnost financování u generace Z, v celé populaci to bylo 48. „Tato generace ještě nemá dost prostředků, aby si mohla sáhnout na hypotéku,“ dodal Straka.

Drtivá většina Čechů žije ve svém

Osm z deseti Čechů lidí si myslí, že bydlení není dostupné a skoro devadesát procent čeká, že se to v horizontu deseti let nijak nezlepší. „86 procent populace by chtělo bydlet ve vlastním, drtivá většina v domě. Lidé zkrátka chtějí bydlet ve vlastním bez ohledu na to, kolik to stojí. Je to dáno historicky, ve východním bloku většina lidí bydlí ve vlastním. Tři čtvrtiny lidí v Česku bydlí ve vlastním. Nedostupnost bydlení je tedy téma pro čtvrtinu Čechů,“ dodal dodal Ondřej Šuchman, který má v Komerční bance na starosti hypotéky.

Mladí lidé podle autorů průzkumu vidí dostupnost bydlení negativně zejména kvůli jeho vysoké ceně. Z cenového hlediska patří Česko skutečně k těm nejdražším zemím. „Z dat jednoznačně vyplývá, že nemovitosti jsou u nás špatně dostupné,“ dodal Šuchman.

„Nejmladší lidé přitom mají obrovskou touhu bydlet ve vlastním,“ dodal Pupala. Podle něj dvě třetiny mladých lidí si na bydlení odkládá peníze. Nejčastěji Češi obecně spoří do dvou tisíc měsíčně. Velká část z nich si ale uvědomuje, že je to málo.

S ohledem na to, že velká část Čechů bydlení vlastní, dá se očekávat, že i nejmladší generace časem něco vlastnit bude, protože nemovitost zdědí nebo ji dostanou ještě za života svých rodičů. Průzkum ukázal, že pětina Čechů má dokonce více než jednu nemovitost a velká část z těchto vlastníků má v plánu něco časem předat svým dětem.

Udržitelnost je i pohodlí bydlení

„Chtěli jsme přijít s něčím, co by víc pomohlo pochopit problematiku bydlení. Bude to velké téma i v souvislosti s volbami. Je to jedna ze základních lidských potřeb. Dali jsme proto dohromady index, který je podle nás nejkomplexnější na trhu,“ vysvětlil Michal Pupala, šéf Modré pyramidy, proč Komerční banka s indexem začala.

Podle něj je nový index výjimečný svým rozsahem. Sleduje totiž samotnou dostupnost bydlení, jak se mění nálada lidí v tomto ohledu i samotnou dostupnost financování bydlení. Třetí téma pak je udržitelnost ve smyslu energetických úspor a v kontextu komfortu bydlení a života.

„Dosud bylo téma udržitelnosti spojováno jen s energiemi. Za mě je to ale úzce spojeno i s tím komfortem toho, kde bydlím. Lidé si často třeba vymění okna a dál už nic neřeší. Další věc je otázka chytrých technologií. Adopce je rozdílná, za nás patří do indexu nedílně. Budou hrát roli v budoucnu. Myslíme si, že dává smysl se této oblasti věnovat,“ uzavřel Michal Pupala, šéf Modré pyramidy.