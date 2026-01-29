Podle společnosti nejde o krok namířený proti konkrétní skupině zákazníků, ale o snahu zajistit dlouhodobě udržitelné a bezpečné prostředí, uvedla na webových stránkách.
„K tomuto kroku přistupujeme s respektem ke všem našim zákazníkům s cílem dlouhodobě zajistit bezpečné, hygienické a komfortní prostředí pro co nejširší veřejnost včetně rodin s dětmi, seniorů či osob se zdravotním omezením. Opatření vychází z doporučení Státní zemědělské a potravinové inspekce, která se vztahují k hygieně a provozu veřejných a stravovacích prostor,“ dodala mluvčí IKEA Nicol Richterová.
Zákaz vstupu i dětí?
Rozhodnutí však na sociálních sítích vyvolalo nejen kritiku, ale i vlnu parodického a zavádějícího obsahu. V posledních dnech se například šíří graficky upravené oznámení, které napodobuje oficiální komunikaci IKEA a tvrdí, že od února 2026 nebude umožněn také vstup dětem mladším deseti let.
Na internetu se objevily informace, podle nichž má IKEA zakazovat vstup dětem do 10 let. Tyto zprávy nejsou ovšem pravdivé. Dané omezení není uvedeno v návštěvním řádu IKEA, na webových stránkách IKEA ani na žádném jiném oficiálním komunikačním kanálu společnosti.
„IKEA navíc žádné pravidlo zakazující vstup dětem neplánuje,“ zdůraznila Richterová a zároveň se společnost jasně vymezila vůči interpretacím, že by nový zákaz psů znamenal jakékoli omezení rodin s dětmi.
„Naopak, děti jsou ve všech obchodních domech IKEA v České republice vždy vítané. IKEA je místem pro celé rodiny i jednotlivce či páry. Už desítky let vytváříme řešení, která usnadňují každodenní život právě rodinám s dětmi, a na tom se nic nemění. Do obchodních domů IKEA patří smích, zvědavost i dětské kroky,“ doplnila mluvčí.
IKEA zákazníky nyní vyzývá, aby se při získávání informací řídili výhradně oficiálními kanály společnosti a byli obezřetní vůči obsahu šířenému na sociálních sítích, který může být zavádějící nebo zcela nepravdivý.