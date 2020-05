IKEA bude u vchodů počítat zákazníky, do žlutých tašek nenakoupíte

Jakmile bude dosaženo maximálního počtu návštěvníků, zaměstnanci IKEA do budovy další zákazníky nepustí. Lidé by měli přicházet a odcházet po oddělených trasách. Obchodní domy IKEA na pražském Černém Mostě, Zličíně, v Brně a Ostravě budou od pondělí otevřené od 9 do 21 hodin.

Řetězec chystá také řadu dalších bezpečnostních a hygienických opatření. Restaurace, bistra a dětské koutky zůstanou zatím zavřené, jakákoli konzumace jídla v obchodním domě nebude povolena, informovala IKEA na svých stránkách. Při nákupu také nebude možné využívat žluté tašky, které jsou normálně zákazníkům k dispozici.

Zaměstnanci budou mít ochranné štíty, roušky a rukavice. Povinností bude také dodržování dvoumetrových rozestupů mezi lidmi.

„Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a zákazníků jsou a budou vždy na prvním místě, a proto při znovuotevření dbáme na dodržování všech bezpečnostních pravidel,“ uvedla Mounia El Hilali, generální ředitelka a manažerka pro oblast trvalé udržitelnosti v IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Zákazníci budou moci do prodejen vstupovat pouze se zakrytými ústy a nosem, v obchodních domech jim bude k dispozici dezinfekce rukou. IKEA hodlá také zajisti časté větrání budov a pravidelnou dezinfekci povrchů, kde dochází k častému kontaktu.

Za stejných podmínek otevřel ve středu obchodní dům IKEA v Bratislavě, jediný, který švédský řetězec provozuje na Slovensku. Maximální počet zákazníků je zde omezen na 900.