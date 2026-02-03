IKEA má za sebou rekordní rok. Dále zlevňuje a chystá nové prodejny

Nábytkářský gigant IKEA má za sebou rekordní fiskální rok 2025. V Česku dosáhl celkového maloobchodního obratu 13 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 3,1 procenta. Společnost zároveň potvrzuje, že i v době rostoucích nákladů zůstává hlavním pilířem její strategie cenová dostupnost a rozšiřování služeb pro zákazníky napříč republikou.
IKEA
V létě 2019 byla taška zdobená barvami duhy - symbolem a představitelem rovné...
Designér Virgil Abloh v roce 2019 také vytvořil vlastní verzi FRAKTA, která je...
V kolekci FÖRNYAD z roku 2019 získala značka FRAKTA vzor v figurkou Darcel...
V roce 2025 navštívilo obchodní domy IKEA v Česku 9,4 milionu lidí. To je o 200 tisíc více než o rok dříve. Podle vedení firmy čísla potvrzují, že značka si i v ekonomicky nejisté době udržuje silnou pozici.

„Aktuální hospodářské výsledky vnímáme jako důkaz naší blízkosti k zákazníkům a silné pozice na českém trhu. I v náročnějším období dokážeme nabídnout kvalitní design a funkční řešení za dostupné ceny,“ uvedla Erika Intiso, generální ředitelka IKEA pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.

Klíčovým faktorem růstu byly podle společnosti investice do snižování cen. V předchozích letech značka v Česku investovala 2,5 miliardy korun do zlevnění přibližně 70 procent sortimentu. Průměrné snížení cen dosáhlo 19 procent.

Ani pro nadcházející fiskální rok 2026 firma od této strategie neustupuje. Zlevnění se dotkne zhruba 250 klíčových produktů. Například u kuchyňských rámů ENHET ceny klesly o 22 procent, pojízdný vozík RASKOG je levnější o pětinu.

V loňském roce se IKEA soustředila především na kategorii spánku. Na trh uvedla zhruba 1 800 nových nebo cenově upravených produktů, což se promítlo do 15procentního růstu prodejů postelí a matrací.

Zaměřeno na kuchyně

V letošním roce se pozornost přesouvá ke kuchyním, jídelnám a stravování. IKEA představila více než 200 nových produktů a rozšířila plánovací služby, které zákazníkům umožňují rychlejší a přesnější návrh kuchyně. Výsledky se dostavily rychle a tržby v kategorii kuchyní meziročně vzrostly o 18 procent a firma v Česku prodá v průměru 93 kuchyní denně.

„Zaměřujeme se hlavně na inovace u spotřebičů. Nové varné desky s integrovanými digestořemi nabízíme s jednou z nejnižších cen na trhu, rozšiřujeme také nabídku trub s moderními funkcemi, jako jsou horkovzdušné fritézy nebo tiché dovírání,“ říká Jiří Kuča, market manager IKEA. Záruky podle něj zůstávají beze změny, tedy 25 let na kuchyně METOD a pět let na spotřebiče.

Podíl online prodejů dosáhl v uplynulém roce 32,4 procenta. Přesto podle dat IKEA až 80 procent zákazníků preferuje osobní návštěvu prodejny, kde si mohou zboží osahat a vyzkoušet. I proto firma dlouhodobě hledá nové lokality pro další prodejny. V hledáčku jsou mimo jiné České Budějovice, Plzeň nebo Hradec Králové.

Druhý život nábytku

Významný posun zaznamenala IKEA také v oblasti udržitelnosti. Těsně před Vánocemi firma dosáhla stoprocentně bezemisních dodávek na poslední míli. Produkty k zákazníkům doručují výhradně elektromobily ve spolupráci s logistickým partnerem.

Novinkou je také pilotní projekt sběru použitých peřin a polštářů. Zákazníci je mohou odevzdat k recyklaci a získat 15procentní slevu na nový nákup. IKEA už takto shromáždila zhruba pět tisíc kusů.

V rámci programu Druhý život nábytku, kdy firma vykupuje použité produkty, našlo nový domov přibližně 12 700 kusů nábytku. To je o 30 procent více než o rok dříve. „Většina se prodá do dvou dnů. Nejrychlejší prodej trval jen několik minut a odehrál se přímo u zákaznického servisu,“ doplňuje Intiso.

Návštěva obchodních domů značky je pro řadu zákazníků spojená i s gastronomií. V loňském roce firma obsloužila 5,1 milionu hostů, přičemž restaurace a bistro se podílely 6,9 procenta na celkovém obratu. Nejprodávanější položkou zůstávají masové a rostlinné kuličky, kterých se prodalo 1,7 milionu porcí. Mezi nejprodávanější produkty patřila pohovka HEMNES za 7 990 korun a ikonická modrá taška FRAKTA za 19 korun, která letos v březnu projde výrazným redesignem. Věrnostní program IKEA Family má v Česku už 2,1 milionu členů.

